Время «технического перерыва» — любовный гороскоп на 30 августа

Наш гороскоп поможет взглянуть на отношения под другим углом.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не привязываться к шаблонам и стандартам, но и не выдумывать ничего нового: достаточно поддержать отношения с пассией на вчерашней волнующей ноте, балансируя между романтикой и дружбой. На вечер планировать встречу не стоит, лучше побыть в одиночестве.
Телец
Сегодня Тельцов может подвести погоня за новыми впечатлениями или какими-то излишествами, например, все более убедительными доказательствами любви и взаимности. Вечер заставит задуматься об отдаленном будущем и напомнит, что отношения не всегда развиваются так быстро, как хочется.
Близнецы
Сегодня к Близнецам обстоятельства будут добрее в утренние и дневные часы. Это лучшее время для тесного общения с любимым человеком — особенно, если контакт уже налажен и не надо строить совместные планы с нуля. Вечер может ограничить возможности, принести уныние или чувство одиночества.
Рак
Сегодня Раки рискуют потерять контроль за событиями в своей личной жизни. Это время, когда лучше жить моментом: каким бы он ни был, он уникален и может больше никогда не повториться. Вечер добавит психологических точек опоры, но одновременно охладит любовный пыл и страсть к экспериментам.
Лев
Сегодня для Львов гармония отношений строится на понимании мотивов партнера и доверии к нему. Если представителей этого знака одолевают сомнения и подозрения, к вечеру они могут усилиться (особенно, если порождают неприятные ассоциации с прежним любовным опытом). Не исключена взаимная скрытность.
Дева
Сегодня Девы могут решиться на важный разговор с любимым человеком, но звезды не гарантируют, что он состоится. Не исключено, что «на том конце провода» повиснет молчание или сами Девы вдруг передумают. Возможна взаимная настороженность, робость, скрытность. Диалог не будет окончательным.
Весы
Сегодня Весы могут наслаждаться непредсказуемым ходом своего романа вплоть до вечера: судьба разрешает любые импровизации и намекает, что однажды у них будет продолжение. Можно позволить себе больше свободы или попробовать вернуть прежние чувства. В конце дня активную личную жизнь лучше свернуть.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут страдать из-за непредсказуемости своего романа, часто создаваемой капризами и прихотями пассии. Но к вечеру они наведут в своей личной жизни относительный порядок — и если не получат ответов на все свои вопросы, то хотя бы попытаются расставить в отношениях правильные акценты.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не рекомендуют планировать романтическое свидание на вечер или затягивать его до позднего часа. В конце дня «карета превратится в тыкву», праздник сменится буднями, дух импровизации сменится необходимостью чтить правила. Придется распрощаться или начать сдерживать эмоции.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше не пытаться заранее выстроить четкий сценарий общения с любимым человеком, а также не стремиться получить от встречи с ним букет ярких впечатлений. Утром свидание будет чересчур непредсказуемым, а вечером его атмосфера может оказаться несколько мрачноватой или скучноватой.
Водолей
Сегодня Водолеи готовы эмоционально вкладываться в личные отношения и с удовольствием продолжат делать это вплоть до вечера. Им стоит помнить, что к концу дня их текущий ресурс может быть исчерпан — что говорит не об охлаждении чувств, а лишь о том, что пора сделать в общении «технический перерыв».
Рыбы
Сегодня у Рыб все непросто: первая половина этого дня их ни к чему не обязывает, а вот вечер может стать важным. Ведя беседу с любимым человеком, им предстоит держать дистанцию и контролировать свои эмоции. Не стоит ни давать окончательных обещаний, ни ждать их от пассии: обоим нужно время, чтобы определиться.