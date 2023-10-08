Подходим к задачам играючи — гороскоп на 9 октября

8 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

25 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве предлагает смотреть на жизнь как на праздник, повод для шутки или поле для свободного творчества.

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Гороскоп на сегодня говорит, что приветствуются умеренные нагрузки, легкие игры и потенциально прибыльные эксперименты. Можно играючи довести до конца дело, уже идущее к своему завершению. Есть вероятность неожиданного поворота событий, особенно в финансовой сфере. Могут стать заметнее перемены в романтических отношениях, а также в области фриланса и оплачиваемого креатива. Волнующие эмоции этого дня не всегда стоит принимать за чистую монету: возможно, это лишь каприз и дань моменту, а не истинное чувство. Овен Сегодня Овнам звезды подсказывают, что им лучше не заниматься рутиной, вызывающей скуку и связанной с однообразием действий, а также точными ювелирными работами, требующими аккуратности. Если нет срочных хлопот, это подходящий день для отдыха или свободного творчества. Возможен сюрприз, например, некоторые Овны обнаружат ряд изменений в своей личной жизни или сменят свои финансовые приоритеты. Телец Сегодня для Тельцов этот день станет переходным. Может меняться их недавнее настроение, творческая концепция или список повседневных приоритетов. На первое место может выйти личная жизнь или часть планов, связанная с детьми. Некоторым Тельцам станет необходим временный отдых или возврат к более естественному для себя образу жизни. Возможны колебания, неожиданные решения, попытки изменить что-то в доме. Близнецы Сегодня Близнецам стоит провести эти сутки в свободном режиме, занимаясь лишь теми делами, для которых есть настроение. Не стоит отказываться от коротких визитов в гости, от возможности провести лишний день в обществе детей, друзей или любимого человека, а также от шанса еще немного продвинуться в своем активном хобби. В деловой сфере нежелательно откладывать заключение уже оговоренных небольших сделок. Рак Сегодня Ракам лучше воздержаться от дорогих покупок и плановых рутинных приобретений, а также от любых шагов, рассчитанных на повышение будущей надежности и стабильности. Это день авантюр и недостаточной предсказуемости. Не будет ошибкой повременить с любым начинанием — особенно таким, в котором не обойтись без поддержки со стороны влиятельных друзей или без прочной материальной платформы. Лев Сегодня у Львов вплоть до ночи останется нестабильным настроение, а поведение будет не всегда предсказуемым. У многих представителей знака возможны оригинальные капризы, странные желания и невыполнимые прихоти. Стоит повременить с новыми решениями, особенно финансовыми, и с необязательными покупками. В течение дня будет шанс завершить недавнее дело, если до финишной черты в нем остался всего один шаг. Дева Сегодня Девам звезды советуют отложить все важные дела и подстроиться к обстановке. Не исключено, что она будет содержать в себе элемент неожиданности, праздника или романтики. Уступая требованиями момента, лучше не поддаваться ему всерьез, например, не покупать дорогие вещи, не влюбляться, не спешить с договоренностями. В эти сутки трудно быть объективным, все оценки лучше отложить до завтра. Весы Сегодня Весам обстоятельства дня мешают вести свободный образ жизни, отдавая дань неформальному общению, экспериментам, участию в дружеских проектах или творческим занятиям. Многие Весы столкнутся с ограничениями, лишающими их недавней свободы чувств или действий, но, уходя со сцены событий, они все еще могут оставить за собой последнее слово, сохранить свою популярность или лидерские позиции. Скорпион Сегодня Скорпионам лучше отказаться от окончательного утверждения планов. Этот день не располагает к объективному и взвешенному подходу. Он может увлечь оригинальной, но затратной целью или несбыточной мечтой вместо реалистичной программы. Легко поддаться романтическому чувству, моде или дружескому влиянию, уступить капризу ребенка, стать жертвой случайного настроения публики или работодателя. Стрелец Сегодня Стрельцы могут позволить себе побыть романтиками и охотниками за новизной, но помня, что в запасе у них всего один день. Не стоит откладывать короткое приключение, завершение совместного эксперимента или нетрадиционного мероприятия. При этом звезды советуют заранее смириться с вероятностью сюрприза, особенно там, где речь идет о материальной базе или о практической поддержке задуманного. Козерог Сегодня Козерогам лучше не браться за новые важные дела и лишь отслеживать хорошие новости: предпосылки к ним уже есть. Стоит помнить, что настроения этих суток не всегда согласуются с реальностью и не всегда отличаются логикой. Вплоть до ночи не исключены странные капризы и случайные желания временного характера. Критическое мышление может уступить место спонтанным порывам, иногда небезопасным. Водолей Сегодня Водолеям стоит учитывать непредсказуемость своего и чужого настроения, а также нестабильность ситуации в целом. Не исключено, что события развернутся не так, как ожидалось, заставят импровизировать и искать решение на ходу. В худшем случае, возможна взаимная или односторонняя раздражительность, нервозность. Лучше избегать в эти сутки заключения твердых договоренностей любого рода. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют отложить важные занятия, не браться за ответственные дела и не слишком надеяться на других людей. Злой умысел маловероятен, а вот шутка, импровизация или неожиданное стечение обстоятельств вполне возможны, и этого хватит для того, чтобы изменились планы или были нарушены правила. Не тот момент, когда стоит искать стабильную работу или постоянных помощников.