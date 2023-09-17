Хватит контролировать чувства — любовный гороскоп на 18 сентября

Наш гороскоп поможет вам лучше понять, какие энергии будут активны в этот день и какие возможности и вызовы могут вас ожидать.
Овен
Сегодня Овны становятся более эмоциональными, подозрительными и скрытными. Даже при полной гармонии в отношениях они могут утаить что-то от любимого человека (возможно, для его же блага). Взаимопонимание между влюбленными будет важным не только на уровне действий, но и на чувственном уровне.
Телец
Сегодня Тельцам важно выслушать любимого человека и лишь потом озвучивать ему свое авторитетное мнение и давать ценные советы. Он или она обязательно оценит проявленное терпение, даже если не покажет этого. Лучше разговаривать в тишине и без свидетелей. Условие полной откровенности — доверие.
Близнецы
Сегодня Близнецы окажутся скрытными или мнительными. Возможно, такими их сделают обстоятельства. И свои ошибки, и недостатки своей пассии они могут оценивать чересчур критично. Близнецов, настроенных на свободные, легкие и игривые отношения, события этих суток могут разочаровать.
Рак
Сегодня у Раков личная жизнь меняет фазу и после всплеска страстей входит в режим штиля. В случае ссоры будет получен шанс «остыть» и серьезно поговорить. Многие ссоры будут забыты, если пару связывают давние планы или общие идеалы. И даже если взгляды разные, доверительный разговор лишним не будет.
Лев
Сегодня Львам стоит следить за своим настроением: возможна мнительность, обидчивость, склонность к психологическим манипуляциям или другая черта, мешающая гармонии отношений. Если вас мучают подозрения, просто проверьте их. Дружные пары смогут поговорить на сложные для себя темы.
Дева
Сегодня Девам может не хватать легкости в общении, зато многие из них будут хорошими психологами. Они поддержат разговор на любую тему, включая интимную и запретную, а попутно просканируют мысли партнера и догадаются, о чем тот умалчивает. Это подходящий день для серьезного разговора.
Весы
Сегодня Весам трудно действовать в любви напрямую и играть в открытую. Многим из них придется подключать обходные пути, например, нажимать на психологические чувствительные точки своего партнера. Не исключено, что он будет делать то же самое. С важным шагом в личной жизни лучше повременить.
Скорпион
Сегодня Скорпионы предпочитают сдерживать или рационализировать свои чувства, из-за чего могут казаться холодными и разлюбившими. Но это вряд ли соответствует истине: контролируя свои эмоции, они глубоко переживают их внутри. Сделать их молчаливее может печальный опыт, страх или здравый смысл.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов романтические чувства могут оказаться заблокированы, например, заперты в тесных рамках стереотипов или тайных страхов. Любовные желания вряд ли исполнятся в полной мере. Звезды советуют взять паузу в личной жизни (или, по крайней мере, не строить на этот день большие планы).
Козерог
Сегодня Козероги могут быть пессимистами и фаталистами. Их взгляд на ситуацию может свестись к констатации факта «чему быть, того не миновать». Им стоит помнить, что многие сюжеты их судьбы вершатся в медленном темпе, а жизнь периодически дарит им сюрпризы, в том числе и в любви.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что сегодня им в любой ситуации стоит сдерживать свои чувства, но окончательный выбор оставляют за ними. Проявив холодность, некоторые Водолеи рискуют обидеть своего партнера и потерять сложившиеся отношения — пусть не идеальные, зато несущие в их жизнь тепло и свет.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут надеяться на вести от любимого человека или на интересные новости, обсуждение которых дополнительно укрепит взаимопонимание с ним. Эмоциональность, к которой склоняют эти сутки, многие Рыбы будут контролировать, иногда во вред себе. Им стоит иногда приоткрывать свои чувства.