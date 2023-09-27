Не накручиваем себя — любовный гороскоп на 28 сентября

Наш гороскоп подскажет, какие энергии будут влиять на знаки в этот день и какие возможности или вызовы следует ожидать.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это подходящий день для перерыва в активном общении с любимым человеком. Попытка устроить в эти сутки полноценное свидание может принести разочарование. Не лучший момент и для беседы о важном: зерна здравого смысла могут утонуть в сомнительных деталях и домыслах.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им лучше уточнять детали романтического свидания утром. Чем ближе вечер, тем меньше роль конкретных договоренностей и выше вероятность оказаться во власти обстоятельств. Одна из приятных сторон дня - возможность снять лишние ограничения и дать волю эмоциям.
Близнецы
Сегодня для Близнецов возрастает вероятность путаницы и иллюзий, которая может преследовать их вплоть до ночи и создавать им проблемы. Многие Близнецы рискуют поддаться давнему заблуждению, процесс избавления от которого еще не завершился. Значимую встречу или беседу лучше перенести.
Рак
Сегодня Раки способны провести весь этот день в романтических фантазиях, в которых их будут ограничивать лишь рамки собственного воображения. Если у них и есть какие-то принципы, запреты и ограничения, которых они стараются придерживаться, сегодня они не играют никакой роли, все решают эмоции.
Лев
Сегодня Львам обстоятельства предлагают погрузиться в эмоциональный и чувственный транс, к чему они могут оказаться не готовы. Львы, поддавшиеся окружающей их атмосфере, могут потерять в ней ориентиры и начать действовать против своих истинных желаний. Важно помнить, что это день тайны и полутонов.
Дева
Сегодня Девы рискуют не получить от любимого человека внятного ответа на свой вопрос или предложение. Многие Девы начнут искать причины такого поведения в своей манере речи, но ошибутся: гораздо чаще причиной будет настрой партнера, его привычка или тайный мотив. Возможно, придется включить чутье.
Весы
Сегодня Весам звезды намекают, что для них продолжается неэффективный период. Если в этот день появляется мнимое равнодушие или небрежность, не делайте далеко идущих выводов: скорее всего, так действует атмосфера этих суток. Подходящий момент для того, чтобы немного отдохнуть от игр и страстей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит медлить, если они хотят обсудить с любимым человеком важный вопрос (особенно касающийся его самого). Больше всего для этой цели подходит утро, именно в начале дня лучше начинать разговор. Вечером эмоции возьмут верх над рациональным мышлением и станет ценнее понимание без слов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды напоминают, что в этот день они легко поддаются искушению или внушению, могут искренне запутаться сами или ввести в заблуждение любимого человека. Слово, сказанное сегодня, может быть неправильно выбрано или неверно понято. По возможности, свидание лучше перенести на другую дату.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит думать, что у них в запасе целые сутки для взаимодействия с любимым человеком. Это может быть верным, если влюбленные общаются исключительно на уровне эмоций, но окажется далеко не так, если им нужно о чем-то поговорить. Договариваться и объясняться звезды советуют утром.
Водолей
Сегодня Водолеи могут оказаться зависимы от обстановки и случая. Если они сумеют сориентироваться в обстоятельствах, свидание состоится. Но даже если все пойдет хорошо, события этих суток вряд ли навек врежутся в память. Если хотите устроить незабываемую встречу, выбирайте другой день.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно уметь вести разговор, что означает не только правильно изложить свои мысли и услышать своего партнера, но также вовремя начать и закончить диалог. Если беседа оставила привкус неясности, многие Рыбы вечером примутся домысливать положение дел, включив воображение.