Убедим в своем каждого — финансовый гороскоп на 5 сентября

Наш гороскоп поможет вам лучше понять себя и свои желания, предостеречь от потенциальных трудностей и подсказать, как использовать силы Вселенной в своих интересах.
Овен
Сегодня у Овнов один из тех дней, когда ради личностного развития и утверждения своего мнения можно пренебречь некоторыми текущими делами. Сейчас для вас гораздо важнее приобретать полезные знания и развивать свои идеи. Хорошее время для проведения рекламных акций. Отношения с коллегами могут быть связаны с критическими замечаниями.
Телец
Сегодня Тельцам лучше оставаться в тени и не высказывать открыто свое мнение. Наибольший доход вы можете получить от выполнения ремонтно-строительных работ и сделок с недвижимостью. Если вам предложат работу по совместительству, то, согласившись, вы укрепите свою финансовую базу. Вместе с тем это не лучший день для экспериментов.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется активнее работать по наращиванию деловых связей. Успешно проходят деловые встречи и знакомства, если их инициатором были вы сами. Могут осложниться отношения с близкими родственниками, что негативно отразится на любых формах семейного бизнеса. Бизнесменам следует воздержаться от проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется больше внимания уделять финансовым вопросам и совершенствованию своего профессионального мастерства. Это поможет вам не только повысить свои доходы, но и найти варианты для дополнительной подработки. В целом уровень доходов имеет тенденцию к росту. Не следует доверять случайной информации. От торговых сделок пока лучше воздержаться.
Лев
Сегодня Львам непросто: день может сложиться неблагоприятно для доходов от деятельности, предполагающей работу в составе группы единомышленников. Вас могут втянуть в некие финансовые проекты, вложения в которые не будут экономически оправданы. Вместе с тем это удачный день для деловой переписки и командировок. Контакты с иностранцами могут быть полезны.
Дева
Сегодня у Дев могут улучшиться отношения с вышестоящим руководством благодаря ненавязчивому и тихому поведению. Эти отношения могут стать более доверительными. Однако не следует проявлять инициативу и демонстрировать начальству свою заинтересованность в карьерном продвижении. У вас может появиться влиятельный покровитель, который поможет вам с получением дополнительной подработки.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют действовать открыто и основное внимание уделить взаимодействию с другими людьми, партнерами и клиентами. Особенно выгодными могут стать отношения с иностранцами и теми, кто приехал из других регионов. Воздержитесь от тайной или не вполне законной деятельности, не дайте представителям фискальных властей поймать вас на нарушениях.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, занимающих руководящие должности, может быть удачный день для проведения реформ и кадровых перестановок. Избавляйтесь от всего того, что морально и технологически устарело. Берите курс на обновление производственных мощностей. Можно делать кадровые перестановки и оптимизировать расходные статьи бюджета. При этом воздержитесь от рискованных финансовых операций.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов важный и ответственный день, когда могут быть приняты решения относительно вашей дальнейшей карьеры. От вашей личной позиции и поступков сейчас мало что зависит. Старайтесь сохранить свою репутацию и творчески подходите к нестандартным вопросам. Будьте готовы к осложнениям во внешних обстоятельствах — всего придется добиваться ценой больших усилий.
Козерог
Сегодня Козерогам везет: может сложиться благоприятный день для завершения тех проектов, над которыми вы работали последнее время. Вы сможете существенно расширить свои познания относительно профессии и приобрести некоторые практически полезные навыки в работе. Вместе с тем, это не лучший день для урегулирования юридических вопросов. От ведения переговоров пока лучше воздержаться.
Водолей
Сегодня Водолеи могут более всего преуспеть в деловом партнерстве. Успешно проходит переговорный процесс. Вы сможете не только договориться о выгодном сотрудничестве, но и привлечь больше клиентов к своим услугам. Сбор нужной информации, контакты, встречи, поездки, телефонные звонки, обмен мнениями — во всем этом вам будет сопутствовать удача.
Рыбы
Сегодня Рыбам везет: день может сложиться намного успешнее, если вы будете заниматься только теми делами, за которые вы лично несете ответственность. Индивидуальный труд будет наиболее высоко оплачиваемым. Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег по трудовому коллективу. При контактах с клиентами будьте осмотрительнее — на вас могут пожаловаться начальству.