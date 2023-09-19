Сбрасываем маску — любовный гороскоп на 20 сентября

Сегодня стоит раскрыться перед второй половинкой.

Наш гороскоп расскажет, какие события и энергии ожидают вас в этот день, и какие астрологические советы помогут вам справиться с вызовами и воспользоваться возможностями.

Овен

Сегодня Овны будут пребывать в паутине любовных страстей и чувственных фантазий, избавляться от которых они вряд ли захотят. У многих Овнов вероятна настоящая эмоциональная зависимость от сексуального партнера. Но вечером Овну такое времяпрепровождение может наскучить.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что хорошие условия для общения с любимым человеком сохраняются для них утром и днем. Романтические планы, выстроенные на вечер, не обязательно будут разрушены, но вполне могут быть пересмотрены, задержаны и отложены по не зависящим от влюбленных причинам.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит ждать слишком многого. Если вчера переживания были бурными, то сегодня они постепенно сойдут на нет и лучше не ждать скорого продолжения увлекательного сюжета. Попытка начать диалог или вновь разжечь огонь желаний вечером может оказаться малоперспективной.

Рак

Сегодня Ракам стоит ценить возможность общения с любимым человеком и уделить время личной жизни, насколько это возможно. В конце дня обстановка изменится и не всегда в хорошую сторону: не исключено, что окажется временно закрыт путь или возникнет помеха при попытке наладить связь.

Лев

Сегодня для Львов самыми насыщенными будут утренние и дневные часы. Многие Львы будут настолько захвачены своими волнующими переживаниями, что им потребуется время на возврат в привычное эмоциональное состояние. Вечером вместо свидания им желательно взять в отношениях небольшой перерыв.

Дева

Сегодня Девам звезды не рекомендуют откладывать романтическое общение на вечер, так как в конце дня обстановка изменится не в лучшую для них сторону. Возрастет вероятность внешних препятствий, подчеркивающих дистанцию, или психологических причин, мешающих влюбленным слышать и понимать друг друга.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что их любовная инициатива может натолкнуться на преграду, особенно в конце дня. Не стоит планировать на вечер важное свидание, приятное развлечение или серьезный разговор: не исключено, что встреча будет вынужденно отложена, а дистанционный контакт разочарует.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов будет время успокоиться после романтических любовных волнений, сбросить маску, надетую ради отношений и получше разобраться в своих истинных чувствах. В гармоничных союзах Скорпионы смогут сами ненавязчиво задавать тон. Вечером возможны те или иные осечки и разочарования.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют искать точку баланса в своих любовных переживаниях до наступления вечера. Если она не будет найдена, в конце дня может нахлынуть разочарование или уныние, любая отсрочка или заминка будет трактоваться в негативном ключе. Планировать на этот вечер свидание не стоит.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что им не стоит планировать романтические мероприятия на вечер. Более того, в конце дня лучше не надеяться даже на обычные стандартные средства связи с любимым человеком: велика вероятность помех и недоразумений, особенно, если пассия живет в другой стране.

Водолей

Сегодня Водолеи могут предаваться в связи со своей личной жизнью любым переживаниям, но звезды настоятельно советуют им воздержаться от твердых обещаний и окончательных планов. Если придет заманчивое романтичное предложение, не стоит его отвергать, но лучше выдержать паузу хотя бы до завтра.

Рыбы