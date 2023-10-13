Подходим ко всему с «холодной головой» — любовный гороскоп на 14 октября

Наш гороскоп говорит, что это будет период активности и сочных возможностей, вы сможете достичь поставленных целей.
Овен
Сегодня Овны и их партнеры нуждаются в обществе друг друга, но не всегда настроены на гармоничный лад. Не исключено, что общение будет протекать в режиме взаимных шуток и провокаций, не всегда безобидных. Многие Овны пройдут проверку на дипломатичность или чувство юмора, которую устроит им партнер.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют вовремя ликвидировать мелкие признаки разногласий в своих личных отношениях, иначе они могут оставить неприятный след и дать повод для более крупных проблем в близком будущем. Демонстрация договороспособности — лучший способ предупредить множество осложнений.
Близнецы
Сегодня у Близнецов события этого дня не разрушат романтические отношения, но могут стать в их любовной истории некой вехой. Возможно, сами Близнецы попытаются навести в своей личной жизни ясность, но выберут для этого не самый удачный путь, окажутся не слишком решительными или не очень честными с собой.
Рак
Сегодня Ракам лучше избегать ситуаций, способных подорвать гармонию в отношениях. Это не самый комфортный день, особенно для тесного общения и совместной жизни. Возможны проблемы с чувством юмора, дипломатичностью или уживчивостью. Ситуация усугубится, если лодку начнут раскачивать оба партнера.
Лев
Сегодня Львы обращают на себя внимание представителей другого пола красноречием или информированностью. Звезды напоминают, что в сложившейся ситуации легко привлечь к себе не тех людей. Важно придирчивее выбирать собеседников и не притягивать тех, кто способен создать в отношениях проблемы.
Дева
Сегодня Девам не стоит делать ставку на свое красноречие, остроумие и дипломатические таланты. Не слишком удачны и попытки проявить внимание при помощи изысканного подарка, комплимента или красивого жеста: можно столкнуться с двойственной реакцией, критикой или насмешкой в ответ.
Весы
Сегодня Весы хотят быть услышанными, но их слова не всегда приятны, а мотивы не всегда прозрачны. Многие Весы способны вызвать любимого человека на контакт лишь для того, чтобы изложить ему свое мнение и посмотреть на его реакцию. Не исключено, что серьезность момента будет обесценена шутками.
Скорпион
Сегодня Скорпионам непросто: активные действия не в их интересах. Также не в их пользу может быть чрезмерная откровенность (особенно, если их переполняют негативные эмоции и они намерены решительно высказать любимому человеку «всю правду»). Не стоит говорить того, о чем вскоре можно пожалеть.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов есть возможность сохранить гармонию в любовных отношениях, если они не поддадутся излишне критичному и многословному настрою. Стремление все критиковать, разоблачать и исправлять, опрометчиво перенесенное в личное общение, создаст не самую подходящую атмосферу для свидания.
Козерог
Сегодня для Козерогов отрицательные стороны любой ситуации перевешивают положительные. Любовная удача может временно отвернуться от них. Многие представители знака рискуют поддаться негативному настрою, пережить минуту сильного дискомфорта или оказаться в невыгодном для себя положении.
Водолей
Сегодня у Водолеев общение с любимым человеком может быть чем-то омрачено, но оно все же останется приятным. Возможно, влюбленным предстоит обсудить не самые приятные стороны текущей ситуации, вспомнить о негативных сюжетах прошлого или поделиться друг с другом опасениями относительно будущего.
Рыбы
Сегодня у Рыб отношения могут подойти к критической грани. Звезды уверяют, что ничего страшного не произойдет, если сами Рыбы не начнут паниковать и нервничать. Если затронут тот или иной болезненный вопрос, важно обсудить его с «холодной головой», не теряя способности мыслить логически.