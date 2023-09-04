Убедим в своем каждого — финансовый гороскоп на 5 сентября

Сегодня у нас есть возможность договориться с каждым.

Наш гороскоп поможет вам лучше понять себя и свои желания, предостеречь от потенциальных трудностей и подсказать, как использовать силы Вселенной в своих интересах.

Овен

Сегодня у Овнов один из тех дней, когда ради личностного развития и утверждения своего мнения можно пренебречь некоторыми текущими делами. Сейчас для вас гораздо важнее приобретать полезные знания и развивать свои идеи. Хорошее время для проведения рекламных акций. Отношения с коллегами могут быть связаны с критическими замечаниями.

Телец

Сегодня Тельцам лучше оставаться в тени и не высказывать открыто свое мнение. Наибольший доход вы можете получить от выполнения ремонтно-строительных работ и сделок с недвижимостью. Если вам предложат работу по совместительству, то, согласившись, вы укрепите свою финансовую базу. Вместе с тем это не лучший день для экспериментов.

Близнецы

Сегодня Близнецам рекомендуется активнее работать по наращиванию деловых связей. Успешно проходят деловые встречи и знакомства, если их инициатором были вы сами. Могут осложниться отношения с близкими родственниками, что негативно отразится на любых формах семейного бизнеса. Бизнесменам следует воздержаться от проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Рак

Сегодня Ракам рекомендуется больше внимания уделять финансовым вопросам и совершенствованию своего профессионального мастерства. Это поможет вам не только повысить свои доходы, но и найти варианты для дополнительной подработки. В целом уровень доходов имеет тенденцию к росту. Не следует доверять случайной информации. От торговых сделок пока лучше воздержаться.

Лев

Сегодня Львам непросто: день может сложиться неблагоприятно для доходов от деятельности, предполагающей работу в составе группы единомышленников. Вас могут втянуть в некие финансовые проекты, вложения в которые не будут экономически оправданы. Вместе с тем это удачный день для деловой переписки и командировок. Контакты с иностранцами могут быть полезны.

Дева

Сегодня у Дев могут улучшиться отношения с вышестоящим руководством благодаря ненавязчивому и тихому поведению. Эти отношения могут стать более доверительными. Однако не следует проявлять инициативу и демонстрировать начальству свою заинтересованность в карьерном продвижении. У вас может появиться влиятельный покровитель, который поможет вам с получением дополнительной подработки.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют действовать открыто и основное внимание уделить взаимодействию с другими людьми, партнерами и клиентами. Особенно выгодными могут стать отношения с иностранцами и теми, кто приехал из других регионов. Воздержитесь от тайной или не вполне законной деятельности, не дайте представителям фискальных властей поймать вас на нарушениях.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов , занимающих руководящие должности, может быть удачный день для проведения реформ и кадровых перестановок. Избавляйтесь от всего того, что морально и технологически устарело. Берите курс на обновление производственных мощностей. Можно делать кадровые перестановки и оптимизировать расходные статьи бюджета. При этом воздержитесь от рискованных финансовых операций.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов важный и ответственный день, когда могут быть приняты решения относительно вашей дальнейшей карьеры. От вашей личной позиции и поступков сейчас мало что зависит. Старайтесь сохранить свою репутацию и творчески подходите к нестандартным вопросам. Будьте готовы к осложнениям во внешних обстоятельствах — всего придется добиваться ценой больших усилий.

Козерог

Сегодня Козерогам везет: может сложиться благоприятный день для завершения тех проектов, над которыми вы работали последнее время. Вы сможете существенно расширить свои познания относительно профессии и приобрести некоторые практически полезные навыки в работе. Вместе с тем, это не лучший день для урегулирования юридических вопросов. От ведения переговоров пока лучше воздержаться.

Водолей

Сегодня Водолеи могут более всего преуспеть в деловом партнерстве. Успешно проходит переговорный процесс. Вы сможете не только договориться о выгодном сотрудничестве, но и привлечь больше клиентов к своим услугам. Сбор нужной информации, контакты, встречи, поездки, телефонные звонки, обмен мнениями — во всем этом вам будет сопутствовать удача.

Рыбы