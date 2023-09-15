Ввязываемся в приключение — любовный гороскоп на 16 сентября

Наш гороскоп расскажет, какие вызовы или возможности могут ожидать в плане карьеры, отношений, финансов и здоровья.
Овен
Сегодня Овнам звезды напоминают, что романтические отношения — это «парный танец» и он красивее, когда партнеры время от времени передают друг другу инициативу. Если ваша половинка хочет быть на шаг впереди, доставьте ей такое удовольствие, сейчас ваша любовная история от этого только выиграет.
Телец
Сегодня Тельцам стоит обратить внимание на детали: именно от них будет зависеть гармония отношений и комфортность совместного времяпрепровождения. Это день, когда важны мелочи, многое решают эстетика и этикет. Хорошо, если понимать это будут не только сами Тельцы, но и их партнеры.
Близнецы
Сегодня для Близнецов обстоятельства складываются удачно и добавляют их роману динамики, но выбор остается за ними. Многое будет зависеть от направления их мыслей и текущих приоритетов, например, для части Близнецов важнее романтики могут оказаться семейные или служебные обязанности.
Рак
Сегодня от Раков гармоничные любовные отношения потребуют определенных стараний: гармония вряд ли появится сама собой и в любой момент может быть чем-то нарушена. Не исключено, что сами Раки поддадутся порыву и перейдут ту грань, за которой заканчивается комфортное общение с любимым человеком.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что их очарование не останется незамеченным и наверняка повлечет за собой некие действия, например, активные ухаживания. Не возбраняется и ответная инициатива, в большинстве ситуаций этого дня она будет вполне уместной и даже ожидаемой. Хороший день для свидания.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют поставить на первое место в любовных отношениях гармонию и баланс. Желательно придерживаться этикета, принятых канонов поведения и только потом своих собственных вкусов. Возможно, для продолжения романа потребуется «красивый жест» или стильное оформление подарка.
Весы
Сегодня Весы получат шанс стать в любовной игре ведущими. Многие Весы будут непривычно настойчивыми и темпераментными. Некоторые Весы искусно подстроятся под стиль своего партнера, но отнюдь не по принуждению, это доставит им удовольствие. Они отлично знают секрет гармонии и обмена инициативой.
Скорпион
Сегодня Скорпионам линию поведения диктуют обстоятельства, что может быть не всегда им по вкусу. Возможно, им придется подстроиться под капризы любимого человека или под существующий в его среде этикет. Все шаги в сторону объекта симпатий сегодня должны быть красивыми и уместными.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше не отказываться от свидания, поскольку оно обещает стать очень приятным. По возможности, звезды советуют отдать предпочтение «светскому» формату встречи. Это хороший момент для совместного посещения вечеринок, культурных и спортивных мероприятий, модных мест развлечений.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что они ходят в любовных отношениях по краю обрыва, и советуют им внимательнее выбирать линию поведения. В этот день лучше не поддаваться минутному импульсу, контролировать свои эмоции, стараться красиво и дипломатично отвечать на возможные порывы партнера.
Водолей
Сегодня Водолеям этот день добавит динамики — к счастью, сбалансированной, а не разрушительной. Глобальные сложности не исчезнут совсем, но уйдут на второй план. Не стоит пропускать свидание, если вы хотите сгладить противоречия или просто приятно провести время в обществе своей пассии.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут поддаться страсти партнера или ввязаться в предложенное им приключение. Им стоит помнить, что уже через пару дней они могут об этом пожалеть, поскольку это не входило в их планы. Хороший день для пар, которым не хватает взаимопонимания в сексуальной сфере: возможно, оно появится.