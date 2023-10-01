Подтягиваем хвосты на работе — финансовый гороскоп на 2 октября

Сегодня нужно завершать наши долгоиграющие задачи.

Наш гороскоп даст советы, которые помогут вам лучше понимать себя и окружающих, а также принимать более обоснованные решения в важных сферах жизни.

Овен

Сегодня у Овнов один из наиболее результативных дней для работы с информационными потоками. Успешно идет аналитическая работа по оценке отсчетной документации. Вы можете успешно проводить деловые контакты, встречи, поездки и новые знакомства. Отнеситесь с большим вниманием к поступившим к вам предложениям о сотрудничестве – это, вероятно, могут быть выгодные для вас предложения.

Телец

Сегодня у Тельцов один из лучших дней для реализации профессиональных талантов. Успешно проходит деловое взаимодействие между вами и коллегами по трудовому коллективу. Вы можете быть обеспечены выгодной работой, и вам не составит труда справиться с заданиями. Используйте этот день для повышения своего профессионального мастерства, в том числе при использовании инструментов, технических средств, машин и механизмов.

Близнецы

Сегодня Близнецы преуспеют в любых делах, предполагающих творческое начало и достаточную степень свободы поведения. Благодаря эмоциональному подъему и уверенности в собственных силах вы легко справитесь с самыми сложными делами. Отдавайте предпочтение той работе, которая может подчеркнуть ваши конкурентные преимущества перед другими. Можно экспериментировать и усовершенствовать методы работы.

Рак

Сегодня Ракам рекомендуется уделить максимум внимания условиям труда на рабочем месте. Чем комфортнее будут эти условия, тем успешнее пройдет день и будет выше производительность труда. Особенно преуспеют офисные служащие в работе над финансовыми и статистическими отчетами. Также это прекрасное время для выполнения коммунальных и ремонтно-строительных работ.

Лев

Сегодня у Львов вся сила — в умении находить взаимопонимание с совершенно разными людьми. Благодаря тонкому психологическому подходу и тактичности вы сможете расположить к себе любого собеседника, в котором заинтересованы. Хорошее время для укрепления и расширения деловых связей. Благодаря полученным сведениям вы сможете составить себе реалистичный план действий.

Дева

Сегодня Девы могут преуспеть в карьере. В этот день у вас могут установиться прекрасные отношения с начальством. Ваши труды и успехи на профессиональном поприще будут оценены по достоинству и вам могут выписать денежную премию. Если вы сами являетесь руководящим работником, то ваши управленческие решения будут приносить максимальную финансовую отдачу.

Весы

Сегодня у Весов может усилиться тяга к знаниям. Используйте это время для обмена опытом с коллегами и для чтения специальной литературы по своей профессии. Чем выше будет уровень вашей квалификации, тем больше вас будут ценить окружающие и выше деловая репутация. Также это благоприятное время для контактов с иностранцами и для служебных командировок.

Скорпион

Сегодня Скорпионы смогут уменьшить бремя своих финансовых обязательств, погасив часть долгов и произведя часть выплат по счетам. При необходимости можно оформлять банковские ссуды. Также ваши доходы могут вырасти за счет дополнительной подработки. Успешно пройдет это время для тех, кто кроме основной работы занимается выполнением частных заказов или работает удаленно.

Стрелец

Сегодня Стрельцам рекомендуется ориентировать свои усилия на расширение и укрепление делового партнерства. Старайтесь прислушиваться к тому, что предлагают партнеры. При большой загруженности с работой можно часть полномочий делегировать партнеру, напарнику. Успешно проходит переговорный процесс на многосторонней основе. Возможно подписание взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве.

Козерог

Сегодня у Козерогов прекрасный день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Начальство может быть уверено в том, что подчиненные точно и своевременно выполнят его поручения. А подчиненные всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства. В этот день могут преуспеть те, кто способен долго и методично работать в одном направлении.

Водолей

Сегодня у Водолеев удачный день для рекламы и саморекламы. Можно публиковать на сайтах в интернете резюме в поисках более интересной работы – ваше резюме не останется без внимания потенциальных работодателей. Преуспеют представители творческих профессий, связанных с индустрией моды, отдыха и развлечений. Успешно проявят себя те, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему делать.

Рыбы