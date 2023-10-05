Поддерживаем связи — финансовый гороскоп на 6 октября

Наш гороскоп поможет подготовиться к вызовам дня и принять более осознанные решения в соответствии с планетарными влияниями.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться неоднозначно. Наиболее сложно развиваются деловые партнерские отношения. Не лучшее время для ведения переговоров. Также могут возникать сложности в сфере услуг. Не исключены жалобы клиентов на вас начальству. Удачнее всего могут пойти дела у представителей творческих профессий, связанных с рекламой, дизайном и туризмом.
Телец
Сегодня Тельцы могут получить доступ к кредитным банковским ресурсам и тем самым решить некоторые вопросы, связанные с крупными покупками. Например, могут быть покупки мебели или бытовой техники в кредит. Также это хороший день для коммунальщиков, строителей и семейного бизнеса. Сложнее всего придется тем, кто работает вахтовым методом вдали от дома.
Близнецы
Сегодня Близнецы смогут проявить смекалку и находчивость при установлении взаимовыгодных деловых контактов. Используйте в полной мере свои деловые связи для решения актуальных вопросов. Обращайте серьезное внимание на все поступающие предложения о сотрудничестве – они могут оказаться вполне реальными и полезными для вас. Воздержитесь от рискованных финансовых инвестиций.
Рак
Сегодня у Раков ориентация на успех в финансах является наиболее верным критерием успеха всей вашей профессиональной деятельности на сегодняшний день. Чем больше денег сегодня заработаете, тем выше ваша эффективность в профессии. Ищите активнее способы для повышения уровня доходов и у вас все получится. Наиболее проблемные темы дня связаны с партнерским сотрудничеством и сферой недвижимости.
Лев
Сегодня Львам преуспеть в делах может помочь эмоциональное отношение к своей работе. Старайтесь делать ставку на новые направления и проявление творческой инициативы. Активнее тестируйте новые методы и технологии – это может принести свои плоды в скором времени. Воздержитесь от посторонних контактов в рабочее время. Старайтесь дистанцироваться от агрессивных людей и стрессовых ситуаций.
Дева
Сегодня у Дев наиболее успешным направлением в профессиональной деятельности может стать удаленная работа. Сюда относятся все формы фриланса, а также выполнение частных заказов на дому и работа на полставки и по совместительству. Вместе с тем это не лучший день для принятия финансовых решений, касающихся инвестиций в покупку валюты и акций компаний.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют использовать этот день для наработки полезных деловых связей. Даже случайные знакомства на транспорте могут содержать потенциал позитива с точки зрения поиска контактов. Не пренебрегайте никакими новыми знакомствами. Однако от личных инициатив пока лучше воздержаться. Сложное время для семейного бизнеса. Будьте внимательнее при работе с цифрами при подготовке отчетной документации.
Скорпион
Сегодня Скорпионы в течение дня могут иметь хорошую возможность для подвижек в карьерном росте. Это особенно вероятно, если вашим непосредственным начальником является женщина – она может начать покровительствовать вам. Ваши доходы на данном этапе могут оставаться стабильными. Воздержитесь от любых форм тайной и неофициальной деятельности. К влиятельному покровителю пока лучше не обращаться за помощью.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется использовать этот день для приобретения дополнительных профессиональных знаний. Чем выше будет ваша профессиональная квалификация, тем устойчивее станет ваша репутация. Также это хорошее время для служебных командировок. От финансовых решений пока лучше воздержаться. Особенно это относится к инвестициям в коллективные проекты.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут осложниться отношения с начальством. Старайтесь умерить свои амбиции и беспрекословно исполняйте распоряжения начальства, даже если вы внутренне с ними не согласны. Не делайте того, о чем вас никто не просит. Удачно пойдут дела у тех, кто работает независимо от воли начальства и занят выполнением частных заказов.
Водолей
Сегодня для Водолеев развитие делового партнерства – это на данный момент наиболее успешное направление. Вам не составит труда договориться о сотрудничестве с людьми, в которых вы заинтересованы. Могут состояться договоренности на многосторонней основе. Вместе с тем вы не застрахованы от проверок и ревизий со стороны фискальных властей. Старайтесь не допускать нарушений закона.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют делать ставку на поддержание доброжелательных отношений с коллегами и подчиненными. Именно в этом сейчас ключ к успеху. Отдавайте предпочтение контактам с теми людьми, которые вам лично симпатичны. Вместе с тем вы не застрахованы от технических сбоев и нештатных ситуаций. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности.