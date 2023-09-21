Подчеркиваем достоинства романа — любовный гороскоп на 22 сентября

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут преобладать в этот день и какие аспекты и события следует ожидать.
Овен
Сегодня Овны могут повиноваться настроению или положиться на волю случая. Не обязательно придумывать новый сценарий общения, вчерашняя обстановка и атмосфера окажутся вполне подходящими для продолжения романтического свидания. Хорошо, если взаимную страсть дополнят общие идеалы.
Телец
Сегодня Тельцам обстоятельства этого дня предлагают оторваться от скучной повседневности и полетать вместе с любимым человеком в облаках фантазий. Это может быть мечта о будущем или игра эротического воображения. Лучшее решение - оказаться в необычном месте, далеком от рутины или цивилизации.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут попасть под очарование момента или поддаться одной из старых иллюзий. Результатом будут те или иные фантазии — иногда реализуемые и близкие к правде, но чаще несбыточные. Манящая мечта не повредит отношениям, если изначально они выстроены на здоровой основе.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что романтический флер способен скрыть в отношениях истину и исказить перспективу. Важное может показаться мелочью и наоборот. Это подходящий день лишь для легкого ненавязчивого общения, шуток и намеков. Не стоит относиться к проявлениям чужой симпатии слишком серьезно.
Лев
Сегодня Львы легко становятся жертвами своих любовных фантазий или наведенного морока. Это прекрасный день для свидания, если пара уже сложилась. Если сегодня вы поддаетесь новому романтическому чувству, вам стоит остерегаться заблуждений: возможны приятные иллюзии или ненужные тайные страхи.
Дева
Сегодня у Дев может сохраняться доля лукавства или загадочности. При этом ни сами Девы, ни их партнеры не будут стремиться к намеренному обману - скорее, им будет трудно найти общий язык из-за внешних обстоятельств. Попытки диалога и выяснение истины желательно отложить до завтра.
Весы
Сегодня с Весами обстоятельства могут сыграть злую шутку, проведя их вместо ясного прямого пути по загадочным лабиринтам. Не исключено, что все приложенные усилия пропадут впустую. Звезды намекают, что причина недоразумений - обстановка и советуют не винить ни себя, ни любимого человека.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше воздерживаться от инициативы в делах сердечных и плыть в них по течению. Однако это не означает полной беспечности: стоит следить, чтобы течение не унесло в ненужную сторону и не бросило на подводные рифы. В частности, звезды советуют остерегаться лжи и недопонимания.
Стрелец
Сегодня Стрельцы — фантазеры или иллюзионисты, не всегда удачливые. Пытаясь обмануть партнера, пусть из самых добрых побуждений, они рискуют обмануть прежде всего себя. Если в отношениях существует неясность, сегодня лучше не приподнимать завесу тайны и смириться с неопределенностью.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше отказаться от свидания. Многие Козероги по весьма веской причине будут думать о себе и своих делах, а любимый человек может обидеться, не получив должного внимания. Козерогам, временно зашедшим в тупик, не стоит терять самообладание и обвинять в своих проблемах партнера.
Водолей
Сегодня Водолеям романтичный настрой этих суток поможет продлить любовное очарование, закрыть глаза на недостатки своего романа и подчеркнуть его достоинства. Если вчера свидание не состоялось, есть шанс наверстать упущенное, но звезды не советуют назначать встречу с любимым человеком на поздний час.
Рыбы
Сегодня Рыбам может быть нелегко разобраться в мотивах поведения партнера, особенно, если оно в чем-то меняется. Помешать правильной оценке ситуации может мнительность. Многие Рыбы окажутся в этот день в своей уютной иллюзорной действительности, далекой от реального положения дел.