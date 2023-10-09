Не нагнетаем и не игнорируем — любовный гороскоп на 10 октября

Наш гороскоп помогает читателям взглянуть в будущее и узнать, какие события и влияния звезд ожидают их в этот день.
Овен
Сегодня Овны будут по инерции надеяться на продолжение привычного сценария любовных отношений, но вечером поймут, что обстоятельства изменились. Не исключено, что любимый человек, так долго баловавший их вниманием, пропадет из поля зрения, станет менее доступным или начнет что-то скрывать.
Телец
Сегодня Тельцы склонны жить в любви вчерашним днем, вспоминая его с благодарностью к судьбе или с отчаянием. Вечером новый поворот событий пригласит их взглянуть в будущее, при этом перспектива может показаться им не слишком ясной. Звезды уверяют, что унывать не стоит и в итоге все сложится хорошо.
Близнецы
Сегодня Близнецам круто: легкая непринужденная атмосфера, которую они любят в делах сердечных, вероятнее утром. Важный момент в любовной истории, знаменующий собой ее новый этап, наступит вечером. Не исключено, что в конце дня придется стать чуть сдержаннее или критичнее, отменить или отложить свидание.
Рак
Сегодня Ракам звезды рекомендуют дождаться вечера: возможно, это будет еще не «момент истины», но уже шаг на пути к ней. Не стоит огорчаться, если неудачное стечение обстоятельств мешает выразить чувства, препятствует встрече или навевает сомнения: задержка может оказаться благоприятной.
Лев
Сегодня Львы будут жить под влиянием своих личных переживаний и ждать от любви слишком многого. Вечерние события обратят их внимание на новую реальность, немного охладят их пыл и умерят их былые аппетиты. Резкий контраст между прошлым и настоящим может на время привести их в замешательство.
Дева
Сегодня Девы проведут первую половину дня в предвкушении приятной встречи с любимым человеком, но вечер способен основательно их разочаровать. Романтическое свидание, если оно вообще состоится, может оказаться похоже для них на суровую проверку, оценку или испытание, например, молчанием.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют не оставлять без внимания вечерние события: именно они явно или скрыто укажут на те требования, которые к ним предъявляет новое положение вещей. Возможно, имеет смысл на время стать скромнее, скрыть истинную силу своих чувств или взять перерыв в свиданиях.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов желание заглянуть «за горизонт» и увидеть будущее своего романа будет удовлетворено вечером, но лишь частично. Им придется подключить чутье, чтобы дорисовать картину. Перспектива может вызвать скепсис. Придется смириться с тем, что планы не могут исполниться быстро.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут тешить себя воспоминанием о недавних счастливых месяцах и наслаждаться их плодами. Вечерние события напомнят о других отношениях или о другой стороне любви. Не исключено, что придется подчинить буйство чувств неким внешним правилам, например, деловой субординации.
Козерог
Сегодня Козероги могут быть подвержены перепадам эмоций или странным для себя капризам, но вечером вернутся к естественному формату отношений и к своим любовным идеалам. В случае разочарования они на время заморозят свои чувства, но будут готовы в любой момент оттаять, нужен лишь предлог.
Водолей
Сегодня Водолеям и их любимым утром будет чаще сопутствовать романтичное настроение с долей креатива. Чем ближе вечер, тем выше вероятность новых обстоятельств, вынуждающих пару быть реалистичнее и осмотрительнее, препятствующих абсолютному доверию, свободной импровизации и безудержному веселью.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут строить самые разные планы, но вечером способны внезапно «отморозиться», скрывшись за маской холодности и мнимого равнодушия (возможно, из-за неуверенности в себе). Не обескураживайте партнера, превращая разумную и комфортную для обоих дистанцию в бездонную пропасть.