Подчеркиваем достоинства романа — любовный гороскоп на 22 сентября

21 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам стоит поблагодарить вторую половинку за все те моменты, которые она нам дарит.

Фото: Кадр из фильма "Между небом и землей"