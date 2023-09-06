Спускаемся с неба на землю — любовный гороскоп на 7 сентября

Сегодня нам придется столкнуться с реальными проблемами в романе.

Наш гороскоп может помочь вам лучше понимать и адаптироваться к энергетике этого дня, предостерегать от потенциальных трудностей и находить возможности для роста и развития.

Овен

Сегодня Овнам обстоятельства то и дело создают препятствия при общении с любимым человеком, главным образом, в виде мелких недоразумений. Звезды советуют относиться к ним с юмором и помнить, что сегодня путаница почти неизбежна. Возможны сомнения, ложные выводы, ошибочные сообщения.

Телец

Сегодня Тельцам придется смириться с нехваткой интересующих сведений или с недостаточной ясностью планов на будущее. Не стоит торопиться с выводами, если возникают загадочные ситуации: молчание, скрытность или отсутствие любимого человека могут означать совершенно не то, что вы думаете.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют заблудиться в стране иллюзий или соблазнов, если будут много лукавить, стремиться к несуществующему идеалу, пытаться точно выразить свои мысли или упорно стремиться узнать всю правду. Им придется приложить определенные усилия, чтобы не оказаться в этой ловушке.

Рак

Сегодня у Раков судьба испытывает веру в отношения или проверяет их терпение. Возможно, им придется провести весь день в неопределенности, заполняя затянувшуюся паузу своими красочными фантазиями или предаваясь тайным сомнениям. Им не стоит всецело полагаться на свое чутье, так как оно может подвести.

Лев

Сегодня Львы не теряют почву под ногами, пока наслаждаются моментом, но рискуют оказаться в стране грез и ложных надежд, как только их мысли обращаются в отдаленное будущее. Важно не поддаваться мороку, будь то приятная иллюзия, давний психологический комплекс или застарелый страх.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с искаженной реальностью: поддаться внушению, увлечься ложными планами, стать жертвой соблазна, обмана или туманных обстоятельств. Не всегда стоит разделять иллюзии любимого человека и потакать его фантазиям, это может быть вредно для честных отношений.

Весы

Сегодня у Весов рациональный взгляд на личную жизнь сочетается с долей идеализма и юмора. Если они решились на встречу, то не станут придавать значения легким недоразумениям. Свидание будет удачнее, если не претендовать на полное управление событиями, оставить место для загадки или интриги.

Скорпион

Сегодня Скорпионов может ждать тест на внимательность, честность или умение распознавать ложь. Одним Скорпионам придется разбираться в своих личных представлениях о любви, признавая их неясность, а другие могут оказаться заинтригованы нестыковками в речах и поведении любимого человека.

Стрелец

Сегодня Стрельцам обстоятельства помогают, когда нужно получить подтверждение взаимной симпатии или реализовать совместный план, но могут чинить препятствия при попытке доверительного разговора и прояснения какого-то важного вопроса. Многие Стрельцы будут заинтригованы намеками партнера.

Козерог

Сегодня Козерогам непросто: обстановка вокруг не отличается ясностью и многие из них могут стать ее невольными жертвами. Даже идеально продуманный план может провалиться из-за пары неучтенных деталей, тайных сомнений, опоздания или задержки сообщения. Не исключено, что свидание будет отложено.

Водолей

Сегодня Водолеям круто: день может привнести в личную жизнь интригу или подчеркнуть те туманные стороны, что уже имелись в их любовной истории. Главным препятствием к гармонии сердец может стать излишняя зацикленность на фантазиях или мелочах, которая будет чаще свойственна не самим Водолеям, а их партнерам.

Рыбы