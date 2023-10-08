Держимся подальше от разговоров о деньгах — финансовый гороскоп на 9 октября

Наш гороскоп поможет вам лучше понять, какие влияния ожидают вас 9 октября и какие шаги предпринять, чтобы сделать этот день успешным и удачным.
Овен
Сегодня Овнам рекомендуется более взвешенно подходить к выстраиванию отношений с коллегами и подчиненными. Не следует вступать в альянсы с теми, кто вам лично симпатичен. Ставка на личные симпатии и антипатии в профессиональных вопросах может сыграть с вами злую шутку. Не исключены конфликты с теми коллегами, с которыми вы раньше поддерживали доброжелательные отношения.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и делать то, что вы хорошо знаете и умеете. Попытка что-либо усовершенствовать может привести к сбою в рабочем ритме. Это благоприятный день для повседневной рутинной работы. Пока не пришло удачное время для исполнения индивидуальных творческих планов и идей. Воздержитесь от спекулятивных сделок с оптовыми закупками и перепродажей партий товара.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, будет нелегко сосредоточиться на основной работе ввиду того, что дома в семье могут появиться неотложные заботы и хлопоты. Попытка отдать предпочтение семейным делам и отпроситься пораньше с работы, может вызвать недовольство начальства. В результате и дома и на работе дела могут остаться незавершенными. Может наметиться отставание от графика работы.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется осмотрительнее оценивать поступившую информацию. Возможно, в сегодняшних сведениях, полученных вами из самых разных источников, будет содержаться много ложной информации. Сумейте отделить зерна от плевел и не наделайте ошибок при этом. Но в любом случае попытка разобраться в информации требует определенных усилий и времени.
Лев
Сегодня Львы могут быть склонны к принятию финансовых решений под влиянием эмоционального импульса. В частности у вас может возникнуть непреодолимое желание купить какую-то вещь для личного пользования. Однако следует не забывать, что эмоции в этот день могут приводить вас к заблуждениям и опрометчивым поступкам. И та вещь, которую вы хотели купить, может оказаться ненужной тратой денег.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не торопиться брать на себя ответственность в важных вопросах. В частности, возможно, не следует давать старт новым проектам, инициатором которых выступаете вы сами. Дело в том, что у вас сегодня может быть весьма неустойчивое эмоциональное состояние, при котором будет часто меняться настроение, а вместе с ним и ваши намерения.
Весы
Сегодня у Весов этот день может быть связан с психологическим дискомфортом. Возможно, ваша свобода поведения в чем-то окажется ограниченной, и вы вынуждены будете работать в сложных и непривычных условиях. В отношениях с коллегами в дефиците могут оказаться такие качества как честность, открытость и искренность. Старайтесь отдавать предпочтение такой работе, в которой вам не придется прибегать к помощи других людей.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, в результате которых, возможно, придется в оперативном порядке менять свои планы. Это может произойти из-за технических сбоев и нештатных ситуаций. Это неблагоприятный день для работы в составе группы единомышленников. Рекомендуется воздержаться от составления бизнес-плана.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется сдерживать свои карьерные амбиции. В данный момент нет твердой уверенности в том, что вы всерьез намерены отстаивать свою позицию по тому или иному вопросу. Дело в том, что сейчас ваша позиция может претерпевать частые перемены вместе с переменой настроения. По этой причине не следует вести переговорный процесс и все те дела, где важна стабильность и последовательность действий.
Козерог
Сегодня Козероги могут столкнуться с трудностями понимания текущей ситуации. Возможно, вам поступит информация, содержащая ложные или противоречивые сведения. Поверив этой информации, вы рискуете допустить ошибки и понести убытки. Старайтесь тщательно проверять информацию на предмет её достоверности. Не следует принимать важных решений без полного понимания происходящего.
Водолей
Сегодня для Водолеев, вынужденных принимать финансовые решения, неблагоприятно может сложиться этот день. Банковские служащие и работники бухгалтерий могут допустить не одну, а множество фактических ошибок с цифрами. А это может привести к проблемам в дальнейшей вашей работе. При работе над финансовыми отчетами периодически перепроверяйте себя.
Рыбы
Сегодня Рыбам не рекомендуется вести переговорный процесс и обмениваться опытом с деловыми партнерами. Подписанные в этот день соглашения о сотрудничестве могут содержать ошибки и оказаться экономически необоснованными. Особенно неблагоприятно могут сложиться ваши дела, связанные с предоставлением индивидуальных услуг.