Работаем в команде — гороскоп на 25 сентября

24 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня появляется новая энергия и меняется взгляд на многие вещи.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна, вступившая в знак Водолея, поощряет коллективизм, интерес к обновлениям, свободе и будущему. Будет естественным желание пойти в ногу с прогрессом, взяться за необычную задачу, провести тот или иной командный эксперимент, заново скомбинировать варианты. Добавится вдохновения и поля для деятельности у популярных персон и общественных активистов. Особый интерес вызовут коллективные ресурсы. Возможны перегибы, например, переедание экзотическими продуктами, расточительность или слишком щедрые инвестиции в будущие проекты. Овен Сегодня Овнам звезды советуют думать не только о своих интересах, но и об интересах своей группы, краткосрочных и пролонгированных. Этот день располагает к щедрости по отношению к друзьям и единомышленникам, она может найти свое выражение в добровольной работе на общее благо или в материальном вложении в коллективный проект. Есть возможность участвовать в двух проектах или группах одновременно. Телец Сегодня Тельцов могут вдохновлять планы на будущее, связанные с карьерой, популярностью и общественной деятельностью, а также идеалы свободы и прогресса. Может усилиться их потребность в контакте с единомышленниками или стать менее формальной манера общения с официальными лицами. Многие Тельцы будут экспансивными, могут бесконтрольно расширять круг своих друзей или слишком щедро опекать их. Близнецы Сегодня Близнецы могут надеяться на удачный ход событий, на положительный сюрприз или дополнительный вариант. У многих Близнецов появится надежда расширить финансовые возможности в чужих краях, присоединиться к группе влиятельных зарубежных единомышленников или привлечь к своим проектам друзей. Им стоит учитывать, что удача может сопровождаться появлением дополнительных непредвиденных расходов. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что важны коллективные тенденции и ощущение причастности к ним. Имеет смысл отодвинуть индивидуальные потребности на второй план, поставив на первое место интересы семьи, команды или социальной группы. В этот день может возрасти интерес к материальной базе совместных проектов, а также к вариантам обновления, приумножения и распределения коллективных ресурсов. Лев Сегодня Львов волнует социальная обстановка или атмосфера в группе друзей. Многие Львы будут заинтересованы в том, чтобы кому-то понравиться. День подходит для свиданий и неформальных мероприятий. Личный комфорт будет сохраняться, пока удается следовать своим вкусам. Если вас подхватит и увлечет волна всеобщего настроения, возможны перегибы, например, дополнительные расходы. Дева Сегодня Девам звезды советуют не бояться работать над нестандартными задачами. Не исключено, что они добавят хлопот, сломают привычное расписание работ или приготовят какой-то сюрприз, но будут и неожиданные хорошие моменты. Возможно, благодаря им удастся сменить взгляды на более прогрессивные, дополнительно расширить кругозор или пополнить список влиятельных друзей за пределами родных мест. Весы Сегодня Весы ощущают прилив сил. Если вчера их преследовали неудачи, то в эти сутки они снова «на коне», готовы к активной деятельности, креативу и экспериментам. Свежие идеи появятся у предпринимателей, фрилансеров. Даже если они чрезмерно увлекутся своими идеями, это им почти ничем не грозит. Если потребуются дополнительные траты, найдется и канал материальной подпитки, например, через друзей. Скорпион Сегодня у Скорпионов личные интересы могут уступить место коллективным. Многим Скорпионам придется включиться в дела своей семьи или социальной группы, принять участие в каком-то мероприятии или движении. Возможны гости в доме. Звезды советуют взвешивать плюсы и минусы такого образа действий: если на одной чаше весов сейчас азарт и вдохновение, то на другой — возможные отдаленные побочные эффекты. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют уделить время обстановке вокруг и свежим новостям. Особый интерес могут представить настроения среди соседей и подчиненных. Не исключено, что в процессе общения с ними появятся оригинальные идеи или наметятся прогрессивные обновления. Возможно, захочется пересмотреть стиль работы или детали быта, расширить или обновить штат помощников, влиться в какую-то группу. Козерог Сегодня Козерогам день поможет взглянуть на ситуацию иначе. Появится надежда или свежая полезная идея. Изменившемуся настроению будут сопутствовать новые внешние обстоятельства. Возрастет вероятность найти финансовую подпитку. можно надеяться на обновление впечатлений в личной жизни, на появление креативных мыслей в деловой или творческой сфере. На этом фоне возможен порыв расточительности. Водолей Сегодня Водолеи станут эмоциональнее, возрастет их зависимость от собственных привычек, настроения и самочувствия. На них может оказать большое влияние домашняя обстановка, ситуация с жильем или атмосфера в группе друзей. Возможны проблемы с чувством меры, расточительность, переедание, экстравагантность убеждений. Многие Водолеи не будут знать границ в гостеприимстве, обновлениях и экспериментах. Рыбы Сегодня Рыбам звезды намекают, что им лучше не ограничиваться миром собственных интересов и обращать внимание на окружающую действительность. Самое время поинтересоваться новостями, настроениями в своей профессиональной среде или в компании старых друзей, в кругу соседей или сограждан. Не стоит поддаваться коллективному ажиотажу любого рода, если дело касается важных решений, особенно финансовых.