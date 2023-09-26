Встаем пораньше, чтобы поговорить — гороскоп на 27 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что утреннее соединение Луны и Сатурна в Рыбах может добавить пищи сомнениям, недоверию и страхам, напомнить о старых недомоганиях, усилить недовольство вынужденной задержкой или подчеркнуть туманность перспектив на данный момент. Возможны опоздания и интригующие паузы, случаи забывчивости, небрежности, скрытности, робости или обмана. В течение дня можно рассчитывать на постепенное улучшение обстоятельств или настроения. Может прийти моральная поддержка, рассеяться часть опасений или начать поступать полезная информация.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют заняться тайными или деликатными делами, в которые лучше не посвящать без необходимости большое число людей. Не стоит бояться сбавить взятый темп и поставить на паузу партнерские дела, если этого требует момент. Возможно, понадобится место для уединенных размышлений, информационных поисков или приватного разговора. Подходящий день для проверки страхов и подозрений.
Телец
Сегодня Тельцы могут пережить минуту уныния, уточняя перспективы на будущее, так как не все их проекты развиваются в бодром темпе. Возможно, придется смириться с объективной задержкой, например, отсрочкой при попытке вступить в группу или собрать собственную команду, заминкой в утверждении плана или продвижении проекта. Важно не терять веру и оптимизм, обсуждать ситуацию с друзьями и коллегами.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит надеяться на полную свободу. День может напомнить о профессиональном, семейном или ином долге, о системе скрытого контроля или обязательных проверок, о необходимости дисциплины или ответственности, о существовании долгосрочных планов и задержках в них. Возможны препятствия при попытке провести совещание, посетить учреждение, оформить документ, связаться с начальством.
Рак
Сегодня для Раков будут важны профессиональные, законно-юридические или морально-этические ориентиры. Руководствуясь ими, они получат точку опоры, станут терпеливее и смогут смотреть вперед спокойно, даже если в данный момент ситуация остается для них напряженной. День значим для тех, кто учится и путешествует. Если задерживаются новости, особенно издалека, можно быть в курсе благодаря друзьям.
Лев
Сегодня Львов день способен сделать более восприимчивыми, сентиментальными или мнительными, внушить им не самые оптимистичные мысли и не самые гармоничные чувства. Одновременно, в эти сутки могут не лучшим образом сложиться внешние обстоятельства. Возможно, усилятся сомнения или напомнят о себе ловушки прошлого. Под влиянием обстановки или собственного неустойчивого настроения легко сделать ошибку.
Дева
Сегодня Девам придется учесть вероятность временных препятствий извне. Это может быть чужое молчание или отсутствие, опоздание, отказ, отсрочка, необходимость проверки или дополнительной аргументации либо причина эмоционального характера, например, плохое настроение собеседника. Не стоит винить в этом других людей: вероятно, интерес к обратной связи у них есть, но они зависимы от обстоятельств.
Весы
Сегодня Весы могут временно пасть духом, растерять свою энергию или столкнуться с вынужденной заминкой. Возможно, придется вспомнить про повседневные обязанности или посетить врача. Вероятна зависимость от помощников. Не стоит относиться легкомысленно к признакам недомоганий: не исключено, что недуг имеет тенденцию к переходу в латентную хроническую стадию, а его лечение в затяжной процесс.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют чаще повиноваться своей интуиции и долгосрочным планам — особенно, если речь идет о свободной профессиональной деятельности, творчестве, личной жизни или ответственности за детей, а также о видах на отдых или отпуск. Стоит прислушаться к своему внутреннему голосу, если он подталкивает к уединению или советует не отбрасывать идею какого-то приватного разговора.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может подпортить настроение обстановка дома или в офисе, задержка планов или наличие долгосрочных ограничивающих обязательств. Возможно, огорчат жилищные условия или отношения со старшими. Звезды советуют набраться терпения и кропотливо работать над задачей шаг за шагом. Может наметиться очередное совещание на неприятную тему, работа с документом, визит в официальное учреждение.
Козерог
Сегодня на Козерогов способна оказать сильное влияние обстановка в их окружении. Это может быть атмосфера на работе, настроение соседей или попутчиков. На фоне задержки или неясности известий может сохраняться интрига, расти сомнение или тревога. Негативные эмоции можно уравновесить отстраненным наблюдением и конструктивным рациональным мышлением. Важно не терять надежду и искать точные данные.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют быть экономнее и не спешить распоряжаться своими ресурсами, вначале не оценив их. Возможно, не стоит сейчас выбрасывать старые вещи, которые способны прослужить еще несколько месяцев или лет. Нежелательны покупки, так как они могут быть со скрытым системным изъяном. Что бы ни задумывалось, не помешает уточнить детали, собрать отзывы по открытым и тайным каналам.
Рыбы
Сегодня у Рыб сильными сторонами могут оказаться профессионализм, принципиальность и сдержанность, а слабыми — пессимизм, хронические недомогания, робость в общении, излишний консерватизм, страх критики или отказа. Целевые диалоги предпочтительнее вечером. Важно не унывать из-за неизбежных задержек, так как в перспективе они выгодны: помогают не спешить, набираться опыта и не делать роковых ошибок.