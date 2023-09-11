Море романтики и чувств — любовный гороскоп на 12 сентября

Наш гороскоп подскажет, как влюбиться в партнера еще больше.
Овен
Сегодня Овнам не стоит раньше времени закрывать любовный сюжет, так как он еще побалует гармоничным послевкусием и может преподнести приятный сюрприз. Однако звезды не рекомендуют планировать новое свидание, особенно на поздний час: велика вероятность того, что все ограничится благими намерениями.
Телец
Сегодня Тельцы примутся с надеждой ждать продолжения вчерашней любовной истории и повторения незабываемых ощущений, но их может ждать разочарование. Часть планов останется нереализованной, особенно, если учесть масштаб ожиданий. После всплеска чувств не исключено эмоциональное выгорание.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что они вправе продлить приятное общение с объектом своих симпатий. Несмотря на непредсказуемость обстановки, она будет вполне подходящей для совместного гармоничного времяпрепровождения. Стоит пользоваться моментом, так как завтра ситуация может измениться.
Рак
Сегодня Ракам не стоит загадывать в любви наперед, а также пытаться оценить ситуацию в своей личной жизни объективно и беспристрастно. Ход романа вплоть до ночи останется не вполне предсказуемым, некоторые ощущения будут случайными. Может дать неожиданный эффект подарок или красивый жест.
Лев
Сегодня Львы могут наслаждаться вниманием в свой адрес от влюбленных поклонников и даже слегка устать от него (в чем, возможно, так и не признаются). Однако многих Львов будет преследовать навязчивая идея или нереализованная прихоть. Возможно, не все подарки судьбы и сюрпризы окажутся им по душе.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют искренне радоваться моменту и ценить его уникальность, не пытаться рационализировать свои чувства и чувства партнера. Это не лучший день для серьезного разговора, особенно, если вам хочется затронуть важные для вас вопросы и донести до пассии свою позицию.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать на сохранение вчерашней атмосферы, в том числе больших надежд на будущее. Возможно повторение приятных волнений, пережитых накануне, или неожиданное исполнение эксклюзивных желаний. Дополнительно сплотить пару может необычное впечатление или событие.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут оказаться во власти любовных искушений, которые им будет не так-то просто преодолеть. Помимо подлинных романтических чувств их могут подзадоривать и другие мотивы, например, мечта обойти соперника, вознестись на вершину успеха или завоевать любовь «звездной» персоны.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов любовь остается мощным источником приятных переживаний. Особенно ценными будут отношения, построенные на сходстве убеждений — неважно, завязались ли они в близком окружении или в далеких краях. Выбор между работой и личной жизнью сегодня не стоит делать в пользу работы.
Козерог
Сегодня Козероги могут свободно наслаждаться любовным счастьем и исполнять свои самые сокровенные желания, но им лучше делать это с проверенным партнером-другом. Начиная новые отношения, им сегодня стоит быть готовыми к сюрпризу, а вскоре и к разочарованию: возможно обольщение или заблуждение.
Водолей
Сегодня Водолеям может казаться особенно манящей какая-то черта партнера, его (ее) каприз или привычка. Возможно, это та самая изюминка, без которой немыслим роман и которая является неотъемлемой частью чужого обаяния, но также возможно, что это иллюзия, театральный прием, обман или морок.
Рыбы
Сегодня Рыбы рискуют стать жертвами обольщения, их может покорить один-единственный оригинальный красивый жест. Очарованные одним ярким моментом, они могут забыть про общую линию отношений и не оценить истинный смысл ситуации. Не стоит спешить с выводами, особенно, если вы влюбились внезапно.