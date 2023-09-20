Слушаем внимательно — любовный гороскоп на 21 сентября

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут доминировать в жизни сегодня и какие аспекты жизни могут быть наиболее актуальными.
Овен
Сегодня Овнам ситуации этого дня помогают поддерживать взаимную симпатию и романтический интерес. Если позволяют обстоятельства, хорошо отправиться в совместное путешествие: оно добавит в историю пары больше позитивных страниц, а сопутствующие небольшие приключения не столько огорчат, сколько позабавят.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что в стандартный сценарий любовного свидания неплохо добавить легкий дух приключений, «огня» и игрового азарта. Приветствуются открытость, психологическая гибкость и чувство юмора, а также желание все делать вместе, в том числе преодолевать небольшие трудности.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит теряться, если разговор с любимым человеком идет не слишком удачно: есть рецепт решения проблемы. Шаг первый — отнестись к недопониманию с юмором и помнить, что однажды оно исчезнет. Шаг второй — поискать другой способ выразить свою симпатию, он непременно найдется.
Рак
Сегодня для Раков общение с объектом симпатий может протекать на фоне деловой или другой суеты. Не исключено, что им придется отвлекаться на звонки или срочные дела. Возможно, один из влюбленных будет нуждаться в помощи другого. Подходящий момент для флирта и для развития служебного романа.
Лев
Сегодня Львы могут рассчитывать на благоприятный ход событий в своей личной жизни. Звезды советуют избегать резких необратимых шагов и просто поддерживать роман в гармоничной фазе. Для этой цели хороши любые неагрессивные средства и главное из них — собственная неоспоримая привлекательность.
Дева
Сегодня Девам не стоит рассчитывать на идеальное взаимопонимание с любимым человеком. Оно может быть затруднено не по их вине или вине партнера, а в силу стечения обстоятельств, например, вынужденной разлуки или разницы в некоторых убеждениях. Не стоит выбирать эти сутки для важного разговора.
Весы
Сегодня Весам не стоит обращать внимание на мелкие сложности в дороге и в процессе общения: на взаимную симпатию и искреннее желание быть вместе они нисколько не повлияют. Но все же стоит учитывать риск помех и заминок: не исключено, что они приведут к опозданиям или недоразумениям.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов любовные успехи зависят от готовности подчиняться обстоятельствам. Не тот момент, когда стоит диктовать свои правила поведения, навязывать свои взгляды на этикет или гармонию отношений. Возможно, партнеру тоже не все нравится и придется вместе подстраиваться под ситуацию.
Стрелец
Сегодня Стрельцам события этого дня помогут восстановить и гармонию в своем любовном союзе, и свое личное душевное равновесие. Многие представители знака под влиянием эмоций станут чуть говорливее, чем обычно. Не исключено, что они начнут заваливать свою пассию сообщениями или постоянно смешить анекдотами.
Козерог
Сегодня Козероги получат от свидания с объектом своих симпатий больше удовольствия, если не станут рассчитывать на полное соответствие ситуации своим личным вкусам и примут условия общения как данность. Это не самый удачный момент для полной откровенности, часть мыслей стоит оставить при себе.
Водолей
Сегодня для Водолеев романтическое свидание станет не только способом приятно провести время, но и мостом в гармоничное будущее. Не стоит его пропускать: часы, проведенные вместе, не пройдут даром и помогут упрочить взаимную тягу. О фундаментальных распрях и противоречиях сегодня лучше забыть.
Рыбы
Сегодня Рыбам нежелательно отказываться от разговора с любимым человеком, поскольку он искренне нуждается в обратной связи и может быть не готов к воздвигнутой перед ним стене. При этом стоит найти баланс между общительностью и болтливостью, постараться меньше говорить и внимательнее слушать.