Хватит контролировать чувства — любовный гороскоп на 18 сентября

17 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам стоит отпустить контроль и отдаться всем своим чувствам.

Фото: Кадр из фильма "Если только"