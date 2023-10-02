Наводим порядок — финансовый гороскоп на 3 октября

Наш гороскоп подскажет, как в этот день вести себя на работе, чтобы быть у начальника на хорошем счету.
Овен
Сегодня Овнам рекомендуется направить свои усилия на укрепление деловых связей. Могут преуспеть работники сетевого маркетинга. Проведенные вами рекламные мероприятия могут принести вам выгоду в виде новых подписчиков и заказчиков. Успешно идет торговля модными товарами и ювелирными украшениями. Можно тестировать новые товары и услуги, предлагая их потенциальным клиентам.
Телец
Сегодня у Тельцов в этот день могут вырасти доходы от использования ресурса недвижимости. Это относится к тем, кто сдает помещения в аренду, кто пользуется арендуемыми площадями, кто занимается коммунальным хозяйством, ремонтом и строительством объектов. Хорошо вкладывать деньги в недвижимость. Также это благоприятное время для инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют активнее взаимодействовать с людьми. Сейчас вы можете многие вопросы быстрее решать именно благодаря включению своих деловых связей. Возрастают обороты у торговцев, успешно проходят торговые сделки. Деловые встречи лучше запланировать на вторую половину дня или на вечер. Успешно идет работа с документами и информационными потоками.
Рак
Сегодня у Раков этот день может принести дополнительные финансовые поступления. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне помимо основной работы, то можно давать объявление о своих услугах. Старайтесь совершенствовать свое профессиональное мастерство, что позволило бы вам с хорошим качеством выполнять прежнюю работу в гораздо больших объемах, чем раньше. Вырастут объемы заказов у фрилансеров.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют держать ситуацию под личным контролем и активнее вступать во взаимодействие с единомышленниками. Работа в составе группы может стать успешнее индивидуального труда. Сейчас вы способны видеть и предчувствовать несколько дальше, чем многие другие люди, поэтому способны действовать на опережение. Планы, составленные вами сегодня, имеют неплохие шансы для реализации.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется держаться ближе к своему непосредственному начальству. Возможно, ваши отношения с начальством станут более доверительными. Также не исключена поддержка со стороны влиятельного покровителя, который по каким-то причинам предпочитает находиться в тени. Другим позитивным направлением может стать дополнительная подработка на выполнении частных заказов.
Весы
Сегодня Весы могут преуспеть в делах, связанных с расширением географии бизнеса. Хорошо проходят служебные командировки, целью которых является изучение рынков сбыта и обмен опытом с коллегами из других стран и регионов. Полезной может стать деловая переписка. При возникновении сложных профессиональных вопросов можете посоветоваться с коллегами на специализированных форумах интернета.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, занимающим руководящие должности, рекомендуется прилагать усилия к тому, чтобы избавляться от всего устаревшего и переставшего быть эффективным. Можно делать кадровые перестановки, заменяя неэффективных работников на более перспективных и энергичных. Хорошо проводить структурные реформы, заниматься оптимизацией бюджета. Неплохие шансы выиграть тендер на госзаказ.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться удачный день для завершения переговорного процесса. Итоговые подписи под документом лучше ставить в конце рабочего дня, когда все будет перепроверено и не выявлено никаких ошибок. Также это хорошее время для урегулирования судебно-юридических споров – возможно, вам удастся подписать мировое соглашение и закрыть вопрос.
Козерог
Сегодня у Козерогов благоприятный день для более детального изучения тонкостей своей профессии. Преуспеют технически одаренные работники, связанные с изобретательством и инженерным делом. Успешно проявят себя мастера сервисных центров по обслуживанию бытовой техники и автомобилей. Возможно, вам удастся быстро отыскать и исправить дефект в сложном механизме при проведении ремонтных работ.
Водолей
Сегодня Водолеи могут преуспеть в рекламных мероприятиях и в публичной деятельности. Особенно это относится к тем, кто профессионально занимается раскруткой бизнеса, подготавливает и устраивает выставки-продажи, делает презентации. Также преуспеют работники салонов красоты и ателье. Хорошо делиться своими знаниями, публиковать статьи, проводить семинары, читать лекции.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут лучше всего преуспеть в текущих делах. Начните с наведения элементарного порядка, чтобы инструменты и документы лежали на своих местах. В дальнейшем в ходе работы вам не придется терять время на поиски нужного документа или какой-либо детали. Отношения с коллегами складываются вполне конструктивно и доброжелательно.