Не даем пустых обещаний — любовный гороскоп на 13 октября

Наш гороскоп расскажет, какие события и изменения ожидаются в жизни в этот день, а также даст советы по тому, как максимально эффективно использовать потенциал этой даты.
Овен
Сегодня Овнам не стоит уходить от разговора, предложенного любимым человеком: если замять тему, отношения лучше не станут. Желательно избегать односторонних ультиматумов, искать компромисс и принимать все решения вместе. Возможно, стоит уделить внимание сексуальным потребностям друг друга.
Телец
Сегодня Тельцам придется оглядываться на обстановку и диктуемые ею правила поведения. Возможно, придется сдержать свои чувства, о чем-то умолчать или повременить с каким-то действием. Большое значение в этот день могут получить отдельные детали или мнения отдельных людей со стороны.
Близнецы
Сегодня у Близнецов романтические чувства дополнены природной общительностью. Многие из них напишут любимому человеку или сами получат от него сообщение. Возможно, будет затронута неприятная тема. Не исключено, что активная переписка, обмен новостями или актуальными видео будет длиться до ночи.
Рак
Сегодня Ракам звезды намекают, что итогом любого разговора с любимым человеком должен стать компромисс. Попытка одной из сторон «перетянуть одеяло на себя» может поставить любовный союз на грань тихого разрыва. По возможности, лучше не замалчивать обиды и претензии, а вовремя проговаривать их.
Лев
Сегодня Львы без труда наладят связь с любимым человеком, а одинокие, но коммуникабельные Львы наверняка не останутся без пары. Готовые темы для разговоров поспособствуют сплочению уже сложившихся союзов и помогут завести новые знакомства свободным Львам, пребывающим в поиске личного счастья.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить в ситуациях романтического общения о правилах хорошего тона. Оказывая пассии знаки внимания, важно знать меру, например, подарок не должен быть слишком дорогим, а комплимент слишком вычурным. Стоит помнить, что любое слово и жест сегодня могут иметь двойной смысл.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют помнить о важности своих слов и не бросаться ими зря. Это день диалога, в котором именно Весы задают тон. Серьезного разговора может не получиться, если обсуждаемая тема утонет в противоречиях и беседа вместо выяснения истины пойдет по замкнутому кругу.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что это день разговоров, а не действий. Не исключено, что возможность сделать задуманный шаг так и не представится из-за стечения обстоятельств или собственной нерешительности. Ускорять ход событий искусственно не рекомендуется: эффект может быть обратным.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстановка этих суток может показаться не слишком романтичной, однако мешать их личной жизни она не будет. Напротив, у многих представителей знака появятся дополнительные естественные поводы для общения с объектом своих симпатий, не воспользоваться которыми было бы неразумно.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит избегать ловушек общения: есть риск попасть в двойственную ситуацию из-за собственных слов или слов партнера. Важно отличать шутку от серьезной заявки, «дежурную» фразу от искренней речи. Лучше не писать любовных писем, не делать предложений и не давать обещаний.
Водолей
Сегодня для Водолеев обстоятельства сложатся удачно. Даже если они не смогут встретиться с любимым человеком, у них будет несколько вариантов дистанционной связи с ним. Не стоит специально выбирать для общения «романтические» темы, любой разговор сегодня служит укреплению отношений.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут услышать от партнера «вопрос, поставленный ребром». Стоит подумать, прежде чем ответить: не исключено, что любой ответ еще больше запутает ситуацию вместо того, чтобы ее прояснить. Возможно, будет затронута формальная сторона отношений, а не их глубинная суть.