Не сомневаемся в себе — гороскоп на 24 сентября

23 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

10-11 лунные сутки. День может начаться с продолжения вчерашних забот.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не исключено, что вплоть до ночи сохранится неприязнь в отношениях или будут преследовать неудачи в совместных делах. Возможны ситуации психологического давления и нагнетания страстей, минуты мнительности. Дополнительные проблемы может создать негативное настроение и важно не поддаться в эти сутки разрушительным эмоциям прошлого, например, ревности или злопамятности. Луна в Козероге может мешать легкости и гибкости, будет трудно взглянуть на ситуацию с юмором. Не лучший момент для примирений, романтических и развлекательных мероприятий. Овен Сегодня Овнам не стоит ждать полного комфорта. Для большинства представителей знака будет не очень приятным эмоциональный фон, но этим обстоятельством дело не ограничится. Возможны неровные отношения с нужными людьми, неудачи в делах, вынужденные уступки, моменты психологического давления и раздражительности. Могут напомнить о себе прежние проблемы в сфере брака, партнерства, профессии и карьеры. Телец Сегодня Тельцы не будут чувствовать себя спокойно, если зависят от чужой помощи: отзвуки вчерашних проблем могут сохраняться и сейчас, мешая ощущению полной защищенности. В целом, эти сутки не располагают к суете. Помимо поддержки профессиональных и дружеских связей, можно предаться философским размышлениям, отдать дань духовной стороне жизни или глубже разобраться в этической стороне дела. Близнецы Сегодня Близнецам звезды рекомендуют не отключать критическое прагматичное мышление, а в сложных ситуациях не отменять раньше времени меры осторожности. Возможна негативная отдача от прошлого: есть риск столкнуться с последствием задолженности, нечестной игры, неудачного партнерства или членства в группе с подозрительной репутацией. Успех во многом обеспечит информированность, но важно и чутье. Рак Сегодня Ракам звезды советуют остерегаться споров на любой почве. Если претензии неизбежны, стоит выражать их как можно аккуратнее, иначе может пострадать семейный мир, супружеская гармония или деловое взаимопонимание. В эти сутки лучше не отвечать на провокации, а также не находиться подолгу в недоброжелательной обстановке и там, где есть риск подвергнуться негативному психологическому внушению. Лев Сегодня Львам звезды советуют отложить приятные и важные для себя мероприятия, осторожнее заниматься рутинными обязательными делами и бережнее относиться к своему здоровью: не исключены отзвуки давних хронических недомоганий и недолеченных недугов. Не лучший момент для поиска новой работы и других процедур, связанных с занятостью, например, для оформления документов на увольнение или перевод. Дева Сегодня Девы могут рассчитывать на удачу — особенно, если будут настойчивее и доведут нужное дело до логического конца. Несмотря на возможную остроту момента и его неоднозначность, у них будет надежда на благополучное разрешение сложившейся ситуации. Многим Девам пригодится их старый опыт или давнее хобби. Возможно озарение, основанное на интуиции или знаниях. Поможет моральная помощь от друзей. Весы Сегодня для Весов обстановка и психологическая атмосфера не очень благоприятны. Велика вероятность столкнуться с негативным эффектом своих вчерашних порывов или следами трудного прошлого, например, семейного. Вплоть до ночи возможны недомогания, всплески негативных эмоций, неудачи, неуживчивость. Попытка срочно исправить ошибку приведет к нежелательным последствиям. Скорпион Сегодня Скорпионы извлекут для себя пользу или смысл из обстоятельств и настроений этого дня. Возможно, что-то напомнит им о прошлом. Однако им не стоит слишком явно демонстрировать свою удачу, выгоду или чувство морального удовлетворения, а также открыто выражать свою печаль о чем-то: это может не понравиться партнерам и окружению, добавить напряженности в дальнейшее сотрудничество или соседство. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют аккуратнее вести свои дела и беречь ресурсы. По возможности, в этот день лучше воздержаться от новых приобретений и довольствоваться старыми запасами. В любой покупке возможен скрытый изъян, любая сделка может оказаться неудачной. Не стоит оставлять без внимания долги: если невозможно погасить их моментально, стоит подумать, как сделать это в обозримом будущем. Козерог Сегодня Козерогам нелегко, особенно при рождении в середине января. Будут тяжело переживаться неудачи, факты предательства и давления, двойственные ситуации. Может нервировать задержка или старая проблема. Возможен страх перед повторением неприятностей. Опыт прошлого может казаться карой, а не преимуществом. Если сделана ошибка, опасно упорствовать в ней, но и исправлять ее в этот день не стоит. Водолей Сегодня Водолеям стоит учитывать своеобразный и не всегда позитивный настрой этих суток. Чем ближе вечер, тем выше вероятность оказаться во власти неприятных воспоминаний или других эмоций, которые никак нельзя назвать жизнерадостными. Этот день способен нагнетать подозрения и сомнения, усиливать проявления хронических недомоганий и тайной неприязни. Хорошо иметь друга, с которым можно этим поделиться. Рыбы Сегодня Рыбы не склонны быть оптимистами. Снижать их ожидания и подпитывать подозрения могут не только внешние новости и обстоятельства, но и собственные предчувствия, часто верные. Звезды напоминают, что в событиях есть и хорошая сторона, например, возможность избавления от прошлого ради расчистки места для будущего. Но это не отменяет мер предосторожности, которые сейчас необходимо соблюдать.