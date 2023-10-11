Планируем каждую покупку — финансовый гороскоп на 12 октября

Наш гороскоп поможет лучше понять, какие сферы нашей жизни будут активны, на что обратить особое внимание и какие возможные преграды могут возникнуть.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться напряженный день для поддержания и развития деловых партнерских отношений. Старайтесь, прежде чем что-то важное предпринять, предварительно посоветоваться с деловым партнером. Иначе может усилиться рассогласованность в делах. Удачное время для сотрудничества с начальством и коллегами. Может наладиться эффективное взаимодействие между начальством и подчиненными.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться весьма непростой день для взаимопонимания с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу, поскольку вам может не хватить квалификации для её успешного выполнения. Удачное время для участия в творческих конкурсах, кастингах, рекламных мероприятиях. Можно пробовать свои силы в новых профессиях.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться финансово нестабильный день. Возрастает фактор неопределенности и непредсказуемости, что повышает риск убытков и нарушений выполнения плановых работ. Могут произойти внезапные события, в результате которых вам придется оперативно корректировать свои планы. Вместе с тем это удачное время для семейного бизнеса и мероприятий, направленных на страхование имущества.
Рак
Сегодня Ракам, вероятно, лучше не предпринимать инициатив, направленных на карьерное продвижение. Вышестоящее начальство может в течение этого дня несколько раз поменять вам задание. Поэтому вам будет сложнее работать в условиях такой нестабильности. Это удачное время для расширения и укрепления деловых связей. Полагайтесь на поддержку друзей и единомышленников.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на текущих делах. В этом случае ваше финансовое положение может пойти в рост. Воздержитесь от поездок и деловых встреч. Не следует полагаться на достоверность получаемой информации. Могут быть осложнения в профессиональном обучении. При оформлении документов вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.
Дева
Сегодня у Дев этот день может сложиться замечательно, при условии самостоятельного принятия решений. Старайтесь действовать инициативно и смело, делая ставку на то, что у вас сейчас повышается сила реализации и внешние обстоятельства могут вам помогать. Вместе с тем пока лучше воздержаться от крупных финансовых расходов. Также не следует оформлять кредитные карты.
Весы
Сегодня у Весов инициативное поведение может не найти понимание и поддержку со стороны деловых партнеров и членов семьи. Возможно, учитывая столь сильное внешнее сопротивление, перенаправить усилия в другое русло. Наиболее успешным направлением может стать дополнительная подработка на удаленной работе и выполнение частных заказов. Также можно заниматься оформлением причитающихся вам по закону льготных выплат, пособий, компенсаций, субсидий.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться с нестабильностью в отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Возможны спонтанные конфликтные ситуации без какого-то серьезного повода. Отдавайте предпочтение той работе, в которой не потребуется обращаться за помощью и советом к коллегам. Усиливается позитивное влияние единомышленников и друзей. Вы сможете успешно поработать на перспективу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют делать ставку на стабильность в карьере. Удерживая позиции в карьере, вы сможете постепенно наращивать свои финансовые ресурсы. Руководящие работники смогут правильно распорядиться имеющимися ресурсами. Вместе с тем это неблагоприятное время для планирования и участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, семинаров и конференций.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют направить свои усилия на профессиональное обучение и самосовершенствование в профессии. Тяга к знаниям в сочетании с усилением интеллектуальных способностей могут способствовать повышению вашей квалификации, а значит и профессиональной репутации. С инициативами в карьере пока лучше не торопиться. Необходимо строго выполнять приказы и распоряжения начальства.
Водолей
Сегодня у Водолеев удачный день для проведения финансовых операций. Вы можете получить доступ к кредитным ресурсам в виде банковской ссуды или покупки товара в рассрочку. При покупках обращайте особое внимание на скидки и проводимые акции — так вы можете купить нужный вам товар по невысокой цене. Вместе с тем это неблагоприятное время для служебных командировок и профессионального обучения.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют активнее вступать в деловое партнерское сотрудничество. Партнерство на данный момент – это наиболее перспективное направление приложения ваших сил. Также успешно развиваются дела, связанные с предоставлением индивидуальных услуг клиентам. Однако не торопитесь тратить деньги на крупные покупки. Есть риск купить бракованный товар, дефект в котором, возможно, не удастся сразу выявить.