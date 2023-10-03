Найти общий язык будет сложно — финансовый гороскоп на 4 октября

3 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня будет непросто общаться на деловые темы. Лучше отложить разговоры на другой день.

Фото: Кадр из фильма "Как знать..."