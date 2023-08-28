Чувства переливаются через край — любовный гороскоп на 29 августа

Наш гороскоп расскажет, как планеты могут повлиять на эмоциональное состояние, взаимодействия с окружающими, а также решение различных задач
Овен
Сегодня Овнам мало получить от свидания с пассией привычные положительные эмоции. Многие представители знака хотят чего-то нестандартного и волнующего, стремятся к новизне и даруемым ею свежим ощущениям. Звезды намекают, что исполнение такого желания реально, но может потребовать расходов.
Телец
Сегодня Тельцы — гедонисты и надеются, что любимый человек разделит их стремление жить полной жизнью. Многие Тельцы будут дарить свою любовь, не оглядываясь на обстоятельства и возможности. Не беда, если романтическое свидание окажется неожиданным, тем приятнее будет получить такой подарок.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что романтическое свидание будет отличной идеей. Самые яркие впечатления сулит незапланированная встреча в необычном месте и по необычному поводу. Масштаб фантазии зависит от количества имеющихся средств, но иногда все будут решать неожиданные обстоятельства.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что в делах сердечных не действуют шаблоны. Главные условия гармоничного совместного времяпрепровождения — свобода творчества и яркость эмоций. К душевной щедрости можно добавить материальную. Отличный день для того, чтобы поразить друг друга приятными сюрпризами.
Лев
Сегодня Львы не будут испытывать никаких проблем в личной жизни, если примут условия игры и предложенный партнером стиль поведения. К своей внешней привлекательности им стоит добавить дружелюбие и дипломатичность. Истинные влюбленные сегодня будут соревноваться в желании угодить друг другу.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют внести в общение с любимым человеком долю импровизации. Не исключено, что этот процесс окажется захватывающим и маленькая проба пера выльется в полномасштабный эксперимент. Возможны приятные волнения в связи со служебным романом или романтической историей за рубежом.
Весы
Сегодня Весы могут удивиться эффекту, который вызван их смелым порывом. Не исключено, что они будут ошеломлены той бурей чувств, которую сами же спровоцировали. Несмотря на лестный характер ситуации, им может быть нелегко справляться с обрушившейся на них волной необычных даров или переживаний.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется идти навстречу желаниям своей пассии, при этом ее запросы и капризы могут не иметь границ. Не исключено, что вместо пребывания в знакомой интимной обстановке им придется тусоваться в большой малознакомой компании, где партнер добирает недостающее внимание.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды обеспечивают приятную нетривиальную обстановку для свидания и подсказывают нестандартные решения для развития романтических отношений. Есть риск, что от природы темпераментные Стрельцы возьмутся использовать ситуацию со всем пылом, порой опасным для их дел или самочувствия.
Козерог
Сегодня Козерогам день сулит необычные переживания, которых они никак не ожидали. Разброс событий велик, от желания сделать дорогой подарок любимому человеку до внезапного возрождения погибшей любви и нового увлечения бывшей пассией. Свидание может оказаться неожиданным и запоминающимся.
Водолей
Сегодня Водолеи получают право задавать в любовной игре тон, но лишь отчасти. Без теплой ответной реакции партнера все их старания могут оказаться бессмысленными. Одной из самых больших ошибок в эти сутки будет холодность: не скрывайте своих чувств, пусть лучше они «переливаются через край».
Рыбы
Сегодня Рыб звезды предупреждают, что романтическое свидание может стать для них столь же утомительным, сколь и вдохновляющим. Это подходящий момент для встречи, но желательно быть в отличной форме, иначе не исключены побочные неприятные явления (например, сенсорные перегрузки).