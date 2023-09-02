Бережем и деньги, и нервы — финансовый гороскоп на 3 сентября

В нашем гороскопе вы найдете здесь ценные советы по оптимальным действиям и решениям, которые помогут сделать день успешным и гармоничным.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться нестабильная финансовая ситуация. Если вам предложат вложить свои деньги в некий финансовый проект с обещанием баснословных прибылей, то не торопитесь соглашаться. Возьмите паузу на обдумывание на пару дней. Вскоре вы сами убедитесь, что вам предлагали аферу по типу финансовой пирамиды. Неблагоприятное время для составления бизнес-плана.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют воздержаться от личных инициатив в важных вопросах. Дело в том, что сейчас вы можете быть склонны к поспешным и опрометчивым поступкам под влиянием эмоционального импульса. А это может привести к неудачам и необходимости заново переделывать работу. С наибольшими трудностями могут столкнуться строители, которым предстоит в срок завершить работы над объектом.
Близнецы
Сегодня Близнецам в течение дня может приходить много новой информации из сомнительных источников. Например, до вас могут дойти странные слухи от случайных знакомых. Постарайтесь не придавать им большого значения. Помните, несмотря на ложные сведения, вы все равно все делаете правильно. Не поддавайтесь на провокации. От деловых знакомств лучше пока отказаться.
Рак
Сегодня Ракам целесообразнее воздержаться от краткосрочного и долгосрочного планирования. Например, это касается составления бизнес-плана и подготовки проектной документации. В ходе планирования вы рискуете допустить такую ошибку, которую нелегко будет выявить и за которую придется дорого заплатить впоследствии. Работа в составе группы единомышленников также может пройти с осложнениями.
Лев
Сегодня у Львов эмоциональное состояние может привести к конфликтным ситуациям на основной работе. Возможно, вам трудно будет сдержать себя, если вы увидите несправедливость по отношению к себе со стороны вышестоящего начальства. Если вы сами занимаете руководящую должность, то воздержитесь от принятия важных решений. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину и держитесь подальше от начальства.
Дева
Сегодня для Дев важно действовать в соответствии с существующими правилами и служебными инструкциями. Не следует поддаваться соблазну обойти препятствия с нарушением законодательства. Сейчас возрастает вероятность проверок, ревизий, контрольных закупок и прочего. Не допускайте просрочки по оплате счетов за коммунальные услуги и счетов на погашение кредитов.
Весы
Сегодня для Весов очень нестабильно и хлопотно может сложиться этот день. Не удивляйтесь, если с самого начала все пойдет не по плану. Сегодня возрастает вероятность технических сбоев и аварийных ситуаций. Будьте готовы к самым разным неожиданностям. Не следует забывать о соблюдении правил техники безопасности — возрастает опасность травматизма.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, вероятно, будет сложно договариваться с партнерами о совместной деятельности и подписывать соответствующие договоры о сотрудничестве. Будьте терпимее при индивидуальном обслуживании клиентов. Не забывайте о том, что клиент всегда прав. Иначе может получиться конфликтная ситуация и на вас могут пожаловаться начальству.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется по возможности не браться за слишком сложную и трудоемкую работу, в которой у вас мало опыта и знаний. Дело в том, что сегодня велика вероятность не справиться с заданиями из-за нехватки квалификации. Отношения с коллегами и подчиненными складываются напряженные, что может негативно отразиться на производительности труда.
Козерог
Сегодня Козероги могут столкнуться с нештатными ситуациями из-за несоблюдения техники безопасности. Возрастает вероятность травм при работе с техникой. Весьма вероятны технические сбои и поломки. Не пытайтесь что-либо усовершенствовать, придерживайтесь традиционных методов в работе. Не следует обращаться с деньгами слишком авантюристически — финансовые вложения этого дня могут быть неэффективными.
Водолей
Сегодня у Водолеев могут осложниться отношения с партнерами из-за возможных нарушений в договорных обязательствах. Строители могут много времени потерять в простое из-за нарушения поставки материалов подрядчиками. Не лучший день для оформления и подписания договоры аренды. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию своему движимому и недвижимому имуществу.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно не терять времени на разговоры на посторонние темы во время работы. Так вы можете допустить отставание от графика работы и в итоге не выполнить плановую норму. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций. Может осложниться работа с документами у офисных служащих и тех, кому по роду профессии приходится часто контактировать с разными людьми.