Финансы поют романсы — денежный гороскоп на 9-15 октября

На этой неделе нам будет нелегко с деньгами — они заканчиваются со страшной силой.

Овен

В первой половине недели звезды не советуют Овнам вести переговоры и подписывать юридически обязывающие документы. Бизнесменам может быть непросто договориться с деловыми партнерами о взаимовыгодном сотрудничестве. Этот период может быть связан с открытым противостоянием в условиях ужесточения конкурентной борьбы. Если вы выполняете клиентские услуги, то можете столкнуться с претензиями со стороны заказчиков и жалобами на вас к руководству фирмы. Вторая половина недели благоприятствует для урегулирования вопросов, связанных с задолженностями перед банками и налоговой инспекцией. Вы можете получить доступ к финансовым инвестициям и использовать это в своих интересах. Вам могут вернуть долг. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в строительство и ремонтные работы.

Телец

В первой половине недели производительность труда типичных Тельцов может снизиться. Дело в том, что ваше самочувствие в эти дни может ухудшиться, что негативно отразится на уровне работоспособности. Могут возникнуть проблемы при выполнении текущей работы. Наиболее критичная тема – отношения с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь браться за наиболее простую работу, в которой у вас имеется большой опыт, и с которой вы самостоятельно справитесь. Вторая половина недели может благоприятствовать тем, у кого имеются наработанные в предыдущий период деловые связи. Сейчас вам может потребоваться использовать этот потенциал. Кроме того, вы сможете расширить свои контакты и сделать их более эффективными. Это прекрасное время для принятия согласованных взвешенных решений и планирования на будущее.

Близнецы

В первой половине недели звезды предостерегают Близнецов от участия в рискованных финансовых операциях. Вам могут предложить инвестировать деньги в якобы высокодоходный экономический проект. Не соглашайтесь сразу, возьмите паузу на обдумывание. Вскоре вы поймете, что, отказавшись от инвестиций, смогли сохранить деньги. По мере возможности старайтесь ограничить платежи по безналичному расчету. Отдавайте предпочтение традиционной работе и воздержитесь от новшеств. Вторая половина недели может сложиться на редкость продуктивно. Вы можете почувствовать в себе достаточно сил и выносливости, чтобы начать интенсивнее трудиться. Ваши физические способности могут позволить вам интенсивно работать долгое время, не чувствуя усталости. Уделите внимание укреплению отношений в трудовом коллективе. Именно тут кроется ключ к успеху.

Рак

В первой половине недели Раки могут столкнуться с рядом трудностей. Если ваша деятельность плотно завязана на деловое партнерство, то из-за нарушений договоренностей может снизиться ваша результативность. Если вы с партнером арендуете помещение для совместного бизнеса, то между вами возникнут разногласия. Строителей могут подвести подрядчики, не выполнив в срок договорные обязательства. Внешние обстоятельства могут препятствовать вашим инициативам. Вторая половина недели благоприятствует представителям творческих профессий, которые могут иметь свободный график работы. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах. В вашей предприимчивой и смелой позиции может состоять залог успеха. Поездки за границу и дальние командировки позволят вам открыть для своего бизнеса новые рынки сбыта.

Лев

В первой половине недели звезды советуют Львам сконцентрироваться на технической проработке текущей работы. Обязательно вникайте в тонкие детали механизмов, старайтесь понять принципы технических устройств, докопаться до причин поломок механизмов. Вы можете добиться позитивных результатов, если не будете отвлекаться на посторонние разговоры. Также воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег. Информационный фон в этот период весьма нервный и неустойчивый. Берегите нервную систему от стрессовых ситуаций. Вторая половина недели благоприятствует основательной работе, ориентированной на завершение проектов. Вы сможете решить многие вопросы благодаря помощи и поддержке членов семьи и близких родственников. Отличное время для тех, кто работает в гостиницах и ресторанах. Успешно может проходить инвентаризация движимого и недвижимого имущества.

Дева

В первой половине недели Девы могут столкнуться с крайне неустойчивым финансовым положением. Уровень доходов будет колебаться с тенденцией к снижению. Расходные статьи бюджета могут многократно превысить ваши доходы, в результате чего может образоваться дисбаланс бюджета. Воздержитесь от финансовых спекуляций и в особенности от оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи. Воздержитесь от шопинга и посещения увеселительных мероприятий - там вы рискуете потратить много денег и тем самым нарушить равновесие своего бюджета. Вторая половина недели складывается благоприятно для использования и укрепления деловых связей. Это наиболее успешное направление деятельности. Любые возникающие в течение этого периода проблемы вы сумеете решить только благодаря налаживанию и укреплению деловых контактов, доброжелательному отношению к людям и сотрудничеству с ними.

