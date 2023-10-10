Тратим меньше — финансовый гороскоп на 11 октября

Наш гороскоп расскажет, какие возможности и вызовы ждут вас сегодня, в зависимости от вашего знака зодиака.
Овен
Сегодня Овны могут преуспеть в партнерском сотрудничестве. Возможно, вам удастся юридически оформить сложившиеся договорные отношения, которые носили неформальный характер, а теперь могут приобрести законную силу. Успешно проходят дела, связанные с индивидуальными услугами. Клиенты останутся довольны вашей работой и ваша деловая репутация еще больше окрепнет.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться благоприятно для приобретения навыков работы с новой техникой и инструментами. Особенно полезным может быть этот день для тех, кто проходит производственную практику в реальных условиях в рамках профессионального обучения. Изобретатели и инженеры смогут найти и предложить новые технические идеи.
Близнецы
Сегодня Близнецы, профессионально занимающиеся раскруткой бизнеса, могут привлечь массового клиента своими рекламными акциями. Может ускориться темп работы в сфере услуг. Особенно это касается тех, чьи профессии призваны сделать людей веселее, здоровее и красивее. Возможно, вам предложат выгодные договорные отношения, рассчитанные на долгосрочную перспективу.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, удастся рационально использовать имеющееся рабочее время и добиться повышения производительности труда. Немаловажным положительным фактором для этого может стать улучшение условий труда на рабочем месте. Преуспевают офисные служащие, строители и работники коммунальных служб. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Лев
Сегодня Львы могут преуспеть в расширении и укреплении делового сотрудничества. Ваши интеллектуальные способность могут усилиться, и вы сможете просчитывать варианты на несколько ходов вперед. Также вы сейчас в состоянии поддерживать сразу несколько направлений деятельности в параллельном режиме. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить количество подписчиков и заказчиков.
Дева
Сегодня Девы могут почувствовать такую уверенность в собственных силах, что могут решиться дать старт новому проекту. Одновременно с этим вы можете успешно наращивать финансовые обороты. Это хорошее время для вложений денег в недвижимость и в благоустройство семейной жизни. Бизнесмены смогут провести тщательный анализ своему бюджету и прояснить вопрос о наличии ресурсов для развития бизнеса.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют смелее брать инициативу на себя. Особенно это относится к расширению деловых контактов и использованию имеющихся деловых связей для решения своих вопросов. Вам не составит труда получить доступ к важной информации. Кроме того, могут увеличиться доходы за счет дополнительной подработки и выполнения частных заказов.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут увеличить свои доходы и найти правильное применение своим финансовым ресурсам. Это удачное время для долгосрочных инвестиций в сферу услуг. Также в это время могут расшириться ваши деловые связи. Работа в составе группы единомышленников будет вам выгодна. Рекомендуется составлять бизнес-план и работать с прицелом на получение результата в будущем, в перспективе.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут преуспеть в научных и маркетинговых исследованиях. Успешно проходит работа в составе творческой группы над проектно-конструкторскими разработками. Вы сможете предложить взвешенные технические решения. Во многом ваши успехи могут быть связаны с использованием технических новинок и современных технологий. Усиливается положительный потенциал для вашего карьерного возвышения.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется держаться ближе к начальству и быть на виду у начальства. Возможно, ваши отношения станут более доверительными и вам сделают особо важное поручение. Не исключена протекция со стороны влиятельного покровителя, который предпочтет оставаться в тени. Используйте свободное время для приобретения дополнительных профессиональных знаний.
Водолей
Сегодня у Водолеев в делах все большую роль может начать играть интернет. Используйте в полной мере возможности интернета для коммуникации и информационной поддержки. Также это хорошее время для профессионального обучения. Возрастает ваша финансовая база, вы можете уменьшить зависимость от кредитных ресурсов. При наличии свободных денег, направляйте их на досрочное погашение кредитов и возврат долгов.
Рыбы
Сегодня от Рыб, занимающих руководящие должности, этот день может потребовать серьезных и решительных изменений. Рекомендуется продумать меры по экономии и сокращению бюджетных расходов при сохранении и, по возможности, увеличении эффективности работы. Можно проводить мероприятия по оптимизации бюджета и обновления используемой в работе техники.