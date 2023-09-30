Ближе ко второй половинке — любовный гороскоп на 1 октября

Сегодня нам стоит провести день с партнером.

Наш гороскоп расскажет, какие возможности и вызовы ждут вас сегодня, а также какие сферы жизни будут наиболее актуальными.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что в любви приветствуется не только душевная, но и материальная щедрость, а сблизить могут не только игра и страсть, но и вполне практичные «приземленные» занятия. Если на ум пришла оригинальная идея для свидания, не стоит жалеть средств на ее осуществление.

Телец

Сегодня Тельцам нелегко справиться с наплывом чувств. В их любви может содержаться доля актерской игры, но в целом они будут искренними. Возможные проблемы этого дня — капризы, завышенные ожидания и потеря чувства меры. Многие Тельцы будут ждать внимания к себе, забывая о равновесии интересов.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит помнить, что интересное общение — лишь часть свидания. Взаимное влечение будет усиливать все, что затронет осязание, зрение, вкус, обоняние и слух партнеров: красивая природа, комфорт обстановки, вкусная еда, музыка, тактильные ощущения, а также доля необычности, эксклюзива.

Рак

Сегодня Ракам день внушает большие надежды на будущее, которые вполне могут сбыться. Планировать развитие романа в деталях не стоит, лучше довериться судьбе. Звезды напоминают, что иной раз ее пути неисповедимы и к счастью может привести не та дорога, которую сейчас рисует воображение.

Лев

Сегодня у Львов ожидания и запросы в делах сердечных могут возрасти. Одни Львы будут склонны ждать чуда от судьбы или ожидать широкого жеста от любимого человека, другие могут возлагать большие надежды на собственную привлекательность, таланты или везение. В любом случае их ждет какой-то сюрприз.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют не сдерживать свои романтические эмоции и дать им волю. Ситуация в личной жизни может развиваться нестандартно, но при любом развитии событий есть надежда на хороший исход и на дополнительные приятные бонусы, которые порадуют сейчас или пригодятся впоследствии.

Весы

Сегодня Весы начнут активнее реагировать на чувственную, материальную или этическую сторону своих любовных отношений. Ведущим в паре может оказаться не самый страстный и предприимчивый, а тот, у кого в данный момент больше ресурсов, например, финансовых возможностей или морального влияния.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется активнее потакать прихотям, запросам и убеждениям своих любимых, иначе те могут даже не удостоить их взглядом. В лучшем случае, их ждет место во френдзоне. Начиная в этот день новые отношения, не стоит рассчитывать в них на подлинное равноправие и равновесие интересов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны уделять много сил деталям, которые кажутся им важными. Вместо того, чтобы внутренне расслабиться и наслаждаться тем, что имеют, они могут постоянно заниматься дополнениями и усовершенствованиями в программе свидания, часто необязательными и дорогостоящими.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды обещают приятный поворот в личной жизни. После полосы уныния вновь взойдет солнце надежды. Романтическое свидание оставит положительные впечатления. Но не стоит надеяться, что отныне вы получили полный карт-бланш на управление событиями: все еще есть вероятность сюрпризов.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно контролировать свои эмоциональные импульсы. Проявляя чувства к любимому человеку, они способны выйти за рамки бюджета или условностей. Возможно, они решат чем-то щедро одарить свою пассию, похвастаться перед ней своими владениями или перезнакомить ее со всеми друзьями.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды намекают, что этот день им лучше провести вместе с любимым человеком, чем без него. Если не получается быть рядом и радовать друг друга «живым» присутствием, выручит дистанционная связь или контакт через общих друзей. Рыбам, впавшим в уныние, эти сутки подарят надежду.