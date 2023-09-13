Избавляемся от ненужного — финансовый гороскоп на 14 сентября

Наш гороскоп поможет подготовиться к грядущим событиям, лучше понять собственные потребности и решения, а также найти ключи к успешному дню, полному новых возможностей и вызовов.
Овен
Сегодня у Овнов могут активизироваться деловые партнерские отношения. Чем больше у вас связей, тем выше шансы на успех в делах. Растет количество заказчиков и оказываемых услуг. Если вы не справляетесь с объемом работы, то звезды рекомендуют делегировать часть своих полномочий партнерам или компаньонам по бизнесу — качество выполняемой работы от этого не пострадает.
Телец
Сегодня у Тельцов этот день может складываться весьма удачно для конструктивной деятельности, выполнения ремонтно-технических работ. Те из вас, кто имеет склонность к изобретательству и рационализаторству, найдут интересные технические решения и смогут повысить производительность труда. Ищите опору в коллегах и подчиненных. Старайтесь во всем соблюдать порядок.
Близнецы
Сегодня Близнецы, работающие в сфере услуг, смогут проявить фантазию и творчески подойти к своей основной работе. С таким подходом вы обязательно выявите скрытые резервы и сумеете повысить эффективность в работе. Особенно это касается тех, кто связан с искусством и рекламно-выставочным бизнесом. Вы сумеете найти способ привлечь потенциальных клиентов к своим услугам.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется сосредоточиться на рутинной текущей работе. Отдавайте предпочтение тем делам, которые вы в состоянии сегодня полностью завершить. В этом случае у вас не будет возникать серьезных осложнений. Успешно идут ремонтно-строительные и коммунальные работы. Офисные служащие могут улучшить условия труда на рабочем месте.
Лев
Сегодня Львы в течение дня могут преуспеть в контактах и в торгово-закупочной деятельности. Сейчас вы способны подключить имеющиеся у вас деловые связи, чтобы решить актуальные вопросы. Кроме того, это хорошее время для приобретения новых полезных знакомств. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести рекламные мероприятия, которые будут способствовать увеличению заказов.
Дева
Сегодня у Дев могут вырасти доходы. Наиболее успешно проявят себя те, кто имеет возможность получать доход от использования ресурса недвижимости. Например, кто сдает помещения в аренду или занимается ремонтно-строительными работами. Успешно идет работа по подготовке бухгалтерских отчетов. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Весы
Сегодня у Весов день благоприятствует получению и обработке информации. Поступающие к вам сведения по большей части будут надежными и достоверными. Поэтому вы можете проанализировать их и принять взвешенные решения. В любой ситуации старайтесь не выпускать контроль из рук. Новые деловые контакты лучше устанавливать по вашей личной инициативе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют принимать серьезные финансовые решения, имеющие стратегическое значение для вашего бюджета. Речь идет о выборе курса личной финансовой политики. Например, это может быть решение начать накапливать деньги под крупную покупку в дальнейшем и в связи с этим переходить на более экономный режим расходования средств.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться удачное время для успешной работы в составе коллектива. Можете рассчитывать на понимание со стороны друзей и единомышленников. Составленные сегодня планы с большой долей вероятности могут быть успешно реализованы в дальнейшем. Можно искать инвесторов и привлекать их к финансированию своих проектов.
Козерог
Сегодня у Козерогов этот день может сложиться в целом благоприятно для достижений в карьере. Звезды советуют смелее отстаивать свои экономические интересы и не забывать о своих стратегических целях. Именно целенаправленные усилия могут привести к наилучшим результатам. Ориентируйте себя на контакты с влиятельными людьми и с представителями официальной власти — так вам удастся скорее решить актуальные вопросы.
Водолей
Сегодня для Водолеев наиболее успешное направление деятельности может заключаться в поиске наиболее перспективных рынков для своих товаров и услуг. Используйте имеющиеся возможности для рекламирования своих товаров и услуг, поиска более выгодных вариантов поставки товара и технического оборудования. Успешно развивается обмен опытом с коллегами из смежных отраслей.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности и уже имеющие план действий, может благоприятно сложиться этот день. Ситуация будет требовать от вас быстроты и решительности, оперативного реагирования на изменения во внешних обстоятельствах. Старайтесь избавляться от всего того, что перестало быть эффективным и мешает вашему движению вперед.