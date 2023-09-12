Демонстрируем, на что мы способны — финансовый гороскоп на 13 сентября

Наш гороскоп расскажет, как в этот день познакомиться с авторитетными людьми.
Овен
Сегодня Овны, связанные с творческими профессиями, могут почувствовать вдохновение в связи с приходом ценных идей. У консультантов может быть приток клиентуры, что приведет к росту доходов. Партнерские отношения развиваются динамично. Удачное время для проведения рекламных мероприятий и обмена валюты. Хорошо могут проявить себя те, кто работает по свободному графику.
Телец
Сегодня у Тельцов день располагает к работам по ремонту, благоустройству и строительству. Работники коммунально-бытовых служб смогут отлично справиться с большим фронтом работы. Хорошо использовать этот день для улучшения условий труда на рабочем месте.
Близнецы
Сегодня у Близнецов прекрасное время для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Ваши деловые связи растут и крепнут. Телефонные звонки, поиск нужной информации, поездки и встречи еще больше этому способствуют. Особенно преуспеют те, кто торгует спортивными принадлежностями, модной и детской одеждой. Торговцы смогут провести эффективные рекламные мероприятия.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют заниматься проработкой вопросов связанных с недвижимостью. Успешно в это время идут строительные и коммунально-бытовые работы. Доход от сделок с недвижимостью заметно растет. Капиталовложения в эту сферу для вас сейчас являются наиболее выгодными. Рекомендуется проводить анализ состояния своего бюджета с точки зрения выявления наиболее выгодной работы.
Лев
Сегодня Львы могут результативно провести этот день, если основное внимание сосредоточат на укреплении и расширении деловых связей. Работа с информацией будет способствовать включению дополнительных ресурсов в ваш бизнес. Успешно проходят рекламные акции, короткие поездки и торговые сделки. Старайтесь инициировать деловые контакты и вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов.
Дева
Сегодня Девы, которые по роду деятельности занимаются индивидуальным трудом в обстановке тишины и уединения, могут добиться хороших результатов. Это же относится к тем, кто работает в ночных заведениях (бары, клубы), базах отдыха, пансионатах, санаториях, больницах и аптеках. Могут вырасти доходы от любых форм дополнительной подработки, особенно от выполнения частных заказов.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется действовать инициативно и верить в свой успех. Это положительно скажется на всех делах. Многие деловые контакты проще и эффективнее осуществлять в обстановке неформального дружеского общения. Очень хорошо идут проектные работы в творческом коллективе в группе единомышленников. Можно составлять бизнес-план.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов удачное время для улучшения отношений с начальством. Вы сможете отыскать очень полезную информацию, которая значительно поможет вашему руководству правильно сориентироваться в ситуации. В результате вам могут дать ответственное поручение, которое подчеркнет ваши, в целом доверительные отношения с начальством.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов в этот день могут интенсивно развиваться отношения с иностранными партнерами. Вас могут пригласить сделать поездку за рубеж для ознакомления с деталями сотрудничества. Стоимость проезда будет оплачена не вами, а одной из заинтересованных сторон. Можно заниматься долгосрочным планированием. Не отказывайтесь от посещения международных выставок и конференций — это может способствовать расширению кругозора.
Козерог
Сегодня у Козерогов, занимающих руководящие должности и наделенных правом принимать ответственные решения, в целом благоприятное время для обновления и оптимизации бизнеса. Прежде всего, речь идет о пересмотре структуры и техническом перевооружении. Можно значительно увеличить эффективность работы за счет ротации кадров и привлечения новых специалистов.
Водолей
Сегодня у Водолеев в этот день могут улучшиться деловые партнерские связи. Хорошо вести переговоры и подписывать договоры. День располагает к публичным видам деятельности, оказанию клиентских услуг. Если у вас есть неурегулированные судебно-юридические проблемы, то сейчас можно предпринять очень эффективные шаги по их решению. Контакты с иностранцами и людьми из других регионов могут быть вам полезны.
Рыбы
Сегодня у Рыб хорошее время для любой практической деятельности. Особенно это относится к тем, кто занят в промышленности, коммунальных и ремонтных службах. Вы сможете разобраться в устройстве сложных механизмов и устранить в них дефекты. Кроме того, это хорошее время для приобретения практических навыков. Изобретатели и инженеры предложат интересные технические решения.