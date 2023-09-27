Не накручиваем себя — любовный гороскоп на 28 сентября

27 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам не стоит вариться в своих негативных мыслях, говорим обо всем с партнером.

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"