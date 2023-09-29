Гармонию грозит подпортить прошлое — любовный гороскоп на 30 сентября

Наш гороскоп поможет вновь влюбиться в партнера.
Овен
Сегодня Овны рискуют сами подпортить гармоничные отношения с любимым человеком, дав волю своим дурным привычкам или негативным эмоциям. Звезды намекают, что сейчас не стоит задевать самолюбие партнера, отнимать у него самостоятельность и слишком настойчиво пытаться вызвать в нем ревность.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что в этот день им лучше получать удовольствие от ситуации и не пытаться в ней что-то менять: результат будет непредсказуемым и обескураживающим. Не стоит закладывать сегодня фундамент для долгосрочных отношений, они могут оказаться далеки от вашего идеала.
Близнецы
Сегодня Близнецам никто не мешает развивать романтические симпатии и выстраивать любовные отношения с расчетом на будущее. Многие Близнецы будут не прочь поддержать параллельный флирт. Звезды советуют не забывать о побочных эффектах, которыми подобные игры оборачивались в прежние времена.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не рисковать гармонией отношений — если только в их планы не входит поссориться с партнером, чтобы окончательно разорвать безнадежный союз. В эти сутки лучше не играть чужими чувствами и не позволять играть своими. Стоит избегать грубости и провокаций.
Лев
Сегодня Львы могут не придавать особого значения неприятным моментам, сопровождающим их любовную историю: основой взаимодействия останутся гармония и баланс, а на отдельные досадные мелочи можно не обращать большого внимания. Неоднозначная ситуация обернется удачей или окажется забавной шуткой.
Дева
Сегодня Девам события этого дня покажут, насколько легко они умеют избегать нежелательных для себя моментов в личной жизни или насколько ловко умеют выпутываться из двойственных ситуаций. Свидание сегодня может содержать в себе элемент приключения, местами приятного и забавного, а местами драматичного.
Весы
Сегодня Весы остро реагируют на нежелательные действия своей половинки, но иногда сами же ее на них провоцируют. К счастью, взаимная тяга сейчас сильнее раздоров: партнеры могут дразнить друг друга, ревновать и даже ссориться, но так же бурно будут сходиться и мириться. Обоим стоит быть деликатнее.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов мудрым решением будет отложить значимые шаги в личной жизни, а к текущей суете относиться философски и помнить, что «и это пройдет». Лучше не предпринимать ничего сверх насущной острой необходимости. Спеша на помощь любимому человеку, не стоит навязывать ему свои услуги.
Стрелец
Сегодня Стрельцы склонны обращать внимание на положительные стороны своего романа и не замечать отрицательные. Из-за этого из их поля зрения могут выпасть неприятные детали, например, скрытые обиды или моменты несовместимости. Многие Стрельцы будут верить, что все уладится само собой.
Козерог
Сегодня Козероги не в лучшей психологической форме, могут быть обидчивыми или злопамятными. Любой промах партнера или недостаток обстановки способен вывести их из себя, из-за чего они рискуют предстать перед своей пассией не в самом выгодном свете. Кроме того, они могут быть излишне самокритичными.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит учитывать вероятность явных или завуалированных осложнений, которые могут внести неприятную ноту в их отношения с любимым человеком. Если гармонию любви грозит подпортить прошлое, стоит предпринять все возможное для нейтрализации его дурного влияния, особенно в вечерние часы.
Рыбы
Сегодня Рыб подстерегают разочарования. Сюжет, который другие сочли бы приятным или забавным, Рыбы увидят иначе, например, могут заметить в чужом поведении ноту неискренности или пренебрежения. Из-за этих или иных неприятных нюансов свидание может не принести удовольствия.