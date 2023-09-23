Ищем новые источники заработка — финансовый гороскоп на 24 сентября

Наш гороскоп расскажет, как максимально использовать энергию планет в своих интересах.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться удачный день для принятия прорывных решений в деловом партнерском сотрудничестве. Вместе с основным партнером вы можете выйти на новые договоренности или проекты, которые откроют перспективу вашему бизнесу. Имеет смысл работы над проектами, ориентированными на появление результата в будущем. Этот день прекрасно подходит для подписания партнерских договоров и проектирования.
Телец
Сегодня у Тельцов, возможно, удачное время для деловой активности. Рекомендуется энергично браться за дела и действовать целеустремленно. Звезды советуют вам сосредоточиться на выполнении своих текущих обязанностей и не отклоняться от заранее согласованного графика работы. Консервативный подход к работе может оказаться более результативным.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут открыться новые перспективы в бизнесе. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках не только своего города, но и в других регионах. Рекламное объявление в средствах массовой информации, размещенное сегодня, может многократно окупиться в дальнейшем. Используйте этот день для обмена мнениями и приобретения профессиональных знаний.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании вопросов, имеющих отношение к недвижимости — это наиболее успешное направление деятельности сейчас. Хорошее время для получения банковской ссуды под строительство. Бизнесменам рекомендуется заниматься проведением инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется использовать этот день для обзаведения перспективными деловыми связями. Хорошее время для получения информации, для деловых поездок, встреч, проведения переговоров и подписания договоров. Работа с документами — их прохождение и согласование по инстанциям — осуществляется без задержек. Хорошо проявят себя социальные работники и торговцы.
Дева
Сегодня Девам, возможно, будет необычайно везти в деньгах. Деньги, конечно, не упадут вам сами в неба, но те, кто любит трудиться, обязательно получат хорошее материальное вознаграждение за свою работу. В трудовом коллективе складывается доброжелательная, деловая обстановка. Вы можете получить выгодную работу, заказы, с которыми быстро справитесь.
Весы
Сегодня Весы могут быть наполнены энергией, и это может благоприятно отразиться на ходе дел. Ставьте перед собой масштабные амбициозные задачи. Звезды советуют вам смелее проявлять инициативу в бизнесе и не бояться начинать новые проекты. Наиболее результативно день пройдет для представителей сферы искусства, театра, индустрии развлечений и моды.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться благоприятный день для урегулирования любых вопросов методами тайной дипломатии. Успешно решаются спорные вопросы по совместному владению долями и акциями компаний. Можно организовывать акционерные общества закрытого типа и подписывать сделки с недвижимой собственностью. Неплохие шансы для получения дополнительного источника доходов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут усилиться интеллектуальные способности, что позволяет находить оригинальные выходы из самых сложных запутанных ситуаций. Вы сможете просчитывать последствия от своих поступков на несколько шагов вперед. Активизируются деловые поездки и встречи. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам. Отличное время для проектных работ архитекторов и для планирования бизнеса.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется направить свои усилия на повышение уровня доходов — здесь у вас могут быть наибольшие успехи. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством, которое готово предоставить вам более ответственную и высокооплачиваемую работу. Рекомендуется смелее добиваться поставленных целей, будучи уверенным, что это приведет вас к успеху.
Водолей
Сегодня для Водолеев, сосредоточивших свои усилия на расширении бизнеса за счет выхода на новые рынки, отличный день. Успешно проходит рекламная кампания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами, легко решаются юридические проблемы. Можно отправляться в дальние поездки с целью наведения мостов с партнерами из других регионов и стран.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, удастся без особых хлопот урегулировать вопросы задолженности налоговой службе. Можно попытаться предпринять некоторые шаги для получения налоговых льгот. Хорошее время для оформления крупных покупок в кредит. Проверяйте, нет ли просрочки погашения кредитов и коммунальных платежей.