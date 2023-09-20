Не врем себе — гороскоп на 21 сентября

20 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поощряет любознательность, тягу к разнообразию, учебе и расширению горизонтов.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что ее квадрат к Меркурию может спровоцировать проблемы в путешествиях и трудности коммуникаций, затруднить словесное взаимопонимание, обработку документов и передачу данных. К счастью, эти неприятности не фатальны и компенсируются другими моментами: пересечением интересов, взаимной симпатией или выгодой. Несмотря на заминки, будет развиваться спортивное, деловое и творческое партнерство, останется гармоничным эмоциональный фон в любви и браке. Подходящий день для сотрудничества с иностранцами. Овен Сегодня Овны могут рассчитывать на положительную динамику, особенно в партнерской работе и в контактах с иностранцами. Деловой интерес часто будет подкреплен личной симпатией. Важно сразу прояснять недоразумения — тогда к вечеру они будут улажены и путь снова станет свободен. Сложности дня могут быть связаны с общением, обслуживанием, проездными и медицинскими документами, поиском маршрутов. Телец Сегодня Тельцам не стоит планировать ответственные начинания, так как их ход будет трудно контролировать. Не исключена зависимость от людей или обстоятельств, особенно на чужой территории. Возможны мелкие риски. Залогом успеха будет общительность, неагрессивное чувство юмора, готовность сотрудничать и принимать особенности иных культур. Одна из лучших сторон дня — расширение кругозора. Близнецы Сегодня Близнецам звезды создают трудности в общении, но также дают инструменты для их преодоления. Если диалог «не идет» на вербальном уровне, пригодятся другие средства, например, взаимная симпатия или сходство творческих интересов, как условие гармонии и сотрудничества. Этот подход может оказаться единственно верным, когда возникают заминки в общении с гостями и представителями других стран. Рак Сегодня Ракам звезды советуют поставить на первое место повседневную рутину с ее хлопотами. Для решения задачи пригодятся общительность, любознательность и внимание к деталям, но иногда этих качеств будет мало: возможно, потребуются помощники. Умение ладить с людьми поможет получению услуг, заработку или другой цели, например, излечению болезни. Проблемой дня может стать суета или болтливость. Лев Сегодня Львам день дарит в основном позитивные эмоции. Он хорош для умеренно активного отдыха и сбалансированных физических нагрузок, для занятий с детьми, развития творческого и делового партнерства, забот о своей красоте и применения своих художественных талантов, для укрепления романтических симпатий и поддержки гармонии в супружестве. Возможны минуты недопонимания и мелкие финансовые заминки. Дева Сегодня у Дев рациональное мышление не всегда служит им надежной опорой: есть ситуации, где их логика не работает. Не слишком успешными будут любые разговоры, включая домашние. Выясняя нужные детали, лучше не торопиться с окончательными выводами и договоренностями. Не стоит спешить с выбором жилья, страны проживания. В то же время, важно не переставать сотрудничать с теми, в ком вы заинтересованы. Весы Сегодня Весы преодолевают многие препятствия благодаря энергии и обаянию. Весам, у которых в данный момент мало сил и ресурсов, поможет удачное стечение обстоятельств, в которых их таланты будут видны невооруженным глазом и сделают их желанными партнерами для других людей. Однако их возможности могут быть ограничены из-за заминок в сфере коммуникаций. Не лучший день для важной поездки или беседы. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют быть внимательнее в общении, при совершении платежей и сделок, заказе, покупке и пересылке товаров. Вероятность получения выгоды или урегулирования интересов велика, но важно следовать заданным правилам игры и соблюдать все договоренности. Попытка включить вместо логики договора собственное понятие о здравом смысле может привести к недопониманию или ущербу. Стрелец Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на успех, если верно выберут тактику. Звезды намекают, что лучше не делать в эти сутки ставку на красноречие: в ответственный миг оно может подвести или стать неуместным, перейти в болтливость. Лучше ставить во главу угла партнерство, баланс интересов и взаимность. В этот день актуально творческое и деловое сотрудничество, поддержание гармонии в любви и браке. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что это неплохой день для сотрудничества с нужными людьми, особенно, если не хочется его афишировать. Одним из условий взаимовыгодной работы может оказаться умение скрывать (или сдерживать) свое любопытство. Не стоит выбирать этот день для ответственных переговоров, для демонстрации своей эрудиции, любознательности или связей, для начала учебы или путешествия. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют не отказываться от возможности провести время с друзьями, бизнес-партнерами или любимым человеком. Хорошая компания и общее занятие — отличный фон для развития деловых отношений и личных симпатий. Особое значение могут иметь в этот день разговоры и новости: возможно, они не будут полностью достоверными, но в них найдется немало полезной пищи для размышлений. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют сохранять осмотрительность в контактах, включая официальные. Стоит воздержаться от принятия решений, поспешных ответов на вопросы, отсылки документов, ответственных собеседований и подписания важных договоренностей. Но и уходить от общения полностью не стоит: молчание может быть расценено как некомпетентность, отсутствие своей позиции или нежелание продолжать диалог.