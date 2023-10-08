Холод и безразличие — любовный гороскоп на 9-15 октября

На этой неделе вторая половинка холодна как лед.

Овен

На этой неделе поведение влюбленных Овнов изменится. Может лопнуть терпение после ссор. Мужчины-Овны могут попытаться сбросить реальный или мнимый статус «подкаблучника», но будут заинтересованы в сохранении отношений. Усилится сексуальное влечение. Важно услышать партнера, особенно в выходные.

Телец

На этой неделе в личной жизни Тельцов откроется новая страница, но ее старт не обязательно окажется ярким. Возможны сомнения, разочарования и даже торжественные клятвы больше никогда не поддаваться страсти. Однако любовь и счастье уже не за горами. Может многое изменить разговор воскресным вечером.

Близнецы

На этой неделе чувства Близнецов могут стать менее яркими и спонтанными. Новый поворот событий добавит им причин для сомнений, подозрений или скрытности. Общаясь с любимым человеком, они будут не прочь пустить в ход обидный намек или язвительную насмешку. В выходные может состояться важная беседа.

Рак

На этой неделе звезды советуют Ракам не отвергать саму идею новых отношений или смелой любовной инициативы, но просят не ускорять ход событий, быть осмотрительнее и осторожнее. Не исключено, что подходящие условия для интимной доверительной беседы или задуманного шага сложатся лишь в воскресенье.

Лев

В начале недели эмоции Львов станут более ровными и спокойными, но это не помешает им оставаться общительными и идти на контакт с пассией, когда они в подходящем настроении. В конце недели возрастет чувственность, а с ней может усилиться и склонность к ревности. Важно не создавать почву для ссор.

Дева

На этой неделе Дев, особенно августовских, могут посетить новые чувства, но многие Девы предпочтут их не афишировать. Возможно, они окажутся чересчур скромными, будут не уверены в своей привлекательности или в ответной благосклонности объекта симпатий. Мотивации и шансов им добавит воскресенье.

Весы

На этой неделе многим Весам придется стать скромнее и сдержаннее. У них могут появиться тайны или сомнения, не исключены и внешние препятствия. Важными днями для многих Весов будут пятница и суббота, именно в это время их может ждать интересный диалог с любимым человеком и возможность выговориться.

Скорпион

На этой неделе звезды обещают Скорпионам новый и потенциально благоприятный поворот событий в их личной жизни, но не советуют торопить хорошие перемены. Новые инициативы романтического характера приветствуются не ранее пятницы, а самые важные слова и действия имеет смысл приберечь до воскресенья.

Стрелец

На этой неделе многие Стрельцы будут вынуждены что-то изменить в привычном формате своих любовных встреч, а в некоторых случаях даже прекратить их. Не исключено, что новые обстоятельства заставят их стать реалистами и чаще считаться с текущим положением дел, например, со служебной субординацией.

Козерог

На этой неделе сердца Козерогов приоткроются для любви и романтики, но очень робко. Многие Козероги не поверят своему счастью и предпочтут дождаться его дополнительного подтверждения. В общении с объектом симпатий возможны сложности. Не стоит планировать встречу или контакт на пятницу и субботу.

Водолей

На этой неделе звезды советуют влюбленным Водолеям не оставлять без внимания перемены, будь то изменения непосредственно в личной жизни или в окружающей среде: на ход романа влияет все. Общительность стоит сочетать с эмоциональной сдержанностью. Приветствуется скрытность или контроль за страстями.

Рыбы

На этой неделе в любовных отношениях Рыб наметится новая гармоничная фаза, но многие Рыбы встретят ее настороженно. Они могут держаться на расстоянии от объекта симпатий или потенциального поклонника и не доверять ему. Критичными для отношений могут стать беседы или новости в пятницу и субботу.