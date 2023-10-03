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Найти общий язык будет сложно — финансовый гороскоп на 4 октября

3 октября 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня будет непросто общаться на деловые темы. Лучше отложить разговоры на другой день.

Найти общий язык будет сложно — финансовый гороскоп на 4 октября
Фото: Кадр из фильма "Как знать..."

Наш гороскоп расскажет, как лучше использовать астрологическое влияние этого дня в своих интересах.

Овен

Сегодня Овны могут успешно завершить начатый ранее проект. Старайтесь прилагать максимум усилий к тому, чтобы ваши отношения с коллегами развивались в конструктивном ключе. Именно от этого фактора сейчас зависит успех в делах в наибольшей степени. Прекрасное время для улучшения условий труда на рабочем месте. В конце рабочего дня вам может поступить частный заказ.

Телец

Сегодня Тельцы, связанные с торгово-закупочной и посреднической деятельностью, смогут в этот день увеличить товарно-денежные обороты. Также это благоприятное время для деловых поездок и контактов, выполнения индивидуальных консультаций. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей. В конце рабочего дня прислушайтесь к мнению друзей и единомышленников.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут вырасти доходы от использования ресурса недвижимости. Риелторы могут подписать договор на куплю-продажу или аренду жилья. Успешно поработают строители, ремонтные и коммунальные городские службы. Хорошо заниматься благоустройством территории. Можно работать над отчетной документацией. В конце дня возможен успешный контакт с начальством.

Рак

Сегодня Раков сложно: от их эмоционального состояния во много будет зависеть успех в деловой активности. Позитивный настрой в сочетании с уверенностью в себе поможет добиться успеха. Старайтесь направить свою энергию на укрепление и развитие деловых связей. Успешно проходят поездки, встречи, контакты. Вторая половина дня и вечер благоприятствуют учебе.

Лев

Сегодня Львам рекомендуется наращивать усилия в работе. Чем интенсивнее вы будете трудиться, тем выше будет уровень ваших доходов. Возможно, вы получите и частные заказы, с которыми успеете справиться в конце рабочего дня – если ваша основная работа допускает такое совмещение. Таким образом, у вас в этот день может быть несколько источников дохода.

Дева

Сегодня Девам рекомендуется удерживать за собой инициативу в делах, даже если вы работаете вместе с коллективом единомышленников. Старайтесь выступать в качестве инициаторов начинаний и вести за собой других людей. В этом случае вы сможете более полно реализовать свои планы. В конце рабочего дня могут успешно пройти переговоры с деловыми партнерами.

Весы

Сегодня Весы, занимающие руководящие должности, в более выигрышном положении. В середине дня вам может поступить обнадеживающая информация, используя которую вы сможете улучшить показатели своей работы. У рядовых сотрудников могут установиться более доверительные отношения. В конце дня может установиться гармония с коллегами в трудовом коллективе.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется использовать этот день для обмена опытом и учебы. Благодаря усилению интеллектуальной активности вы сможете более полно познать тонкости своей профессии и тем самым повысить уровень квалификации. Используйте возможности интернета в этом направлении. Хорошо посещать семинары, конференции и выставки с целью расширения кругозора.

Стрелец

Сегодня Стрельцам рекомендуется проявить готовность к переменам в профессии. Подумайте, где и чем вы могли бы усовершенствоваться. Возможно, есть нечто такое, что мешает вам двигаться вперед и развиваться в своей профессии. Это время решительного избавления от всего устаревшего и неэффективного. Руководящие работники могут провести реформы и оптимизировать бюджетные расходы.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют ориентироваться на предложения, которые поступают от деловых партнеров. Задача этого дня состоит в умении адаптироваться к внешней ситуации. Тем более, что внешние обстоятельства благоприятствуют деловой активности. Такое же внимание вам требуется к запросам, поступающим от заказчиков и клиентов при выполнении индивидуальных услуг.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют сосредоточиться на выстраивании отношения с коллегами по трудовому коллективу. Отдавайте предпочтение контактам с теми коллегами, которые вам симпатичны в личном плане. В этом случае у вас не будет возникать никаких проблем. Уделите внимание совершенствованию навыков работы с техникой и инструментами. В конце рабочего дня могут вырасти доходы или поступит выгодный заказ.

Рыбы

Сегодня у Рыб в течение дня могут возникать сложности в отношениях с деловыми партнерами. Однако вы сможете успешно разрешить все сложные моменты и найти взаимопонимание. Старайтесь применить творческий подход к разрешению противоречий, не привязывайтесь к старым схемам сотрудничества, ищите новые, более прогрессивные формы. Успешно идет работа с клиентами в сфере услуг.
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