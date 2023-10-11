Беремся за задачи, на которых собаку съели — гороскоп на 12 октября

11 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня обостряется чутье и усиливается внимание к скрытым деталям, часто будут верными догадки, но проницательность нередко будет сопровождаться пассивностью.

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Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Деве «без курса» может лишить энергии, необходимой для немедленных радикальных действий. В течение дня возможна рассеянность, не исключены моменты обмана или самообмана. Лучше не планировать на эти сутки важные целевые встречи и поездки, повременить с началом нового цикла ответственных работ, лечебных и ремонтных процедур. Этот день больше подходит для рутинных несложных дел, восстанавливающего отдыха или небольшой уборки. Овен Сегодня Овнам звезды советуют сохранять фокус своего внимания на рутинных делах, но также быть внимательнее к возможным переменам. Может наметиться новый список задач, смена акцентов в собственном настроении или в общении с другими людьми. Важно не пропустить сигнал возможного неблагополучия, например, признак критичного просчета, прореху в системе защиты или контроля, сообщение о задолженности. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют продолжать движение во вчерашнем хорошем направлении, используя по максимуму предоставленные возможности и свой потенциал удачи. Не беда, если настоящий успех и награда придут чуть позже. Одновременно, стоит отслеживать новые тенденции в поведении значимых людей: вероятно, они готовы пойти на уступку, подтвердить лояльность к вам или принять какое-то ваше условие. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что им не стоит браться за новые задачи, даже если они настойчиво напоминают о себе. Вплоть до ночи продлится период рассеянности или низкой работоспособности, из-за чего велика вероятность ошибки или неудачи уже на первом этапе. Даже в острой ситуации (например, связанной со здоровьем или со срочной бытовой проблемой) лучше ограничиться минимальными мерами. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что удачи являются следствием вчерашних событий и лучше не надеяться на новые открытия. Положительный потенциал этих суток сохранится, если не менять курс и держаться направления, взятого накануне. В этом случае будут удачнее поездки и контакты, принесут больше радости находки и покупки, окажется продуктивнее процесс лечения, обучения или выполняемых работ. Лев Сегодня Львам звезды советуют оставаться практичными, не снимать с контроля финансовые дела, сделки и покупки. В числе последних могут оказаться как явные предметы роскоши, так и жизненно важные мелочи, например, лекарства. Не стоит забывать про детали, связанные с охраной дома, имущества, авто или территории. Если список трат неожиданно расширился, в течение дня желательно докупить необходимое. Дева Сегодня у Дев в жизни сохраняется положительная атмосфера, помогающая добиваться успеха или удерживать достижения, но волна везения будет постепенно спадать. Если вчера у вас не было времени воспользоваться удачным стечением обстоятельств, сегодня следует сделать этот как можно раньше. В то же время, звезды советуют не отчаиваться в случае опоздания: впереди еще будет шанс наверстать упущенное. Весы Сегодня Весам звезды советуют побыть в одиночестве. Общительным Весам стоит сузить круг привычных контактов. Уединение и покой помогут собраться с мыслями, восстановить душевное равновесие и, если нужно, поправить здоровье. В числе тем для размышлений может оказаться смена собственной тактики: многие Весы вынуждены пересмотреть свою недавнюю линию поведения по материальным или другим причинам. Скорпион Сегодня Скорпионов поддерживает надежда на будущее, но многим из них придется жить не только ею одной. Многие представители знака, особенно рожденные в октябре, проявят готовность к немедленному действию или начнут вынашивать планы на ближайшее время. Самые нетерпеливые Скорпионы будут не прочь предпринять первые шаги уже в этот день, например, чтобы разведать обстановку или испытать свои силы. Стрелец Сегодня Стрельцам станет труднее сохранять концентрацию на поставленной цели, но звезды советуют не отступать и продолжать ориентироваться на нее. Если работа поставлена умело и не приходится действовать в полном одиночестве, есть шанс сохранить имеющиеся на данный момент достижения, а при дополнительной доле везения даже приумножить их. От начинаний с нуля в эти сутки желательно отказаться. Козерог Сегодня Козероги остаются на позитивной волне. Им лучше не перенапрягаться и провести этот день в свободном режиме. Хорошо заниматься простыми делами, отдыхать, поправлять здоровье и пользоваться плодами вчерашних удач. Если на днях предстоит ответственное совещание, можно использовать эти сутки для юридической или морально-психологической подготовки, запасаясь оптимизмом и верой в свою правоту. Водолей Сегодня Водолеи избавлены от настоящих проблем, но звезды все же советуют им быть начеку и не пропускать сигналы возможного кризиса. Новый поворот событий может создать ловушку, в которой им лучше не оказываться: это может не только поставить их в непростое положение прямо сейчас, но и усложнить им достижение любой цели в будущем. В разумных пределах, приветствуются скрытность и недоверчивость. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют ладить с людьми, в которых они заинтересованы: возможно, это шаг к дружбе или сотрудничеству. Также этот день дает возможность дополнительно укрепить взаимную романтическую симпатию и поддержать добрые отношения в браке. Условием гармонии может стать доля скрытности или интриги, не обязательно раскрывать сейчас всю правду о себе и ждать полной честности от других.