Говорим на языке намеков — любовный гороскоп на 31 августа

30 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам нужно общаться с партнером иносказательно — в этом будет своя прелесть.

Фото: Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"