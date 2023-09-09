Рискуем потрать все до копейки — финансовый гороскоп на 10 сентября

Наш гороскоп поможет получить представление о том, на какие аспекты своей жизни стоит обратить внимание и какие решения могут быть более удачными.
Овен
Сегодня Овны, занимающие руководящие должности, могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Инициатива в делах может перейти к вашим оппонентам. Если ваша профессиональная деятельность зависит от других людей, то старайтесь быть более гибкими и сговорчивыми (хотя сейчас это будет нелегко для вас). Нежелательно вести переговоры и подписывать договоры.
Телец
Сегодня у Тельцов может быть весьма хлопотный день, когда придется выполнять много самой разноплановой работы. Начальство будет требовать от вас неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины. Возможны ошибки в работе из-за недостатка квалификации. Если вы попытаетесь отлучиться с рабочего места, то это не останется незамеченным. Возрастает вероятность применения к вам штрафных санкций.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют принимать участие в рискованных финансовых авантюрах. Если кому-то другому удается выгодно вкладывать деньги и получать высокий доход с этого, то это не означает, что у вас это тоже получится. Фортуна сегодня будет играть не на вашей стороне. Воздержитесь от закупки оптовых партий товара с целью перепродажи - приобретенный товар может оказаться неликвидным.
Рак
Сегодня у Раков на рабочем месте складывается неспокойная и весьма суетливая ситуация. К вам могут часто обращаться с несущественными просьбами множество самых разных людей, постоянно отвлекая от работы. Возможно, что из-за этого вы не успеете закончить какое-то важное дело. Берегите свою нервную систему от стрессов и старайтесь не контактировать с агрессивными людьми - подобные контакты могут вывести вас из рабочего состояния.
Лев
Сегодня на Львов может свалиться огромное количество информации самого разного свойства. Нелегко будет отделить «зерна от плевел» и разобраться, какие же сведения действительно нужные и полезные. Не тратьте драгоценное рабочее время на пустопорожние разговоры. Старайтесь действовать сообразно своему личному плану и не слушайте ни чьих советов.
Дева
Сегодня у Дев большинство вопросов, так или иначе, могут быть связаны с деньгами. Основное внимание может быть сосредоточено на том, где взять деньги, как их заработать и как потратить. Расходные статьи вашего бюджета могут вырасти, а финансовых поступлений окажется недостаточно, что будет вызывать напряжение. Тщательно анализируйте свои расходы с точки зрения целесообразности тех или иных покупок.
Весы
Сегодня Весы могут быть поставлены перед необходимостью принимать самостоятельные решения. Однако проблема в том, что вам придется действовать вразрез с мнением близких людей, членов семьи, родителей. Постарайтесь никому ничего не доказывать и никого не убеждать в своей правоте. А просто делайте то, что считаете нужным. Труднее всего придется тем, кто работает в семейном бизнесе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам может поступать весьма сомнительная информация, которая может только отвлекать и дезориентировать. Прежде чем принимать решение, еще раз перепроверьте, насколько достоверными сведениями вы располагаете. Не исключено, что вам намеренно подбросят дезинформацию ваши тайные недоброжелатели - сегодня они могут активизироваться.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов всемирная паутина может полностью поглотить внимание. Вы будете интенсивно общаться с теми, кто занимается сходными видами деятельности. Обмен опытом будет полезен, однако не торопитесь вкладывать свои деньги в коллективные проекты. Воздержитесь от планирования и проектирования.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может стать весьма значимым для карьеры. Начальство будет склонно решать вашу карьерную судьбу, совершенно игнорируя ваше мнение, и это может вызвать ваше недовольство. Возрастает вероятность конфликтов с начальством. Если ситуация не столь принципиальна, то лучше подчиниться воле начальства, иначе есть риск потерять свою должность или получить серьезные штрафные санкции.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, придется сталкиваться с людьми, приехавшими издалека, а также с людьми, связанными с законом и правопорядком. Старайтесь не нарушать существующих норм закона. Будьте готовы к тому, что ваша деятельность будет подвергнута негласной проверке. Самое главное для вас сейчас - это сохранить свою деловую репутацию.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется проявить осмотрительность и стараться предвидеть всевозможные риски. Речь идет как о финансовых рисках, так и о риске получения травм в результате технической аварии или неосторожного обращения с острыми предметами. Будьте готовы к неожиданностям, которые могут нарушить ваши планы. Корректировки планов из-за форс-мажора позволят уменьшить вероятный ущерб.