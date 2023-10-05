Роман на грани катастрофы — любовный гороскоп на 6 октября

Наш гороскоп расскажет, что ожидать от этого дня в сферах здоровья, карьеры, личных отношений и финансов.
Овен
Сегодня Овнам важно беречь гармонию в личных отношениях. Не стоит недооценивать роль уживчивости в быту, умения договариваться, вовремя включать чувство юмора и идти на взаимные уступки. Если оба взвинчены и не готовы слышать друг друга, лучше взять паузу и «разойтись по разные стороны ринга».
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что добрые отношения с любимым человеком не в последнюю очередь зависят от чуткости, незлопамятности и умения оценить смешную сторону ситуации. Что бы ни случилось в течение дня, важно вовремя сбрасывать психологическое напряжение и тогда все будет в порядке.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит делать поправку на излишнюю сентиментальность, ранимость или раздражительность, которая может немного усложнить им взаимопонимание с любимым человеком. Может быть не понята шутка, не оценен забавный маневр или болезненно воспринят намек на легкий побочный флирт партнера.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить о риске раздора, который вольно или невольно могут спровоцировать оба партнера. Если дать волю негативной эмоции или дурной привычке, малейшее разногласие в отношениях обернется громкой ссорой. Возможна излишне острая реакция на шутки и неоднозначные ситуации.
Лев
Сегодня Львы могут стать менее уверенными в себе. Многие представители знака не без причины почувствуют, что в их отношениях или чувствах что-то меняется. День склоняет к скрытности, ранимости и раздражительности. Романтическое свидание может сопровождаться приключением или помехой.
Дева
Сегодня Девам лучше избегать ссор, так как любая размолвка плохо отразится на будущем отношений. Если роман уже давно сотрясают драматичные коллизии или накопилась усталость (например, от двойной игры), вспышка недовольства способна стать последней каплей, переполнившей чашу терпения.
Весы
Сегодня Весы и их партнеры не отличаются особой дипломатичностью и деликатностью, стрелы их шуток или вызывающие маневры часто направлены на самые уязвимые места друг друга. Однако оба вряд ли смогут остановиться. Больше рискует пострадать тот из партнеров, кто раним, сентиментален и обидчив.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов на пути есть помехи, но они могут довериться своей интуиции. Возможно, она подскажет им не лучший ход в моменте, зато позволит выиграть в долгосрочной перспективе: наступит день и час, когда любимый человек оценит их чувства или будет вынужден признать их правоту.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют быть внимательнее, чтобы не совершить в любви одну из мелких, но роковых ошибок. Это день, когда многое воспринимается с гневом, обидой или подозрением. Не всегда будут безобидными шутки. Опасны «двойные игры», провоцирующие ревность. Стоит щадить чужие чувства.
Козерог
Сегодня Козерогам важно не оскорбить чувства своего партнера и в то же время не дать в обиду свои интересы. Лавируя между Сциллой и Харибдой, они могут нервничать. При всем старании оба партнера могут оказаться неважными дипломатами, не готовыми к уступкам и поиску золотой середины.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с повышенной чувствительностью любимого человека или оказаться необычно ранимыми сами. Возможно, это будет бессознательная реакция на происходящие в отношениях перемены, например, на близкое завершение прежнего этапа романа и неумолимое приближение следующего.
Рыбы
Сегодня у Рыб все вряд ли пойдут гладко. Их может ждать приключение, стресс или напряженный момент, ставящий их роман на грань катастрофы. Камнем преткновения может оказаться сексуальная сторона отношений. Лучшим советчиком будет интуиция. Для первого свидания это слишком сложный день.