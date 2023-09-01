Выпускаем эмоции наружу — гороскоп на 2 сентября

1 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня аспект Луны в Овне к Венере располагает к спонтанности и искренности в проявлении чувств, способствует высвобождению творческой искры.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что успех чаще будет сопутствовать тем, кто не скрывает своих талантов и эмоций, а также тем, кто склонен действовать в паре, а не соло. На первый план может выйти красота, любовь, гармоничный креатив, приятное взаимовыгодное сотрудничество. Возможен интерес к украшениям и ярким цветам. Поощряются чувство юмора и готовность к быстрому компромиссу. Это подходящий день для свиданий, обмена услугами или симпатиями, закрепления восстановленных отношений. Овен Сегодня Овнам что-то поднимет настроение и сделает их мягче. Возможно, им снова улыбнется удача в любви, они смогут блеснуть своим талантом, вкусом или привлекательностью, получат подарок, гонорар или надежду на прибыль, смогут оплатить прихоти детей. В случае недомогания позитивные эмоции поспособствуют улучшению самочувствия. Это хороший день для романтики, отдыха и художественного творчества. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что сегодня не стоит долго раздумывать, а также упрямо пытаться навязать людям свой образ жизни и систему убеждений. Успех ждет Тельцов, способных быстро реагировать на ситуацию и пользоваться моментом, например, вовремя включать обаяние, чтобы привлекать к своим делам помощников. Однако эта рекомендация касается лишь текущих дел, глобальные начинания нежелательны. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не отказываться от дружеской поддержки, а также от партнерской помощи, если она предлагается в неформальном варианте. Насущные деловые интересы в этот день легко сочетаются с творческими и романтическими, поэтому не исключено, что параллельно с бизнесом будут набирать силу любовные симпатии или развиваться креативные остроумные проекты с расчетом на будущее. Рак Сегодня от Раков успех требует быстрых, но взвешенных действий. Чересчур импульсивные порывы могут принести удачу в моменте, но оказаться не слишком прочными и повлечь за собой отсроченные осложнения (например, чье-то недовольство). Есть риск столкнуться с несерьезным отношением, двойственной ситуацией, промахом в правовой части. Самыми сильными мотивами в этот день могут стать любовь и деньги. Лев Сегодня Львы могут рассчитывать на приятные моменты и очень часто благодаря собственному обаянию. К их привлекательности может удачно добавиться дипломатичность, художественный талант, хороший вкус или чувство юмора. Многие Львы будут легко ладить с женщинами и с представителями мира искусства. День обещает успех в любви, может принести удачные покупки или помочь в смягчении финансовых проблем. Дева Сегодня Девам не стоит ждать полного комфорта и абсолютного потворства фортуны всем своим желаниям, но они вполне могут рассчитывать на удачный поворот в любом деле, на смягчение проблем или их остроумное улаживание. Велики шансы найти временное решение финансовой головоломки, увидеть точку баланса в делах сердечных или хорошую грань в плохой истории. Не стоит начинать дела на постоянной основе. Весы Сегодня Весам звезды рекомендуют активнее идти на сотрудничество в той сфере, которая им сейчас интересна. Для многих представителей знака такой сферой будет творчество, отдых или будущее, но мотивом к взаимодействию могут служить и другие дела, например, партнерский бизнес или решение юридической задачи. Для действующих и бывших супругов на первое место могут выйти интересы совместных детей. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют не откладывать насущные дела в долгий ящик и стараться решать возникающие проблемы как можно оперативнее. Еще один совет — по возможности, не действовать в одиночку: делить инициативу, идти на уступки, искать помощников или остроумные партнерские решения. Готовность сотрудничать, оказывать услуги и обмениваться функциями поможет вызвать симпатию у нужных людей. Стрелец Сегодня для Стрельцов это удачный день, который они могут использовать для пополнения своего банка позитивных впечатлений. По возможности, звезды советуют избегать рутины, скуки, статики и одиночества, делать выбор в пользу любви, творчества, коллективного хобби, активного отдыха вместе с детьми. Не всегда будет нужен креатив с нуля — возможно, пригодится давняя идея, знакомое место или запасной вариант. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют избегать глобальных планов и ставить себе ситуативные мини-задачи. Их важно выполнять не откладывая, но лишь пока работа в удовольствие, не стоит трудиться на износ. Применяя эту тактику, будет проще сделать что-то полезное дома, получить радость от творчества, ловко повести бизнес. Если проблема пока неразрешима, лучше на ней не «зависать» и найти компромисс. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют найти время для отдыха, любви, творчества или веселого нестандартного времяпрепровождения. Общительные Водолеи получат шанс побывать сразу в двух или нескольких местах или компаниях. Помимо нескучно проведенного времени, события этого дня дают возможность для примирения в остроумной форме, для гармоничного выражения симпатий и восстановления приятных отношений. Рыбы Сегодня Рыбам предстоит стать расторопнее и смелее, если они хотят иметь успех в своих сиюминутных делах — иначе их могут обойти более подвижные, предприимчивые и обаятельные конкуренты. Чрезмерная скромность или медлительность может привести к утере благоприятного шанса, особенно связанного с заработком за счет творчества, сотрудничеством, романтическими отношениями или выгодным обменом.