Крошечные кризисы укрепят дух — гороскоп на 29 сентября

28 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня полная Луна в знаке Овна активизирует индивидуальный интерес, который иногда может противоречить интересам партнерским.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не исключены отдельные сложные моменты в отношениях, например, болезненная реакция на чужую шутку или неоднозначный маневр, на истинную или мнимую несправедливость. К счастью, нейтрализовать напряжение будет легко: взаимная нужда, симпатия или выгода часто будут сильнее вражды и конкуренции. В большинстве случаев будет нетрудно поладить супругам, влюбленным, деловым партнерам, тем, кто заинтересован в творческом сотрудничестве, защите или приятном совместном отдыхе. Овен Сегодня Овны становятся активнее и часто настроены продвигать свои интересы. Многие Овны окажутся излишне импульсивными, особенно, если последние дни вынуждали их к пассивности и скрытности. Звезды напоминают о важности партнерства или гармоничной конкуренции: сейчас трудно добиться успеха, не соблюдая баланс интересов. Возможно, стоит пойти на уступки или делегировать часть дел другим людям. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют отложить глобальные начинания и действовать по ситуации: чем активнее окажется реакция на те или иные сигналы, тем выше вероятность поймать шанс и преуспеть в текущих делах. Это особенно важно, если речь идет о получении срочной помощи или домашних планах. Стоит помнить, что в данный период актуальна не простая покупка услуг, а взаимовыгодный оперативный обмен ими. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит отказываться от участия в коллективных акциях или от возможности привлечь к своим делам других людей. Такой ход удвоит результативность сейчас и может стать полезным для будущего, например, укрепит договор, симпатию или дружбу. Словам желательно предпочесть действия. День подходит для быстрых деловых мероприятий, любовной инициативы, занятий спортом и активным хобби. Рак Сегодня Ракам предстоит стать более смелыми, находчивыми и легкими на подъем, если они хотят чего-то добиться. День предполагает ловкие дипломатичные действия «здесь и сейчас», может потребовать балансирования между разными планами или интересами. Поддавшись азарту, не стоит забывать о возможных рисках и итогах минутного импульса: сейчас легко нажить нового конкурента или разжечь былую вражду. Лев Сегодня для Львов динамика этих суток окажется положительной. Звезды советуют им быть порасторопнее и «ловить момент»: если это не поможет продвинуться в глобальных планах, то хотя бы позволит удержать равновесие и не потерять то, что есть. День помогает сотрудничать с людьми издалека и задействовать зарубежные связи, позволяет ловко маневрировать в правовом поле, способствует успеху любовной инициативы. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что это день активных маневров, а не продолжительных диалогов. Не самым продуктивным занятием будут и долгие колебания. Решившись на тот или иной шаг, нужно готовиться к неоднозначности событий и доле риска. Не стоит поддаваться импульсу или следовать чужому примеру, если вы не поднаторели в двойственных играх и не любите ситуаций-перевертышей, в том числе финансовых. Весы Сегодня Весы могут смело включаться в сотрудничество, а также не бояться конкуренции: скорее всего, она будет честной или шуточной, не придется «переходить черту». Самолюбие многих Весов, особенно представителей сильного пола, может быть уязвлено чужой активностью или фактом перехвата их инициативы. Звезды уверяют, что сейчас любой перекос легко поправить, если налицо встречная взаимная воля. Скорпион Сегодня Скорпионам трудно избежать хлопот и остаться в покое. Многие Скорпионы втянуты в процесс решения неординарной задачи или в два параллельных проекта, вынуждены активно сотрудничать и обмениваться услугами. Они могут нуждаться в ловком помощнике или иметь дело с капризным подопечным. Минимизировать суету и противоречия поможет оперативное согласование действий и распределение обязанностей. Стрелец Сегодня Стрельцам не стоит подавлять в себе деловые, игровые, любовные и творческие импульсы. Этот день дает отличный повод размяться физически, взбодриться морально или пережить яркие эмоции. Многим Стрельцам судьба подарит миг удачи и позволит вести дела параллельно, поможет активнее взаимодействовать с детьми, деловыми партнерами, объектом романтических симпатий или друзьями по интересам. Козерог Сегодня Козерогам важно правильно распределять свои силы, направляя их лишь на важные цели. Одной из таких целей может оказаться дом, быт или жилищный вопрос, деловое партнерство или супружество. Важно удержать безопасный баланс, так как перекосы любого рода чреваты скандалом или иными неприятностями. Не стоит нервничать, если вместо радикального решения требуется очередной временный компромисс. Водолей Сегодня от Водолеев обстоятельства могут потребовать чуть более активной позиции, например, деловой расторопности, умения ориентироваться в противоречивой обстановке, легкости на подъем или дополнительной физической ловкости. Звезды советуют подчиниться требованиям момента: это хороший способ придать ускорение своим текущим делам и даже, возможно, выполнить сразу две или три задачи вместо одной. Рыбы Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что успех требует энергичного приложения усилий и быстрой реакции, при этом не всегда гарантируется долгий и прочный результат. Высока вероятность получить неоднозначный или нестабильный эффект. Лучше заниматься лишь неотложными делами, например, своевременно реагировать на срочные вызовы или на сигналы тревоги, и отложить все плановые необязательные работы.