Весы

В первой половине недели у Весов достаточно нервный и неспокойный период. Основная причина волнений может исходить из ситуации в вашей семье, отношений с близкими родственниками. Особенно это относится к тем, кто работает в строительной индустрии, сельском хозяйстве и семейном бизнесе. Вы можете столкнуться с трудностями при завершении работы. Например, строителям не рекомендуется сдавать готовый объект заказчику, поскольку могут обнаружиться недоделки. Вторая половина недели благоприятствует практически в любых видах деятельности. Очень важно правильно распределить рабочее время и не терять ни минуты. Вы можете получить заказ, который обеспечит вас работой на долгий срок. Ваши усилия и таланты по достоинству могут быть оценены вышестоящим руководством. Вникайте в детали работы и старайтесь повысить уровень профессионального мастерства.

Скорпион

В первой половине недели типичные Скорпионы могут почувствовать некие ограничивающие влияния, причина которых не всегда понятна. Воздерживайтесь от дел, идущих вразрез с правилами и нормами законодательства. Не доверяйте информации, поступающей от малознакомых людей. Кроме того, усилится поток ложной информации, который может вас дезориентировать. Торговые работники столкнутся с фактами воровства и мошенничества. Не рекомендуется совершать короткие деловые поездки и назначать встречи. Вторая половина недели благоприятствует для смелых инициатив и старта новых проектов. Вы сможете все правильно просчитать и подготовить для успешного развития своих проектов. Очень важно при этом научиться сдерживать свои эмоции и проявлять в любом деле трезвый расчет. В этом случае вы сможете наилучшим образом реализовать свои инициативы.

Стрелец

В первой половине недели звезды не советуют Стрельцам работать в составе группы единомышленников. В сложных ситуациях не следует рассчитывать на их поддержку и совет. Это особенно актуально для тех, кто имеет должников из числа друзей. Воздержитесь от дачи денег взаймы. Ритм работы над проектами и при планировании бизнеса может нарушаться. Также вы рискуете допустить ошибку при составлении плана или при разработке проекта, которая может создать вам проблемы в дальнейшем. Во второй половине недели вам, возможно, будет гораздо выгоднее находиться в тени и стараться не привлекать к себе внимания. Чем меньше ваши конкуренты будут знать о ваших намерениях, тем лучше. Это удачный период для тех, кто работает в гостиницах, барах, ресторанах, клубах. Дополнительная подработка может принести вам доход, вполне сопоставимый с доходом от основной работы.

Козерог

В первой половине недели Козероги могут быть склонны действовать исходя из личной инициативы. Однако принятые вами решения могут войти в противоречие с мнением вышестоящего начальства. В этом случае старайтесь без крайней необходимости не контактировать с начальством. Вам могут сделать замечание, которое покажется вам несправедливым. Старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. Во второй половине недели удачно складываются дела, которые требуют способности работать в коллективе, идти на компромиссы и сотрудничество. Может состояться деловая встреча с серьезным деловым человеком и наметиться долгосрочное сотрудничество с ним. Если ваша работа заключается в консультационных услугах, то этот период пройдет весьма результативно. Используйте деловые связи для ускорения темпа работы.

Водолей

В первой половине недели звезды предостерегают Водолеев от участия в теневой или незаконной экономической деятельности. Если вам предложат подработку без соответствующего оформления трудового договора, без предоплаты и на непрозрачных условиях, то рекомендуется воздержаться от такой работы. Дело в том, что этот период в поле вашего зрения чаще обычного могут появляться люди с нечестными намерениями, способными пойти на обман. Также есть риск стать жертвой клеветы, которая может повредить вашей деловой репутации. Вторая половина недели может принести вам шанс для карьерного продвижения. Возможно, вам удается быстро и очень эффективно решать множество текущих вопросов. Вышестоящее начальство не оставит незамеченным ваши успехи и может выписать вам премию или поощрить как-то иначе.

Рыбы

В первой половине недели Рыбам, возможно, придется столкнуться с неожиданными осложнениями в делах. В результате изменения обстоятельств вам, возможно, предстоит в оперативном порядке корректировать некоторые свои планы, переключаясь на другие дела. Это особенно относится к тем, кто специализируется на финансовой деятельности и инвестициях в акционерные общества. Нежелательно принимать участие в коллективных обсуждениях проблем, будь то собрание акционеров или обмен опытом с единомышленниками. Вторая половина недели благоприятствует принятию самостоятельных решений, невзирая ни на чьи советы и рекомендации. Преуспеют те, кто привык брать на себя ответственность и действовать самостоятельно. Полезные идей придут к вам при посещении выставки, общении с иностранными партнерами, поиске поставщиков продукции и рынков сбыта из других регионов.