Перекраиваем отношения — любовный гороскоп на 7 октября

В нашем гороскопе вы найдете предсказания и рекомендации для различных знаков, которые помогут вам лучше понять, как провести этот день наиболее успешно и гармонично.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это не лучший день для романтических инициатив, а также для попытки примирения в случае любовной ссоры. Фаза разногласий с любимым человеком может переживаться болезненно, но искренний шаг навстречу, совершенный в неудачный момент, вряд ли поможет исправить ситуацию.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что в накаленной психологической атмосфере этих суток не всегда легко сориентироваться. Если любимый человек нервничает и готов вспылить в ответ на любую мелочь, лучше не спешить с категоричными выводами: скорее всего, это следствие обстановки, а не плохого отношения к вам.
Близнецы
Сегодня Близнецы и их любимые склонны драматизировать положение дел или слишком активно добиваться поставленной жнланной цели. Стоит помнить, что чем больше в эти сутки совершается «резких движений», тем туже становится петля недоразумений и ссор, чреватых охлаждением чувств или утратой доверия.
Рак
Сегодня Раки ходят в личных отношениях по краю пропасти, рискуя сорваться в нее из-за своей горячности или по другой причине. Не тот день, когда стоит рисковать отношениями, начиная их выяснять и искать справедливости: обида, ревность или гнев могут взять верх над потребностью быть вместе.
Лев
Сегодня для Львов неспокойная внешняя обстановка сочетается с переходной фазой в личной жизни и эти два фактора могут усиливать друг друга, добавляя им эмоциональной нестабильности. Свидание с любимым человеком может не состояться как по объективной причине, так и по их собственному желанию.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что решительные действия в делах сердечных не сулят им желаемого результата, хотя совершаются под влиянием вполне понятных эмоций. Самое мудрое решение — взять страсти под контроль и выждать несколько дней: возможно, чувства слегка остынут, а планы изменятся.
Весы
Сегодня Весам звезды напоминают, что трудно общаться мягко и дипломатично и это небезопасно для отношений: «льготный период» в них заканчивается и гармонизирующие факторы временно ослабевают, а энергии для того, чтобы поддразнивать и провоцировать друг друга, у партнеров остается много.
Скорпион
Сегодня Скорпионы испытывают непреодолимое желание поддаться своим страстям, напомнить о себе партнеру или сразу отреагировать на его действия. Звезды не считают такое поведение оптимальным и намекают, что оно может принести в отношениях больше проблем, чем пользы. Ситуация вскоре изменится.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит быть внимательнее к психологической подоплеке своих любовных отношений, а также к деталям своей интимной жизни. Если налицо кризис, не стоит считать его случайным: скорее всего, это предвестник нового этапа в отношениях, не такого солнечного и гармоничного, как прежний.
Козерог
Сегодня Козерогам события этого дня не дают прервать порочный круг проблем в отношениях. Если все пошло не так, не пытайтесь срочно все наладить: все может стать еще хуже. Даже в счастливых парах возможны ссоры. Стоит поберечь чувства друг друга и не делать того, о чем потом будет неприятно вспоминать.
Водолей
Сегодня Водолеям неудачное стечение обстоятельств может помешать поймать последние лучи недавнего благополучия в своих романтических отношениях или развеять последние иллюзии, если общение с объектом симпатий долго строилось именно на них. Истинные мотивы партнера удастся понять в ближайшие дни.
Рыбы
Сегодня для Рыб вплоть до ночи сохраняется риск стрессовых ситуаций, к которым они не были готовы. В то же время, многие Рыбы до позднего вечера будут иметь отличную поддержку в виде природного чутья. Стоит прислушаться к нему, если оно советует подождать с выводами или реакцией несколько дней.