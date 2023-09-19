Сбрасываем маску — любовный гороскоп на 20 сентября

Наш гороскоп расскажет, какие события и энергии ожидают вас в этот день, и какие астрологические советы помогут вам справиться с вызовами и воспользоваться возможностями.
Овен
Сегодня Овны будут пребывать в паутине любовных страстей и чувственных фантазий, избавляться от которых они вряд ли захотят. У многих Овнов вероятна настоящая эмоциональная зависимость от сексуального партнера. Но вечером Овну такое времяпрепровождение может наскучить.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что хорошие условия для общения с любимым человеком сохраняются для них утром и днем. Романтические планы, выстроенные на вечер, не обязательно будут разрушены, но вполне могут быть пересмотрены, задержаны и отложены по не зависящим от влюбленных причинам.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит ждать слишком многого. Если вчера переживания были бурными, то сегодня они постепенно сойдут на нет и лучше не ждать скорого продолжения увлекательного сюжета. Попытка начать диалог или вновь разжечь огонь желаний вечером может оказаться малоперспективной.
Рак
Сегодня Ракам стоит ценить возможность общения с любимым человеком и уделить время личной жизни, насколько это возможно. В конце дня обстановка изменится и не всегда в хорошую сторону: не исключено, что окажется временно закрыт путь или возникнет помеха при попытке наладить связь.
Лев
Сегодня для Львов самыми насыщенными будут утренние и дневные часы. Многие Львы будут настолько захвачены своими волнующими переживаниями, что им потребуется время на возврат в привычное эмоциональное состояние. Вечером вместо свидания им желательно взять в отношениях небольшой перерыв.
Дева
Сегодня Девам звезды не рекомендуют откладывать романтическое общение на вечер, так как в конце дня обстановка изменится не в лучшую для них сторону. Возрастет вероятность внешних препятствий, подчеркивающих дистанцию, или психологических причин, мешающих влюбленным слышать и понимать друг друга.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что их любовная инициатива может натолкнуться на преграду, особенно в конце дня. Не стоит планировать на вечер важное свидание, приятное развлечение или серьезный разговор: не исключено, что встреча будет вынужденно отложена, а дистанционный контакт разочарует.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов будет время успокоиться после романтических любовных волнений, сбросить маску, надетую ради отношений и получше разобраться в своих истинных чувствах. В гармоничных союзах Скорпионы смогут сами ненавязчиво задавать тон. Вечером возможны те или иные осечки и разочарования.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют искать точку баланса в своих любовных переживаниях до наступления вечера. Если она не будет найдена, в конце дня может нахлынуть разочарование или уныние, любая отсрочка или заминка будет трактоваться в негативном ключе. Планировать на этот вечер свидание не стоит.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что им не стоит планировать романтические мероприятия на вечер. Более того, в конце дня лучше не надеяться даже на обычные стандартные средства связи с любимым человеком: велика вероятность помех и недоразумений, особенно, если пассия живет в другой стране.
Водолей
Сегодня Водолеи могут предаваться в связи со своей личной жизнью любым переживаниям, но звезды настоятельно советуют им воздержаться от твердых обещаний и окончательных планов. Если придет заманчивое романтичное предложение, не стоит его отвергать, но лучше выдержать паузу хотя бы до завтра.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут рассчитывать на благоприятный для себя эмоциональный фон, который позволит им гармонично выражать свои чувства (при условии, что они все же решились их приоткрыть). В этот период возможна наибольшая гармония с партнером. Планировать свидание на вечер звезды считают ошибкой.