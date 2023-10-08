Держимся подальше от разговоров о деньгах — финансовый гороскоп на 9 октября

Сегодня не стоит посвящать нашим финансам столько много внимания.

Наш гороскоп поможет вам лучше понять, какие влияния ожидают вас 9 октября и какие шаги предпринять, чтобы сделать этот день успешным и удачным.

Овен

Сегодня Овнам рекомендуется более взвешенно подходить к выстраиванию отношений с коллегами и подчиненными. Не следует вступать в альянсы с теми, кто вам лично симпатичен. Ставка на личные симпатии и антипатии в профессиональных вопросах может сыграть с вами злую шутку. Не исключены конфликты с теми коллегами, с которыми вы раньше поддерживали доброжелательные отношения.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и делать то, что вы хорошо знаете и умеете. Попытка что-либо усовершенствовать может привести к сбою в рабочем ритме. Это благоприятный день для повседневной рутинной работы. Пока не пришло удачное время для исполнения индивидуальных творческих планов и идей. Воздержитесь от спекулятивных сделок с оптовыми закупками и перепродажей партий товара.

Близнецы

Сегодня Близнецам , возможно, будет нелегко сосредоточиться на основной работе ввиду того, что дома в семье могут появиться неотложные заботы и хлопоты. Попытка отдать предпочтение семейным делам и отпроситься пораньше с работы, может вызвать недовольство начальства. В результате и дома и на работе дела могут остаться незавершенными. Может наметиться отставание от графика работы.

Рак

Сегодня Ракам рекомендуется осмотрительнее оценивать поступившую информацию. Возможно, в сегодняшних сведениях, полученных вами из самых разных источников, будет содержаться много ложной информации. Сумейте отделить зерна от плевел и не наделайте ошибок при этом. Но в любом случае попытка разобраться в информации требует определенных усилий и времени.

Лев

Сегодня Львы могут быть склонны к принятию финансовых решений под влиянием эмоционального импульса. В частности у вас может возникнуть непреодолимое желание купить какую-то вещь для личного пользования. Однако следует не забывать, что эмоции в этот день могут приводить вас к заблуждениям и опрометчивым поступкам. И та вещь, которую вы хотели купить, может оказаться ненужной тратой денег.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют не торопиться брать на себя ответственность в важных вопросах. В частности, возможно, не следует давать старт новым проектам, инициатором которых выступаете вы сами. Дело в том, что у вас сегодня может быть весьма неустойчивое эмоциональное состояние, при котором будет часто меняться настроение, а вместе с ним и ваши намерения.

Весы

Сегодня у Весов этот день может быть связан с психологическим дискомфортом. Возможно, ваша свобода поведения в чем-то окажется ограниченной, и вы вынуждены будете работать в сложных и непривычных условиях. В отношениях с коллегами в дефиците могут оказаться такие качества как честность, открытость и искренность. Старайтесь отдавать предпочтение такой работе, в которой вам не придется прибегать к помощи других людей.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, в результате которых, возможно, придется в оперативном порядке менять свои планы. Это может произойти из-за технических сбоев и нештатных ситуаций. Это неблагоприятный день для работы в составе группы единомышленников. Рекомендуется воздержаться от составления бизнес-плана.

Стрелец

Сегодня Стрельцам рекомендуется сдерживать свои карьерные амбиции. В данный момент нет твердой уверенности в том, что вы всерьез намерены отстаивать свою позицию по тому или иному вопросу. Дело в том, что сейчас ваша позиция может претерпевать частые перемены вместе с переменой настроения. По этой причине не следует вести переговорный процесс и все те дела, где важна стабильность и последовательность действий.

Козерог

Сегодня Козероги могут столкнуться с трудностями понимания текущей ситуации. Возможно, вам поступит информация, содержащая ложные или противоречивые сведения. Поверив этой информации, вы рискуете допустить ошибки и понести убытки. Старайтесь тщательно проверять информацию на предмет её достоверности. Не следует принимать важных решений без полного понимания происходящего.

Водолей

Сегодня для Водолеев , вынужденных принимать финансовые решения, неблагоприятно может сложиться этот день. Банковские служащие и работники бухгалтерий могут допустить не одну, а множество фактических ошибок с цифрами. А это может привести к проблемам в дальнейшей вашей работе. При работе над финансовыми отчетами периодически перепроверяйте себя.

Рыбы