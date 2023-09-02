Бережем и деньги, и нервы — финансовый гороскоп на 3 сентября

2 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам не стоит тратить финансы и нервы зря.

Фото: Кадр из фильма "Во все тяжкие"