Нужны взаимовыгодные отношения — финансовый гороскоп на 8 октября

Сегодня нам стоит заводить выгодные связи.

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут актуальны в этот день, и какие решения стоит принимать для достижения успеха и гармонии.

Овен

Сегодня Овнам , имеющим свой бизнес, не рекомендуется проводить рекламные мероприятия и выступать на публике. В противном случае вы можете получить эффект, прямо противоположный тому, что ожидали. Например, рекламное мероприятие может выглядеть как антиреклама. Также могут возникнуть мелкие разногласия с деловыми партнерами. Не торопитесь сегодня сдавать экзамены по переаттестации.

Телец

Сегодня Тельцы могут столкнуться с мелкими шероховатостями в работе, которые, однако, могут отнять у вас много времени и испортить настроение. Возможны технические сбои, особенно если вы работаете на компьютере в офисе. Расчеты на поддержку со стороны коллег могут не оправдаться. В результате вы можете не успеть выполнить запланированный на этот день объем работы.

Близнецы

Сегодня Близнецам не рекомендуется проводить деловые встречи. Ваши расчеты на то, что удастся привлечь к выгодному сотрудничеству нового партнера, могут не оправдаться. Подождите некоторое время, чтобы провести решающую встречу в более благоприятный момент. А в этот день старайтесь не браться за новую работу, в которой у вас мало опыта.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не торопиться вкладывать деньги в недвижимость. Это не лучший день для начала строительных и ремонтных работ. Много сложной и трудоемкой работы может быть у коммунальщиков. Покупка строительных материалов также может оказаться излишне затратной и, в конечном счете, малоэффективной. Также не следует давать деньги взаймы деловым партнерам.

Лев

Сегодня Львам , возможно, имеет смысл притормозить свои планы относительно новых деловых контактов, поездок и знакомств. Дело в том, что сейчас вы можете не совсем верно понимать настрой ваших потенциальных партнеров, на сотрудничество с которыми вы хотели бы рассчитывать. Возможно, что эти контакты еще не созрели, чтобы стать выгодными для вас. Будьте внимательнее при работе с документами.

Дева

Сегодня Девы могут слегка переоценивать свою практичность. Учет мелких деталей и анализ – это еще не все составляющие финансового успеха. Для удачи необходимо иметь хорошую интуицию – а вот с этим сейчас достаточно проблематично. Возможно, вы сейчас не в состоянии представить все последствия от своих действий. Поэтому сегодня лучше воздержаться от опрометчивых инициатив.

Весы

Сегодня Весам необходимо рассчитывать только на себя и не ждать поддержки от друзей и единомышленников. Контакты с друзьями могут повредить вам, направив ваше внимание и усилия в ложном направлении. Полагайтесь на собственные аналитические и интеллектуальные способности. Только вы сами сейчас в состоянии разобраться в ситуации и принять единственно верные решения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется по мере возможности дистанцироваться от начальства. Старайтесь действовать открыто и не ищите обходные пути в сложных ситуациях. В противном случае ваша тайная дипломатия не останется незамеченной начальством и вы можете утратить былое доверие к себе. Если у вас есть влиятельный покровитель, то сейчас не самый удобный момент обращаться к нему за помощью.

Стрелец

Сегодня Стрельцам , возможно, придется самостоятельно разбираться в сложных профессиональных вопросах. Данные, полученные от единомышленников, могут содержать в себе фактическую ошибку. Обращение за советом к знающим и более опытным коллегам могут обернуться новыми ошибками, либо вы получите отказ в совете. Читайте книги и специальную профессиональную литературу - это поможет повысить квалификацию.

Козерог

Сегодня Козерогов , занимающих руководящие должности, ожидает непростой день. Если вы намеревались проводить структурные реформы и заниматься оптимизацией бюджета, то следует действовать согласно поговорке «семь раз отмерь – один раз отрежь». Сейчас для вас велика вероятность допустить ошибку. Не торопитесь делать кадровые перестановки и использовать кредитные ресурсы.

Водолей

Сегодня у Водолеев попытка договориться с деловыми партнерами о сотрудничестве может оказаться неудачной. Возможно, это произойдет потому, что вы будете склонны учитывать свой интерес и не очень-то заботиться об интересе потенциального партнера. А дела нужно делать только на взаимовыгодной основе. Также этот день может быть связан с осложнениями при индивидуальном обслуживании клиентов в сфере услуг.

Рыбы