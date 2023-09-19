Планируем бюджет — финансовый гороскоп на 20 сентября

Сегодня нам стоит распланировать свой бюджет.

Наш гороскоп поможет вам лучше понять свое личное и профессиональное будущее, а также принять важные решения с учетом астрологических рекомендаций.

Овен

Сегодня у Овнов залог успеха всего этого дня — предприимчивая позиция. Фортуна сейчас играет на вашей стороне, поэтому немного авантюрный стиль в делах сулит вам успех. Поездки за границу и контакты с иностранцами позволят вам открыть для своего бизнеса новые рынки сбыта и поставщиков продукции. Успешно могут пойти дела у тех, кто работает на вахте.

Телец

Сегодня Тельцы многие вопросы сумеют решить благодаря помощи и поддержке членов семьи и близких родственников. Возможно, будет целесообразно использовать этот благоприятный день для заключения договора на страхование имущества. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества. Успешно поработают фермеры, строители и коммунальщики.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют использовать этот день для укрепления деловых связей. Любые возникающие в течение дня проблемы вы сумеете решить только благодаря доброжелательному отношению к людям и сотрудничеству с ними. Могут усилиться ваши интеллектуальные возможности, что позволит быстро анализировать информацию и извлекать из неё пользу.

Рак

Сегодня у Раков прекрасный день для реализации своих лучших деловых качеств. Вы можете получить заказ, который обеспечит вас работой на долгий срок. При интенсивном темпе работы вы сможете скорее повысить свой уровень профессионального мастерства. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством. Не увлекайтесь экспериментами, действуйте строго в соответствии с планами.

Лев

Сегодня у Львов исключительно удачный день для реализации своих творческих планов. Действуйте самостоятельно и нацеливайте свою энергию на совершенствование стиля и методов в работе. Выгодными будут контакты с иностранцами и людьми, приехавшими из других регионов. Рекламные студии и издательские дома получают хорошие доходы. Можно принимать участие в кастингах и в конкурсах.

Дева

Сегодня Девам выгоднее находиться в тени и стараться не привлекать к себе внимания. Чем меньше ваши конкуренты будут знать о ваших намерениях, тем лучше. В этом случае никто не сможет вам помешать. Это удачный день для тех, кто работает в гостиницах, ночных заведениях (барах, ресторанах, клубах), в аптеках, профилакториях, базах отдыха и санаториях.

Весы

Сегодня у Весов удачно складываются дела, которые требуют способности работать в коллективе, идти на компромиссы и сотрудничество. Может состояться деловая встреча с серьезным деловым человеком и наметиться долгосрочное сотрудничество с ним. Если ваша работа заключается в консультационных услугах, то день пройдет весьма результативно. Работа с расчетом на получение результата в будущем может быть вполне оправдана.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов , имеющих престижную и стабильную работу в государственном учреждении, замечательно может сложиться этот день. Возможно, вам удается быстро и эффективно решать множество текущих вопросов. Вышестоящее начальство не оставит незамеченными ваши успехи и может выписать вам премию или поощрить как-то иначе. Можете рассчитывать на карьерное продвижение.

Стрелец

Сегодня Стрельцам рекомендуется использовать этот день для повышения уровня профессиональных знаний. Преуспеют те, кто привык брать на себя ответственность и действовать самостоятельно. Полезные идеи придут к вам при посещении выставки, общении с потенциальными иностранными партнерами, поиске поставщиков продукции и рынков сбыта за границей. Превыше всего берегите свою деловую репутацию.

Козерог

Сегодня Козерогам , возможно, удастся урегулировать вопросы с задолженностями перед банками и налоговой инспекцией. Вы можете получить доступ к финансовым инвестициям и использовать это в своих интересах. Вам могут вернуть долг — можно напомнить должнику о его обязательствах перед вами. Можно оформлять ссуды в банке, заключать договоры на страхование имущества и укреплять безопасность бизнеса.

Водолей

Сегодня у Водолеев исключительно удачный день для извлечения прибыли из делового партнерского сотрудничества. Кроме того, вы сможете расширить свои контакты и сделать их более эффективными. Это прекрасное время для принятия согласованных взвешенных решений и планирования на будущее. Увеличивается приток клиентов. Торговцы смогут улучшить логистические цепочки.

Рыбы