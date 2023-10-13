Выдыхаем и расслабляемся — финансовый гороскоп на 14 октября

Наш гороскоп говорит, что читатели могут ожидать неожиданных событий и встреч, которые принесут новые идеи и вдохновение.
Овен
Сегодня Овны смогут найти подход к коллегам и подчиненным, поэтому сотрудничество в трудовом коллективе может быть весьма плодотворным. Уделите также внимание грамотному использованию имеющейся в вашем распоряжении техники и инструментам. Вторая половина дня благоприятствует дополнительной подработке, выполнению частных заказов и оплаты по счетам и долгам.
Телец
Сегодня для Тельцов первая половина дня может быть связана с успешным проведением публичных мероприятий. Консультанты сетевого маркетинга проведут удачные рекламные мероприятия, после чего получат новых заказчиков и подписчиков. Вторая половина дня благоприятствует коллективным мероприятиям типа собраний, совещаний. Успешно пойдет работа по составлению бизнес-плана.
Близнецы
Сегодня у Близнецов в первой половине дня могут сложиться доброжелательные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Успешно пойдут дела, связанные с работой в офисе, на стройке и в коммунальном городском хозяйстве. Вы можете улучшить условия труда на рабочем месте. Вторая половина дня благоприятствует карьерному продвижению и взаимодействию между начальством и подчиненными.
Рак
Сегодня у Раков первая половина дня благоприятствует торгово-закупочной и посреднической деятельности. Успешно проходят поездки, контакты, встречи. Консультанты сетевого маркетинга могут повысить доходы за счет новых заказчиков и подписчиков. Вторая половина дня складывается удачно для тех, кто находится в служебной командировке или работает вахтовым методом.
Лев
Сегодня Львы в первой половине дня смогут повысить свои доходы. Во многом это может произойти за счет совершенствования в работе и профессионального мастерства. Также вы можете получить выгодные заказы, с которыми сможете быстро справиться, и которые могут высоко оплачиваться. Вторая половина дня благоприятствует оплате по счетам через безналичные расчеты. Также банк может выдать вам ссуду.
Дева
Сегодня Девам, возможно, удастся найти компромиссные решения в деловых партнерских отношениях. В первой половине дня вы можете быть склонны к инициативе и способны проявить гибкость в деле установления новых контактов. Также это хорошее время для заключения торговых сделок. Вторая половина дня благоприятствует ведению переговоров о сотрудничестве. Успешно может идти взаимодействие с клиентами в сфере услуг.
Весы
Сегодня Весы в первой половине дня могут увеличить свои доходы во многом за счет выполнения частных заказов по фрилансу. Также вам могут предложить поработать во внеурочное время на подмене заболевшего коллеги. Вторая половина дня благоприятна для гармоничного сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу.
Скорпион
Сегодня Скорпионам в первой половине дня рекомендуется проявлять инициативу в коллективных делах. Ваша сила сейчас в умении находить общий интерес у разных людей и способствовать объединению их усилий над неким общим проектом. Вторая половина дня благоприятствует индивидуальному творческому труду. Можно пытаться что-либо усовершенствовать.
Стрелец
Сегодня Стрельцам в первой половине дня рекомендуется активнее контактировать с начальством. Если вы занимаете руководящую должность, то ждите хороших новостей, которые укрепят ваше положение. Рядовые сотрудники могут получить выгодную подработку. Вторая половина дня благоприятствует удаленной работе, семейному бизнесу и ремонтно-строительным работам.
Козерог
Сегодня у Козерогов первая половина дня может сложиться благоприятно для профессионального обучения. Вы можете познакомиться с коллегой по интернету, который поделится с вами своим ценным опытом. Старайтесь повысить свою квалификацию — это может способствовать укреплению вашей деловой репутации. Вторая половина дня может быть связана с удачными торговыми сделками. Успешно могут проходить контакты и новые знакомства.
Водолей
Сегодня для Водолеев, занимающих руководящие должности, может сложиться удачный день. Первая половина дня располагает к реформированию структуры управления с тем, чтобы сократить неэффективные расходы. Также можно делать кадровые перестановки. Вторая половина дня благоприятна для проведения финансовых операций. Ваши действия могут сопровождаться ростом доходов.
Рыбы
Сегодня Рыбы в первой половине дня смогут договориться о сотрудничестве с потенциальными деловыми партерами и оформить соответствующее юридическое соглашение. Успешно проходят контакты с представителями зарубежных фирм. Можно делать публичные заявления и проводить рекламные мероприятия. Вторая половина дня связана с усилением личной ответственности за результаты своей работы.