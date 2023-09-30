Цените каждую минуту рабочего времени — финансовый гороскоп на 1 октября

Сегодня не стоит отвлекаться от своих сложных дел.

Наш гороскоп поможет принимать решения и использовать энергию дня наилучшим образом.

Овен

Овнам в этот день не рекомендуется выходить с инициативами к коллегам и подчиненным, поскольку сейчас ваши идеи вряд ли найдут у них понимание. Будьте внимательнее при решении текущих практических вопросов, связанных с использованием техники и механизмов. Также это не лучшее время для финансовых спекуляций с валютой на бирже. Удачное время для серьезного переговорного процесса.

Телец

У Тельцов сегодня может быть весьма неустойчивое эмоциональное состояние, связанное с частой сменой настроения и излишней обидчивостью. В этой ситуации не следует выступать в качестве инициатора в каких-то бизнес-процессах. При изменении настроя вы можете не сохранить последовательность усилий и испортите все, что сами же инициировали. Рекомендуется сосредоточиться на повседневных и не столь важных делах.

Близнецы

Непростое время у Близнецов, работающих в сфере сделок с недвижимостью и в строительстве. Возрастает вероятность разрыва уже согласованных сделок. Также вы не застрахованы от технических сбоев и поломок при выполнении ремонтно-строительных работ. Будьте аккуратнее при подготовке отчетной документации - могут быть допущены ошибки. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в сфере индивидуальных услуг.

Рак

У Раков не лучший день для обращения к вышестоящему начальству со своими просьбами и предложениями. То же самое относится к подаче документов на регистрацию фирмы в государственные учреждения. В том и другом случае вам, возможно, придется столкнуться с бюрократическими проволочками. Старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит.

Лев

У Львов психологически сложный день. Основная проблема может касаться ваших отношений с вышестоящим руководством. Дело в том, что начальство может дать вам такие задания, которые вам будет весьма непросто выполнить. Старайтесь использовать этот день для активного обмена опытом и знаниями, поскольку вы можете нуждаться в повышении квалификации. Также это неблагоприятный день для тех, кто находится в служебной командировке.

Дева

Удачный день у Дев, ориентированных на рост финансов. Возможно, вам удастся своевременно выполнить заказ и получить материальное вознаграждение. Также вам могут вернуть долг. Вместе с тем это непростое время с точки зрения условий работы. Вас могут отвлекать проверками, ревизиями и иными формами фискального контроля. Старайтесь действовать строго в рамках закона.

Весы

Весам в этот день не рекомендуется доверяться тем сведениям, которые могут поступать от деловых партнеров. Возможно, при проверке вы обнаружите серьезные расхождения между тем, что вам говорят партнеры и тем, что они делают в реальности. Переговорный процесс может сорваться из-за происков ваших тайных недоброжелателей. Будьте внимательнее к пожеланиям клиентов при выполнении индивидуальных услуг.

Скорпион

У Скорпионов благоприятное время для выполнения частных заказов. Также вы можете добиться положительного результата, если обратитесь к работодателю с просьбой о выплате вам компенсации за лечение. А вот в трудовом коллективе обстановка может сложиться нестабильная. Возможны спонтанные конфликты по совершенно незначительным поводам. Будьте осмотрительнее при использовании острых инструментов.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется воздерживаться от выполнения излишне сложной в техническом смысле работы. Возможно, вы не сможете справиться с подобными заданиями, потому что ваших знаний и опыта может оказаться недостаточно. И это может негативно отразиться на вашей профессиональной репутации. Старайтесь держать ситуацию под личным контролем и отдавайте предпочтение относительно простой работе.

Козерог

У Козерогов сегодня не лучшее время для финансовых операций с заемными деньгами. Старайтесь не рисковать деньгами и не брать на себя ответственность за распоряжение теми деньгами, которые вам лично не принадлежат. От использования кредитной карты при совершении покупок также лучше воздержаться. Вместе с тем в этот день вы можете рассчитывать на поддержку некоего влиятельного покровителя.

Водолей

У Водолеев сегодня может быть неблагоприятное время для поисков помещения для аренды. Крайне нежелательно заниматься оформлением договора аренды. У коммунальщиков и строителей могут произойти сбои в рабочем ритме из-за того, что подрядчики вовремя не подвезут запчасти, горючее и строительные материалы. Могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.

Рыбы

Рыбы в этот день могут быть обеспечены интересной работой, которой будете с удовольствием заниматься. Однако есть некоторый риск не успеть выполнить в срок эту работу, если будете слишком много времени отвлекаться на посторонние разговоры. Цените каждую минуту своего рабочего времени, позволяйте никому воровать ваше драгоценное рабочее время.