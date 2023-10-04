Шлем планы к черту и импровизируем — любовный гороскоп на 5 октября

Сегодня нам не нужен любовный сценарий — живем моментом.

Наш гороскоп расскажет, какие события и эмоции могут подарить звезды, а также даст советы по тому, как наилучшим образом использовать эти влияния в своих интересах.

Овен

Сегодня Овнам будет сложно не отреагировать на слова любимого человека или на сообщения о нем от других людей. Возможно приглашение к разговору на очень деликатную тему. Условиями взаимопонимания будут дипломатичность и тактичность. Важно выслушать и понять чужую точку зрения.

Телец

Сегодня Тельцы общительны и эта черта не всегда благотворно влияет на их личные отношения. Не исключено, что вечером от беседы с любимым человеком их начнут отвлекать деловые звонки или срочные сообщения от родных. В такой ситуации лучше сразу расставить приоритеты, чтобы не раздражать партнера.

Близнецы

Сегодня Близнецы ощущают в личной жизни второе дыхание — что весьма кстати, поскольку некоторые прежние возможности в этой сфере исчерпывают себя и им нужна замена. Потребность в контакте возрастет к концу дня. Общение в вечерние часы может оказаться не идеальным из-за повышенной чувствительности.

Рак

Сегодня Раки будут вынуждены молчать о своих истинных чувствах, желаниях и привычках, но вечером решат высказаться. Они захотят встретиться или связаться с любимым человеком, чтобы срочно поделиться с ним своими идеями и переживаниями. Им стоит контролировать поток своих слов и эмоций.

Лев

Сегодня Львами хорошие новости (или предпосылки к ним) могут восприниматься необъективно. Причиной может стать неудачное стечение обстоятельств, плохое настроение или самочувствие. Получив сегодня романтическое послание, не торопитесь на него отвечать, особенно, если вы не в духе.

Дева

Сегодня Девам ситуации этого дня намекают, что им пора подкорректировать свой недавний стиль общения с любимым человеком — особенно, если взят курс не на легкое приключение, а на серьезное долговременное партнерство. Вместо акцента на своих личных нуждах пора начать больше заботиться о балансе интересов.

Весы

Сегодня Весы ощущают потребность быть услышанными, но могут выбрать для этого не самый подходящий момент. Дав волю своему красноречию вечером, они рискуют не подчеркнуть перед партнером свои многочисленные сильные стороны, а обнаружить свои слабости, ошибки или точки уязвимости.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не помешает контроль за эмоциями, а также уверенность, что все идет согласно их плану и принципам. Такой настрой поможет им спокойнее принять новую информацию, не поддаться в делах сердечных унынию или негативному внушению извне. Для свидания момент не лучший.

Стрелец

Сегодня Стрельцам и их любимым судьба подбрасывает новый повод для общения или новую причину для того, чтобы остаться вместе. Утром многие Стрельцы отнесутся к свежей идее положительно, но вечером могут начать рассматривать все через призму старых обид, страхов или психологических комплексов.

Козерог

Сегодня Козерогам этот день может принести новые заявления от любимого человека или новые задачи в отношениях. Вечером многие Козероги пойдут в своих личных отношениях по тонкому льду. Партнер может задать коварный вопрос и если вы не уверены, что ответите на него спокойно, лучше уйти от такого разговора.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше выбирать для общения с любимым человеком утро, так как это самое гармоничное и романтичное время суток. Вечером ситуация станет противоречивой: возможны и добрые новости, внушающие надежду, и досадные недоразумения. Планировать свидание на позднее время звезды не рекомендуют.

Рыбы