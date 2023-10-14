Держим свои тайны при себе — гороскоп на 15 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что в первой половине дня возможно плохое настроение или самочувствие, велика вероятность неудач. К конкретным делам лучше приступать вечером. Особенно хорошо заниматься проверкой подозрений, чисткой, уборкой, сложными работами, выполнением неприятной части обязательств, финансовыми и налоговыми делами, системами контроля и безопасности. Это время осторожности и скрытности, в любом деле пригодится подстраховка. Луна в Скорпионе усилит чувственность, но страсти придется скрывать или сдерживать.
Овен
Сегодня Овнам стоит вести себя осторожнее, чтобы не нарушить равновесие интересов (а если отношения оставляют желать лучшего, то не испортить их еще больше). Браться за новый этап любых работ лучше с приближением вечера. В это время появится подходящий план, мотивом для действий может стать секретность или безопасность. Не помешает проверить системы контроля, защиты и подстраховки.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит форсировать развитие деловых и личных отношений: и те, и другие обретут второе дыхание ближе к вечеру. С его приближением начнут складываться более удачные условия для планового профессионального сотрудничества, появится новый импульс к взаимодействию в любви и браке. Возможно, наметится конкуренция или кто-то из партнеров станет энергичнее, настойчивее и предприимчивее.
Близнецы
Сегодня Близнецов на протяжении всего дня может сопровождать легкий дискомфорт, например, негативный осадок от вчерашних событий. Во второй половине дня у многих Близнецов появится новый список плановых хлопот или одно, но срочное дело, возможно, не очень приятное. Стоит подойти к его выполнению тщательнее: от качества работы может зависеть профессиональная карьера, здоровье, доход или ситуация в доме.
Рак
Сегодня для Раков этот день может начаться не очень гармонично. Возможно, окажется напряженной атмосфера в доме или будет нарушено равновесие интересов в деловых отношениях. Звезды настоятельно советуют воздержаться от поспешных порывов и отложить целевую активность до вечера: в это время ситуация и настроение изменятся к лучшему, планомерные действия помогут частично или полностью выправить положение.
Лев
Сегодня Львам стоит беречь свои душевные и физические силы, так как вечером они могут им пригодиться. Новый поворот событий может добавить забот в связи с жильем, бизнесом или наследством. Возможно, придется заняться ремонтом, реконструкцией, системой охраны или слежения, границами владений. С нагрузками может расти раздражительность, не исключено обострение отношений с соседями или домочадцами.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют отложить все целевые действия на вторую половину суток. В начале этого дня ведение дел вряд ли окажется удачным, легко оказаться в тупике или понести убытки из-за рокового стечения обстоятельств или из-за других людей. Вечер может не решить всех ваших проблем разом, но даст вам в руки рычаги управления ситуацией, поможет стабилизировать ее или извлечь из нее пользу.
Весы
Сегодня Весы могут встретить этот день в плохом настроении или в недружелюбной атмосфере, рискуют столкнуться с недовольством своих домочадцев, партнеров или оппонентов. Любые действия стоит отложить на вечер и помнить, что новый поворот событий требует новой тактики и особого внимания к материальной стороне сотрудничества. Звезды советуют аккуратнее распоряжаться своими, общими и заемными средствами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше не идти на поводу у обстоятельств, других людей и собственных эмоций, особенно негативных. Все конструктивные действия звезды советуют перенести на вечер: именно в это время ожидается прилив энергии, всплеск страстей или деловой предприимчивости. При этом многие Скорпионы будут неплохо контролировать свои чувства, действовать скрытно, осторожно и планомерно.
Стрелец
Сегодня Стрельцы будут обращать внимание на негативные, а не позитивные стороны ситуации, например, на подозрительные закулисные процессы в их группе по интересам. Это не тот момент, когда стоит вливаться в новую компанию или начинать совместный проект. Подходящую тактику подскажут вечерние события. Возможно, пора на время уйти в тень или начать действовать более скрытно.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют свести к минимуму всю целевую активность. В это время велика вероятность неудач, тупиков, разочарований, препятствий, сомнений, плохого настроения или самочувствия. Вечером обстановка изменится к лучшему, приветствуется осторожная инициатива с дальним расчетом. Лучше не заниматься новыми проектами и решать оставшиеся задачи своего прошлого.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им лучше воздерживаться от спонтанных порывов и новых начинаний. Вероятность поддаться эмоциям, бурным желаниям или деловой предприимчивости возрастет во второй половине дня, и именно в это время легко совершить ошибку, которая добавит проблем сейчас или плохо отразится на будущем. Если тот или иной шаг необходим, рекомендуется тщательная подстраховка.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно оставаться начеку, но при этом не поддаваться лишним страхам: если все делается правильно, проблемы будут незначительными или гроза пройдет стороной. Если ситуация не является аварийной и не требует срочных мер, всю активность желательно перенести на вечер: продуманные и осторожные действия в это время дадут хороший результат, при необходимости подоспеет помощь.