Заботимся о нажитом — финансовый гороскоп на 22 сентября

21 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня стоит быть бдительнее — у нас могут своровать нажитое или испортить имущество.

Фото: Кадр из фильма "Шальные деньги"