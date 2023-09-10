Волнующие и яркие дни — любовный гороскоп на 11-17 сентября

На этой неделе мы будем наслаждаться каждым моментом.

Овен

На этой неделе самыми гармоничными днями для влюбленных Овнов обещают стать понедельник и вторник. Возможно, свидание в это время потребует дополнительных трат. В субботу и воскресенье судьба может устроить счастливой паре небольшой тест на умение уступать друг другу и согласовывать свои действия.

Телец

Начало этой недели станет для влюбленных Тельцов ярким и волнующим, понедельник и вторник могут оказаться для них запоминающимися. Но это не те дни, когда строятся стабильные отношения на базе общих интересов и убеждений. Тельцам, мечтающим именно о них, лучше проявить активность в среду и четверг.

Близнецы

Близнецам стоит вычеркнуть из любовного календаря этой недели среду и четверг (исключение — стабильные дружные пары, живущие вместе и объединенные не только романтическими чувствами). Самыми гармоничными днями для свиданий станут понедельник и вторник. Уик-энд может принести неоднозначные ситуации.

Рак

В будние дни этой недели Ракам не стоит обольщаться своей любовной идиллией и связанными с ней грандиозными надеждами. Не исключено, что гармония отношений будет чем-то подпорчена и долгожданный период с пятницы по воскресенье пройдет в менее благополучной и однозначной эмоциональной атмосфере.

Лев

Эта неделя начнется для влюбленных Львов феерически. В понедельник и вторник им будет нелегко сдерживать свои чувства и скрывать ожидания от ситуации, трудно устоять против искушения. Они будут очень привлекательны, могут получить подарок или приятный сюрприз. Есть шанс на продолжение в уик-энд.

Дева

На этой неделе Девам лучше не смешивать романтические приключения и важные разговоры. Для приятного свидания и любви-праздника больше подходят понедельник и вторник, а для диалога на важную тему лучше выбрать среду или четверг. В субботу и воскресенье нежелательно попадать в двойственные ситуации.

Весы

Эта неделя стартует для влюбленных Весов с приятных эмоций. Отличный импульс для дальнейших действий им дадут понедельник и вторник. Но настоящий карт-бланш на свои активные действия Весы получат в выходные. Проявляя инициативу, им стоит осторожнее будить в своем партнере знакомых «спящих демонов».

Скорпион

На этой неделе у влюбленных Скорпионов будет больше шансов на приятное общение с объектом симпатий, если они будут чаще жертвовать своими личными привычками и самолюбием ради гармонии отношений. Подстраиваться к внешним условиям или к прихотям своей пассии им придется особенно активно в выходные.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что для их романтических планов может оказаться не слишком подходящей середина этой недели. Если вас не привлекает перспектива говорить с любимым человеком о своих производственных делах или житейских проблемах, постарайтесь не планировать свидание на среду и четверг.

Козерог

Эта неделя готовит влюбленным Козерогам целый спектр разнообразных эмоций и они вправе сами выбрать, что им больше по душе. Самыми гармоничными днями окажутся среда и четверг, самыми волнующими и яркими будут понедельник и вторник, а потенциальные проблемы могут появиться в субботу и воскресенье.

Водолей

В начале этой недели Водолеям нелегко устоять против флюидов привлекательности, исходящих от объекта симпатий. Им стоит быть готовыми к волнениям, так как запас романтических сюрпризов в отношениях еще не исчерпан. Если эмоции в очередной раз вышли из берегов, можно заново найти баланс в выходные.

Рыбы