Волнующие и яркие дни — любовный гороскоп на 11-17 сентября

Овен
На этой неделе самыми гармоничными днями для влюбленных Овнов обещают стать понедельник и вторник. Возможно, свидание в это время потребует дополнительных трат. В субботу и воскресенье судьба может устроить счастливой паре небольшой тест на умение уступать друг другу и согласовывать свои действия.
Телец
Начало этой недели станет для влюбленных Тельцов ярким и волнующим, понедельник и вторник могут оказаться для них запоминающимися. Но это не те дни, когда строятся стабильные отношения на базе общих интересов и убеждений. Тельцам, мечтающим именно о них, лучше проявить активность в среду и четверг.
Близнецы
Рак
В будние дни этой недели Ракам не стоит обольщаться своей любовной идиллией и связанными с ней грандиозными надеждами. Не исключено, что гармония отношений будет чем-то подпорчена и долгожданный период с пятницы по воскресенье пройдет в менее благополучной и однозначной эмоциональной атмосфере.
Лев
Эта неделя начнется для влюбленных Львов феерически. В понедельник и вторник им будет нелегко сдерживать свои чувства и скрывать ожидания от ситуации, трудно устоять против искушения. Они будут очень привлекательны, могут получить подарок или приятный сюрприз. Есть шанс на продолжение в уик-энд.
Дева
На этой неделе Девам лучше не смешивать романтические приключения и важные разговоры. Для приятного свидания и любви-праздника больше подходят понедельник и вторник, а для диалога на важную тему лучше выбрать среду или четверг. В субботу и воскресенье нежелательно попадать в двойственные ситуации.
Весы
Эта неделя стартует для влюбленных Весов с приятных эмоций. Отличный импульс для дальнейших действий им дадут понедельник и вторник. Но настоящий карт-бланш на свои активные действия Весы получат в выходные. Проявляя инициативу, им стоит осторожнее будить в своем партнере знакомых «спящих демонов».
Скорпион
На этой неделе у влюбленных Скорпионов будет больше шансов на приятное общение с объектом симпатий, если они будут чаще жертвовать своими личными привычками и самолюбием ради гармонии отношений. Подстраиваться к внешним условиям или к прихотям своей пассии им придется особенно активно в выходные.
Стрелец
Козерог
Эта неделя готовит влюбленным Козерогам целый спектр разнообразных эмоций и они вправе сами выбрать, что им больше по душе. Самыми гармоничными днями окажутся среда и четверг, самыми волнующими и яркими будут понедельник и вторник, а потенциальные проблемы могут появиться в субботу и воскресенье.
Водолей
В начале этой недели Водолеям нелегко устоять против флюидов привлекательности, исходящих от объекта симпатий. Им стоит быть готовыми к волнениям, так как запас романтических сюрпризов в отношениях еще не исчерпан. Если эмоции в очередной раз вышли из берегов, можно заново найти баланс в выходные.