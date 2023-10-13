Подходим ко всему с «холодной головой» — любовный гороскоп на 14 октября

13 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам стоит отодвинуть эмоции и посмотреть на все логически.

Фото: Кадр из фильма "Женщина в золотом"