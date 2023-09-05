Закрадутся сомнения — любовный гороскоп на 6 сентября

Наш гороскоп расскажет, каким словам партнера можно верить, а каким лучше не доверять.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не обращать внимания на отдельные неувязки в общении с любимым человеком: преодолеть их не так уж сложно, а общая обстановка окажется для свидания достаточно гармоничной. Не стоит придавать слишком большого значения опозданиям, обрывам связи и возможной путанице.
Телец
Сегодня Тельцам придется подстроиться к окружающим их реалиям. Если они останутся идеалистами, живущими в своей вселенной, то пропустят хорошие шансы, которые дает действительность. К легким недоразумениям, которые вполне возможны в этот день, звезды советуют относиться как можно проще.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть шанс заняться личной жизнью, получить удовольствие от свидания или совместного хобби. Любовные отношения будут гармоничнее, если избегать доверительных разговоров и чересчур откровенных вопросов: у большинства Близнецов такое общение будет не самой сильной стороной.
Рак
Сегодня Ракам не стоит слепо верить сообщениям от любимого человека и сведениям о нем (особенно поступающим издалека): не исключено, что это ошибка, шутка или досадное недоразумение. Свидание может быть подпорчено цепочкой запутанных событий, в которых виноваты обстоятельства или третьи лица.
Лев
Сегодня Львы склонны замечать в своих личных отношениях только хорошее. На сомнительные моменты они могут охотно закрывать глаза или не видеть их в силу закона «любовь слепа». Звезды советуют стать чуть придирчивее, если есть желание продолжать роман и строить на его основе прочный союз.
Дева
Сегодня Девы хотят от всего сердца сообщить своим любимым нечто важное, но рискуют совершить при этом ошибку. Возможно, будет неверно выбран момент для разговора, подведут средства связи или окажется неудачным выбор слов. Если разговору быть, лучше не делать окончательных заявлений.
Весы
Сегодня Весы могут столкнуться с теми или иными заминками, но их личная энергия и доля удачи помогут им вести свой любовный корабль нужным курсом, не налетая на рифы. Чтобы снизить риск недоразумений, звезды советуют избегать зависимости от обстоятельств и посредничества третьих лиц.
Скорпион
Сегодня Скорпионов обстоятельства могут вынудить изменить своим главным принципам в любви ради сиюминутных целей. Не все представители знака поддадутся такому соблазну, но ситуации-ловушки и сопутствующие сомнения вполне возможны. Лучше воздержаться от лишних откровений и обещаний на будущее.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что это хороший день для любовных игр и легких совместных приключений, но не самый удачный для откровенного диалога. Помимо возможного лукавства со стороны партнера, есть риск допустить свой собственный промах, например, сказать что-то невпопад или невольно солгать.
Козерог
Сегодня для Козерогов любовные отношения могут свестись к приятным или досадным деталям, за которыми не всегда видна общая картина. Доверчивые Козероги могут радоваться пустякам, не замечая скрытых нюансов, а не в меру подозрительные и мнительные рискуют зациклиться на одолевших их сомнениях.
Водолей
Сегодня у Водолеев искренность взаимных симпатий дополняется в любовных историях недостаточной прямотой в общении. Не исключено, что любимый человек примется лукавить и изъясняться туманным намеками. Некоторые Водолеи столкнутся со сплетнями в адрес своей пассии, исходящими от третьих лиц.
Рыбы
Сегодн Рыбам стоит проявить в любовном общении чуть больше сдержанности и скромности. Возможно, это не сделает отношения теплее, зато убережет от поспешной реакции на слова партнера (которая, скорее всего, будет ошибочной). Лучше избегать активного диалога, а в идеале — отложить свидание.