Говорим на языке намеков — любовный гороскоп на 31 августа

Наш гороскоп поможет наладить отношения, которые начали трещать по швам.
Овен
Сегодня Овны могут казаться менее искренними и открытыми, искать одиночества, но чаще по внешним причинам. Любовные симпатии представителей этого знака остаются неизменными, но могут просто не получить выхода. Возможны недоразумения при попытке связаться с пассией и заминки на пути к месту встречи.
Телец
Сегодня Тельцам звезды намекают, что лучше не увлекаться внешней демонстративной стороной любви и не стремиться поведать о своем личном счастье всему миру. Лучше выбрать уединенное тихое место, где можно дать волю чувствам, спокойно поговорить, вспомнить совместное прошлое или помечтать о будущем.
Близнецы
Сегодня Близнецы нуждаются в общении и имеют потребность высказаться, но могут не лучшим образом выражать свои чувства и желания. На протяжении всего дня они способны задавать своим возлюбленным загадки, заставляя их следовать за своими непостоянными настроениями или извилистым ходом своей мысли.
Рак
Сегодня у Раков может разыграться воображение. Многие Раки будут испытывать ностальгию по былым временам. Их может взволновать загадочное послание издалека. Звезды намекают, что сейчас фантазии могут оказаться далеки от действительности и их лучше отделять от реального положения дел.
Лев
Сегодня у Львов в мыслях и чувствах на протяжении всего дня может царить хаос. Многие представители знака будут склонны зацикливаться на деталях, упуская из виду общую картину. Они могут быть недостаточно честны со своими любимыми, но и те вряд ли будут полностью откровенны. Стоит исключить недопонимание.
Дева
Сегодня Девы и их партнеры нуждаются в обратной связи, но не всегда могут создать ее посредством слов: любой разговор грозит превратиться в обмен намеками и загадками. Более надежным «мостом» окажется эмоциональный или духовный резонанс, сходство настроений, фантазий или жизненных убеждений.
Весы
Сегодня Весов может нервировать неопределенность обстоятельств, мешающая им действовать активно и прямо. Звезды подсказывают, что лучше не бороться с ситуацией, а постараться ее принять, например, отложить любовную инициативу на пару дней и подождать, пока положение не изменится.
Скорпион
Сегодня Скорпионы нуждаются в общении с объектом своих чувств. Не имея возможности поговорить с любимым человеком, они могут писать ему письма или вести с ним беседы в своем воображении. Большую роль для них может сыграть романтическое прошлое, особенно зафиксированное в формате фото или видео.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит остерегаться и взаимной, и односторонней нечестности в своих романтических отношениях. Какой бы соблазнительной и легкой ни казалась возможность приукрасить положение вещей или скрыть всю правду, лучше этого не делать: привычка лукавить однажды может сыграть плохую шутку.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что в контактах с любимым человеком их может поджидать путаница, а иногда возможен и обман. Общение будет приятным, если влюбленные доверяют друг другу. Это неплохой день для романтической переписки, если владеть искусством намеков и «чтения между строк».
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что этот день повышает эмоциональность и требует в личных отношениях доли деликатности. Также обстоятельства этого дня не располагают к полной откровенности, возможно, что-то будет забыто, скрыто или замято. Скрытность может быть как односторонней, так и обоюдной.
Рыбы
Сегодня Рыбы и их партнеры могут беседовать на языке намеков и фантазий, но по сути будут честны. Причиной недостаточной открытости может стать скромность, неуверенность в себе или нежелание форсировать отношения. К тому же, оба часто будут видеть друг друга насквозь и ложь будет бессмысленной.