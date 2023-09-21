Заботимся о нажитом — финансовый гороскоп на 22 сентября

Наш гороскоп даст возможность принимать решения, планировать день и принимать свои эмоции и отношения с окружающими.
Овен
Сегодня для Овнов, имеющих свой бизнес, достаточно проблематично может сложиться этот день. Отношения с деловыми партнерами складываются не так, как бы вам хотелось. Некоторые договорные обязательства могут оказаться нарушены. Например, в положенный срок не будет выполнена работа, отчего в вашем бизнесе может произойти сбой. Очень важно точно соблюдать сроки выполнения плановых работ.
Телец
Сегодня у Тельцов этот день может сложиться неблагоприятно. Основная трудность ложится на выполнение текущих дел. Возможно, вам будет нелегко правильно распределить рабочее время и выдержать график работ. Отношения с коллегами оставляют желать лучшего. Звезды советуют вам помнить о своей профессиональной репутации, которая может пострадать от конфликтов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов в этот день может сложиться нестабильная финансовая ситуация. Если к вам обратятся с предложением вложить деньги в якобы высокодоходный проект, то не торопитесь соглашаться и отложите принятие решения. Вскоре вы поймете, что этим уберегли себя от финансовых потерь. В целом звезды советуют быть предельно осмотрительными при расходовании финансовых ресурсов.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, придется побеспокоиться о сохранности недвижимого имущества. Прежде всего, может произойти поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства, с вероятным ущербом имуществу. Не исключены трения с основным деловым партнером, особенно если вы вместе с ним арендуете помещение. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.
Лев
Сегодня Львам чтобы добиться позитивных результатов в работе, рекомендуется позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало вас от работы. Ограничьте до необходимого минимума свои контакты и не ведите разговоров на посторонние темы в трудовом коллективе. Труднее всего придется тем, чья работа связана с частыми поездками и оформлением документов.
Дева
Сегодня для Дев основной задачей может стать сохранение финансовых и материальных ресурсов. Это особенно касается бизнесменов, располагающих сводными финансовыми ресурсами и занятых поиском вариантов для выгодного их вложения. Звезды советуют сейчас воздерживаться от любых инвестиций. Относительно крупных покупок тоже пока лучше воздержаться.
Весы
Сегодня у Весов, работающих на стройке и в семейном бизнесе, может сложиться напряженный день. Ситуация может сложиться таким образом, что вы будете вынуждены проявить инициативу в том деле, которое не получит одобрения и поддержки. Звезды советуют не торопиться и воздерживаться от скорых опрометчивых решений. Условия труда на рабочем месте могут ухудшиться.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов может стать проблематичной работа с информацией, деловые связи и короткие поездки. Дело в том, что сегодня может быть затруднена ваша способность воспринимать и анализировать новую информацию - это негативно отражается на общении с людьми, на учебе и повышении профессионального уровня. У торговцев может произойти снижение покупательского спроса.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от участия в работе в составе группы и не вкладывать свои личные деньги в коллективные проекты, типа акционерных обществ или кооперативов. Покупка долей акций в компаниях может оказаться невыгодной, поэтому лучше не рисковать своими деньгами. Отдавайте предпочтение физическому труду, в котором у вас имеется большой опыт.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут усилиться амбиции и желание занять достойное место под солнцем. Однако вам может не хватить чувства меры, а поступки могут стать крайне эмоциональными и непоследовательными. Поэтому рассчитывать на успех в карьере вряд ли стоит. Особенно старайтесь сдерживать себя при контактах с влиятельными людьми и вышестоящим руководством.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют проявить осмотрительность и в тех вопросах, которые могут иметь отношение к незаконной экономической деятельности. Прежде чем что-то предпринять, подумайте, соответствует ли это нормам и правилам закона. Возможны осложнения с правоохранительными органами, проверки, ревизии, контрольные закупки товара. Водители транспорта рискуют получить штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может сложиться хлопотно и беспокойно. Постоянно, то тут, то там могут происходить неожиданные изменения в делах, причем не самого приятного свойства. Звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества. Возрастает вероятность технической поломки в электросетях, с отключением электричества. При работе на компьютере чаще делайте резервные копии важных файлов на внешних носителях.